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Microsoft'un e-posta servisi Outlook Çin'de hacklendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz günlerde Google'ın e-posta servisi Gmail'in Çin'de tamamen yasaklanmasını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Microsoft'un e-posta servisi Outlook'un Çin'de hacklediği haberi geldi. 

17 Ocaktan beri IMAP ve SMTP protokollerini kullanarak Outlook e-posta servisine ulaşmak isteyen mobil ve masaüstü kullanıcıların problemler yaşadığı, ancak web arayüzünün düzgün çalıştığı belirtildi.

GreatFire ise saldırının "man-in-the-middle" (MITM) Türkçe deyişi ile "Ortadaki adam" şeklinde olabileceğini belirtti. Bu saldırı ile büyük ağlarda bir adet kurban bilgisayar ele geçirilerek diğer ağdaki bilgisayarlar arasındaki verileri yakalama ve şifrelenmemiş olanları görüntüleme ilkesine dayanıyor.Ayrıca kesintinin bir hata sebebiyle veya Çin'in internet sansürünün bir sonucu olabileceği de konuşuluyor. 

Hizmetin web arayüzünde de Mobil uygulamalarda kullanılan IMAP protokolü kullanıldığında kullanıcılar güvenlik sertifikası problemi ile karşılaşıyorlar.
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UltimateEchelon 4 yıl
Microsoft'un güvenlik açığı olduğunu düşünüyorum şu sıralar zira sürekli farklı ülkelerden giriş denemesi yapılıyor mail adresime kimsenin bilmemesine rağmen sadece resmi işlerde kullanıyorum hatta bu sabah biri telefon ve mail güvenlik doğrulamasını atlayıp profil bilgilerine ulaşıp değiştirmiş birleşik devletlerden yakında gmail'e taşımak zorunda kalacağım soruna çözüm bulunmazsa
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doctor_bey 4 yıl
İyice batırdılar varya.Yiyin birbirinizi
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umut_baris 4 yıl
Güvenli olduğuna inana var mıydı ki?
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Gece772 4 yıl
Bir azda çinliler hacklesin....
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GylR? 4 yıl
Başlık biraz garip olmuş. Çin de kırıldı yerine çinliler kırdı demek gerek ki oda kesin değilmiş.
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redwolf0 4 yıl
MS KARALAMA HABERLERİ BUNLAR
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gcb1903 4 yıl redwolf0
redwolf0

MS KARALAMA HABERLERİ BUNLAR

Paralelin işi olabilir. Ms dik dur fanların seninle.
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DH Misafiri 4 yıl
beter ol ms... :)
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oktayakgoz 4 yıl
haber bile kendini yalanlıyor. hacklandiği kesin değil
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serkan78689 4 yıl
Komik
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Üzücü
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