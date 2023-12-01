Money Gold üyelik ücretine zam geldi!

Money Gold üyelik ücreti ne kadar?
1 Aralık 2023 tarihinde gelen zamla birlikte Money Gold üyelik ücreti ayda 29,99 TL olarak belirlendi.
Money Gold üyeliği nedir?
Money Gold üyeliği sayesinde Migros Sanal Market’ten yapacağınız alışverişlerde teslimat ücreti ödemezsiniz. Ayrıca her Migroskop kataloğundaki bir üründe Money Gold üyelerine özel %50 indirim uygulanıyor. Böylelikle ayda iki farklı ürünü %50 indirimle satın alabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak Petrol Ofisi'nde toplam 1000 TL ve üzeri yakıt alımlarında 40 TL değerinde Positive Puan hediye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.