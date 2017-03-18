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Migros'un satın aldığı organik ürün satışı yapan Tazedirekt geri dönüyor

Geçtiğimiz yıl Migros tarafından satın alınan organik ve taze ürün satışı yapan e-ticaret sitesi Tazedirekt, yayınlanan resmi açıklamayla geri dönüş tarihini duyurdu.
2 yıl
5,4b
1
29
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2014 yılında son dönemin en önemli ve aktif internet yatırımcılarından olan Hasan Aslanoba tarafından kurulan Tazedirekt, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yılın başında sürpriz bir şekilde faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Organik ve taze ürün satışı yapan platform, zararın beklentilerin oldukça üzerinde olması ve yönetici kadrosunda yaşanan sıkıntılardan dolayı deyim yerindeyse kepenk indirdi.

Geçtiğimiz sene kasım ayında Migros tarafından satın alınanTazedirekt, kısa süren bir sessizliğin ardından tekrar geri dönmeye hazırlanıyor. Buna göre "Tazecik Bir Başlangıç" yapmaya hazırlanan servisin 21 Mart Salı günü hizmet vermeye başlayacağı açıklandı. İlk etapta sadece İstanbul sınırları içinde ürün teslimi gerçekleştirecek olan platforma -Migros çatısı altına girdiği için kullanıcı sözleşmesinden dolayı- tekrar üye olmak gerekiyor. Bakalım Aslanoba’nın elinden çıkan organik ürün girişimi ilerleyen dönemlerde yoluna nasıl devam edecek…
Ayrıca Bkz. "Netflix internet kotanızdan ne kadar veri harcıyor?"

Tazedirekt tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"2014 yılında bir hayalden yola çıkarak kurulan Tazedirekt’in bugün sizlere tekrar açılacağının haberini vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özlediğiniz ve keyifle tüketeceğiniz lezzetler ile sizi tekrar buluşturacağımız için çok heyecanlıyız.

Sizler de bizim heyecanımızı paylaşıp kaldığımız yerden beraber yürümek isterseniz, aşağıdaki formu doldurarak yenilenen Tazedirekt’e üye olabilirsiniz. Sizi de aramızda görmekten çok mutlu oluruz! Tazedirekt’in ilk etapta sadece İstanbul içi hizmet vereceğini, dönem içerisinde gelecek taleplerin özenle değerlendirileceğini belirtmek isteriz.

Sizlere daha iyi bir Tazedirekt deneyimi sunmak için canla başla çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.

21 Mart Salı günü görüşmek üzere,
Tazedirekt Ekibi" 

https://www.tazedirekt.com/kayit Yorum Yaz
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oray 2 yıl en beğenilen
Ülkemiz şartlarında organik diye yediğinizin organik olduğuna emin misiniz? Ben emin değilim hatta şüpheliyim. Her şey bir yana 3-4 kat fiyata satılan bu aldatmacaya kanmayın derim.
Ülkemiz şartlarında organik diye yediğinizin organik olduğuna emin misiniz? Ben emin değilim hatta şüpheliyim. Her şey bir yana 3-4 kat fiyata satılan bu aldatm...
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V4LKyR 2 yıl
GDO dediğimiz şey, genetik mühendisliğinin sonucunda olan şeylerdir. Genetik mühendisliği de ülkemizde sadece OTTÜ'de falan var. Puanları da çok yüksek. Dolayısıyla, GDO'nun kötü bir şey olmasını bekleyemeyiz.
Yüksek mühendislik ürünü bunlar.
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Syronwar 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
GDO dediğimiz şey, genetik mühendisliğinin sonucunda olan şeylerdir. Genetik mühendisliği de ülkemizde sadece OTTÜ'de falan var. Puanları da çok yüksek. Dolayısıyla, GDO'nun kötü bir şey olmasını bekleyemeyiz.
Yüksek mühendislik ürünü bunlar.

