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    Anlık Bildirim

    Money Gold üyelik ücretine zam geldi!

    Migros'un ayrıcalıklı üyelik sistemi Money Gold'a 1 Aralık itibarıyla yüzde 200 zam geldi. Money Gold ücreti ayda 29,99 TL oldu.                                         
    Money Gold üyelik ücretine zam geldi!
    Migros’un ayrıcalıklı üyelik sistemi Money Gold’a zam geldi. Money Gold üyelik ücreti yüzde 200 zamlanarak aylık 9,99 TL’den 29,99 TL’ye yükseldi.

    Money Gold üyelik ücreti ne kadar?

    1 Aralık 2023 tarihinde gelen zamla birlikte Money Gold üyelik ücreti ayda 29,99 TL olarak belirlendi.

    Money Gold üyeliği nedir?

    Money Gold üyeliği sayesinde Migros Sanal Market’ten yapacağınız alışverişlerde teslimat ücreti ödemezsiniz. Ayrıca her Migroskop kataloğundaki bir üründe Money Gold üyelerine özel %50 indirim uygulanıyor. Böylelikle ayda iki farklı ürünü %50 indirimle satın alabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak Petrol Ofisi'nde toplam 1000 TL ve üzeri yakıt alımlarında 40 TL değerinde Positive Puan hediye ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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