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Might and Magic: Clash of Heroes, yarın itibariyle mobil platformda

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ubisoft'un popüler RPG/puzzle oyunu Might and Magic: Clash of Heroes, iOS ve Android platformları için de çıkışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Daha önce PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo DS platformları üzerinde varlığını gösteren Might and Magic: Clash of Heroes, oyuncuları iblislerin saldırısı altındaki Ashen topraklarına davet ediyor. Anime tarzındaki çizimleriyle mobil platformda da kaliteli bir görsellik sunmasını ve dokunmatik ekranlar için özelleştirilmiş kontrol sistemi de oyundan beklentilerimiz arasında yer alıyor. RPG ve puzzle unsurlarıyla harmanlanmış oynanış dinamiklerinin yanı sıra, sıra bazlı bir mücadele sistemi sunan yapımda strateji unsurlarının da oldukça önemli bir yer edindiğini hatırlatalım. 

RPG, strateji ve bulmaca unsurlarını bir araya getiren Magic: Clash of Heroes, yarın itibariyle 8.99 TL'lik fiyat etiketiyle Appstore’daki yerini alacakken, Android platformu için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi verilmemiş durumda.  
 


http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPhone/Might+%26+Magic%3A+Clash+of+Heroes/news.asp?c=47644 Yorum Yaz
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