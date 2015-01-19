Microsoft'un e-posta servisi Outlook Çin'de hacklendi

Geçtiğimiz günlerde Google'ın e-posta servisi Gmail'in Çin'de tamamen yasaklanmasını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Microsoft'un e-posta servisi Outlook'un Çin'de hacklediği haberi geldi.

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17 Ocaktan beri IMAP ve SMTP protokollerini kullanarak Outlook e-posta servisine ulaşmak isteyen mobil ve masaüstü kullanıcıların problemler yaşadığı, ancak web arayüzünün düzgün çalıştığı belirtildi.GreatFire ise saldırının "man-in-the-middle" (MITM) Türkçe deyişi ile "Ortadaki adam" şeklinde olabileceğini belirtti. Bu saldırı ile büyük ağlarda bir adet kurban bilgisayar ele geçirilerek diğer ağdaki bilgisayarlar arasındaki verileri yakalama ve şifrelenmemiş olanları görüntüleme ilkesine dayanıyor.Ayrıca kesintinin bir hata sebebiyle veya Çin'in internet sansürünün bir sonucu olabileceği de konuşuluyor.Hizmetin web arayüzünde de Mobil uygulamalarda kullanılan IMAP protokolü kullanıldığında kullanıcılar güvenlik sertifikası problemi ile karşılaşıyorlar.