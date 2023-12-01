Migros’un ayrıcalıklı üyelik sistemi Money Gold’a zam geldi. Money Gold üyelik ücreti yüzde 200 zamlanarak aylık 9,99 TL’den 29,99 TL’ye yükseldi.

Money Gold üyelik ücreti ne kadar?

1 Aralık 2023 tarihinde gelen zamla birlikte Money Gold üyelik ücreti ayda 29,99 TL olarak belirlendi.

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Money Gold üyeliği nedir?

Money Gold üyeliği sayesinde Migros Sanal Market’ten yapacağınız alışverişlerde teslimat ücreti ödemezsiniz. Ayrıca her Migroskop kataloğundaki bir üründe Money Gold üyelerine özel %50 indirim uygulanıyor. Böylelikle ayda iki farklı ürünü %50 indirimle satın alabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak Petrol Ofisi'nde toplam 1000 TL ve üzeri yakıt alımlarında 40 TL değerinde Positive Puan hediye ediliyor.

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Money Gold üyelik ücretine zam geldi!