Mesajında birçok yanlış bilgi var.
1. "ODTÜ"
2. Türkiye'de yaklaşık 30 üniversitede bu bölüm var.
3. Puanı da söylediğin gibi "çok yüksek" değil.
4. Puanı yüksek(!) diye yaptıkları iş doğru olacak diye bi kaide de yok.
Ironiyse mesajimi görmezden gelebilirsiniz
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shadowtr 2 yıl
Sorun GDO kullanımı değil. "Ayarsız" GDO kullanımı.
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gxhero 2 yıl
Bir şeyin için de dev bir kuruluş varsa ve bundan kar elde edecekse bu şeyin ismi de doğru ise o şeyin doğrulukla alakası olamaz hatta tam tersi sahtekarlığın en destekli halidir mesela bahsi geçen sitede "taze yalan" yada "tazeymiş gibi direkt" olmalı anladınız işte miş gibi size söylüyorum bunlar sınırdan dönen ilaçlı malları organik diyerek faiş fiyattan hemde tezgahta sergilemden maliyeti düşürüp satmanın peşinde devlet denetler diyenlere de ben yiyecek sektöründe de çalıştım mutfağında sığır bağlasan durmayacak yerlere zabıta hijyen belgesi veriyordu gördüm biliyorum bildiğim için de iğreniyorum.
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likeablex 2 yıl
Tabi tabi he he.
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smart1978 2 yıl
Turkiye de GIDA TERORUNE el birligi ile ozellikle AKP ni sessiz kalisi ile destek olmaktadir .
GDO sertifikalarin guvenilirligi nedir ?
SAllama kriterleri her onune gelen alabiliyor olsa gerek .
Ya da organiktir diyor ama kime gore organikmis ?!!
Ayrica ORGANIK sertifikalilarin genetigi oynanmistir harbi organik tarim ilaci filan olmasa bile tohumu GDO lu yani genetigi degisitiilmis ise ekilidigi topragi da kirletir kalici olarak . GDO daki amac artik acligi kurtarmak degil o yillar oncesindeki iyimser utopyalardan di simdiki GDO amaci basit : TEK mahsul vermek . Tohumu tek mahsul verir yani mahsul veren meyve veya nin tekrar tohum vermesi DNA si oynanidi icin imkansizdir .
Ayrica BALIK geni filan da var amac biraz daha dayaniklilik saglamasi aslinda meyve sebze disindaki gidalarda da var !
Turkiye den ihrac edilenlerin cogu GDO lu vey tarim ilaclidir.
Organik olanlarin GDO lu olmadiiginin kaniti olsa bile boyle bir kurum Turkiye de olsa bile uydurma raporlar sertifikalar vermebilmektedir.
Diabet kalp krizi kanser veya hastaliklar vs... hepsi bu GDO ve tarim ilaclari ile bulasmis veya GDO lu ama organik ! urunler vesile olmaktadir.
AKP veya Erdogan bu konuya populist yaklasmakta idi son aylarda ! Esasli cozum icin FETO den daha tehlikeli bu yapiya ait tum cahil veya cakal kisiler gereken ceza ve yaptirimlar yerine getirilmeldir ...
HAL deki fiyatlarin misli ile artmasi komisyoncu insafsizligi ile TARIMIN her alani oldurulmustur hatta ciftci de etik ahlak akil vicdan kalmamistir yakita suya elektrige ve satabilmek icin uygun fiyatli insafli aracilarin komisyoncularin kat kat kar etmelerine de engel olunmali ...
FETO cokertilmesi icin yapilan sistematik uzun soluklu surec OHAL adiyla GIDA TERORU ve GIDA TERORUNE DESTEK OLAN DOLAYLI VEYA DIREK ARACI KOMISYONCULARA DA ESASLI BIR Bi MUDAHELE SARTTIR!
Cernobil den oturu Karadeniz de mahsul verilen caylarin da esasli imha edilemesi hala kanser vakalarin Karadeniz de ozellikle artmasi devlet ozellikle saglik bakanligi bu gercegi bilse de ozur dilemeyi birakin Rusya ya yaptirim tedavi vs.. adaleti saglayamamistir ! ....
Nukleer Santralin 1 ili kuruluyor 2 tanesi de yolda ... DEprem bolgesi ve is guvenligi vasat bir Turkiye de Ruslar egitimi verip sonra Turklere verdiginde yerlesik zihniyet dejenere olmus bir Turkiye de Rusya da bile egitim alan o teknisyenlerin Cernobil den vasat felaketler doguracagindan tarim dahil her turlu canli hatta cansiz nesneler omur boyu radyoaktif olacaktir ( yarilanma omru bilindigi uzere cok cok uzun ... )
Kisacasi Migros un organik demesi su yasanan gecmis mevcu ve gelecek Turkiye sine gore ordan ORGANIK tir diye kanmamak gerek !
Organik diye birkac saman ve tavuk diskisini surerek ciftlikten dogal gezdirilmis filan diye buyuk marketlere satan firmalari da biliyoruz.
DEnetlemeden ote kisinin kendiisi ahlakli vicdanli olmali ...
Ama Turkiye de herkes kisa yoldan para kazanma derdinde kendisi dahil gelecek nesiller nasil olacak HIC UMURLARINDA DEGILLER .
Vizyon zaten SIFIR !
Gunu yasayanlar ulkesi Turkiye MALESEF !
Boyle bir ulkede sesimiz en ust ilgili makamlara ulasamayacaksa ve birey seviyesinde de bilinc ve icraatler derhal uygulanmayacaksa felaket ile temizlenmesi de MALESEF ACI BIR RECETE OLACAKTIR .
Deprem ile mi olur Nukleer sizinti kazara ile mi olur ama gelecek belada malesef masumlar da zarar gorebilme ihtimali kesindir .
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kadirirdem 2 yıl
Organik dediğin topraktan direk mide'ye gidendir.
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redoracle 2 yıl
Canan Karatay organik diye birşey yok diyor zaten.
En iyisi bizzat kendiniz gidip alın köylerden diyor,oda zor tabi.
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12 Angry Men 2 yıl
Markette sarı yumurtayı organık dıye satıyorlar. Rengi sarı olunca organık oldugunu zannedıyorlar utanmadan bırde bunu organık adıyla pahalıya satmaları. Organık dıye satılan hiçbir şey organık degıl.
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MrKemal17 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Markette sarı yumurtayı organık dıye satıyorlar. Rengi sarı olunca organık oldugunu zannedıyorlar utanmadan bırde bunu organık adıyla pahalıya satmaları. Organık dıye satılan hiçbir şey organık degıl.

Organik diye satılıp organik olan çok ürün var. Tabi artık herkes organik deyip geçiyor, hemen inanmayacaksın.
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0MG90 2 yıl
Teşekkürler DH. Ekran kartım organik ürün istiyordu artık buradan alabilirim.
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axaxa 2 yıl
Nasıl anlıycaz eve lab mı kuralım bide.
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8 etiket daha organik meyve sebze tazedirekt Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan MPopüler
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