Migros'un satın aldığı organik ürün satışı yapan Tazedirekt geri dönüyor

2014 yılında son dönemin en önemli ve aktif internet yatırımcılarından olan Hasan Aslanoba tarafından kurulan Tazedirekt, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yılın başında sürpriz bir şekilde faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Organik ve taze ürün satışı yapan platform, zararın beklentilerin oldukça üzerinde olması ve yönetici kadrosunda yaşanan sıkıntılardan dolayı deyim yerindeyse kepenk indirdi.

Migros tarafından "Tazecik Bir Başlangıç" yapmaya hazırlanan servisin 21 Mart Salı günü hizmet vermeye başlayacağı açıklandı. İlk etapta sadece İstanbul sınırları içinde ürün teslimi gerçekleştirecek olan platforma -Migros çatısı altına girdiği için kullanıcı sözleşmesinden dolayı- tekrar üye olmak gerekiyor. Bakalım Aslanoba’nın elinden çıkan organik ürün girişimi ilerleyen dönemlerde yoluna nasıl devam edecek… Geçtiğimiz sene kasım ayındatarafından satın alınan Tazedirekt, kısa süren bir sessizliğin ardından tekrar geri dönmeye hazırlanıyor. Buna göreyapmaya hazırlanan servisingünü hizmet vermeye başlayacağı açıklandı. İlk etapta sadece İstanbul sınırları içinde ürün teslimi gerçekleştirecek olan platforma -Migros çatısı altına girdiği için kullanıcı sözleşmesinden dolayı- tekrar üye olmak gerekiyor. Bakalım Aslanoba’nın elinden çıkan organik ürün girişimi ilerleyen dönemlerde yoluna nasıl devam edecek…

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Tazedirekt tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"2014 yılında bir hayalden yola çıkarak kurulan Tazedirekt’in bugün sizlere tekrar açılacağının haberini vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özlediğiniz ve keyifle tüketeceğiniz lezzetler ile sizi tekrar buluşturacağımız için çok heyecanlıyız.



Sizler de bizim heyecanımızı paylaşıp kaldığımız yerden beraber yürümek isterseniz, aşağıdaki formu doldurarak yenilenen Tazedirekt’e üye olabilirsiniz. Sizi de aramızda görmekten çok mutlu oluruz! Tazedirekt’in ilk etapta sadece İstanbul içi hizmet vereceğini, dönem içerisinde gelecek taleplerin özenle değerlendirileceğini belirtmek isteriz.



Sizlere daha iyi bir Tazedirekt deneyimi sunmak için canla başla çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.



21 Mart Salı günü görüşmek üzere,

Tazedirekt Ekibi"

https://www.tazedirekt.com/kayit