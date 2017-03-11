Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sosyal medya kullanımını yasakladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan genelge ile okullarda Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram gibi sosyal ağların kullanımına önemli kısıtlamalar getirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
19,3b
1
68
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sosyal medya kullanımını yasakladı!
 
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüm illere gönderdiği "Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması" konulu genelge ile internet ve sosyal medya konusunda önemli değişiklikler yaptı. Buna göre okullarda öğrenci, öğretmen ve yöneticiler ders sırasında veya serbest zamanlarda gerçekleştirdikleri faaliyet, eylem ve durumları kaydederek internet sitesinde ya da sosyal medyada paylaşması durumunda yasal işlem başlatılacak.
Açıklamada okullarda ve sınıflarda kişilerle ilgili çekilen her türlü fotoğraf, video ve ses kaydının başta sosyal medya olmak üzere sanal mecralarda paylaşılmasının uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve 1739 sayılı kanuna aykırı olduğunun altını çizen MEB, kurallara uymayan kişiler hakkında mevzuat çerçevesinde önemli yaptırımlar uygulayacak. Dilerseniz genelgenin tamamına hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MEB tarafından yayınlanan genelgenin bir bölüm şu şekilde:

"Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri doğrultusunda il, ilçe, okul ve kurum yöneticileri tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan tüm personel ile öğrenim gören öğrencilerin, kişilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının internette veya farklı dijital ya da basılı ortamda hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı Kanun’a aykırı olduğu; bu fiillerin Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiş olduğu hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve durumların önüne geçilmesi için önlemler alınacaktır.
Ayrıca, kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapılacak her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının genel ağ ortamlarına yüklediği ve paylaştığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacak ve sonucundan bakanlığa bilgi verilecektir."

http://mus.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/08093526_Okullarda_Sosyal_MedyanYn_KullanYlmasY.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bladeGny 2 yıl en beğenilen
sonunda mantıklı bir şey yapabilmişler
Yanıtla +108
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5B59C177F 2 yıl
eğer derste bir hoca öğrenciyi döverse bu yasaklar sayesinde öğrenciler görüntü, kanıt alamayacak. hayır anlamıyorum okulda öğrencilerin fotoğraf çekmesi neden yasaklanır? demek ki bir korkuları var.
demokrasi ülkesinde olmaması gereken yasakları bizimkiler desteklemeye başlamış. çok güzel... hangi ülkeydi hatırlamıyorum ama derslere fotoğraf makinesi ile giyilebiliyor, biz de ise cep telefonundan görüntü almak yasak.
eğer derste bir hoca öğrenciyi döverse bu yasaklar sayesinde öğrenciler görüntü, kanıt alamayacak. hayır anlamıyorum okulda öğrencilerin fotoğraf çekmesi neden...
Devamını Gör
7 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 2 yıl
Umarım gerçekten uygulanır. Biraz askerliğe dönmüş olabilir ama öğrencilerin suyunu çıkarttığı bir olay sosyal medya meselesi.
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerem0559 2 yıl
Geçen gün bizim okulun Kimya Atölyesinde Video Çekip İnstagramda paylaşan kızı disipline sevk etmişlerdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musamusamusa1 2 yıl
Bence doğru bir uygulama olmuş . Okullarda öğrenciler saçma sapan işlerin videolarını koyar oldular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fortunna 2 yıl
Sunu yapanlardan Allah razi olsun ne diyeyim ergenlerin sosyal medyadan saçma sapan yorumlardan uzaklaşması iyi olmuş olabilir öğrenciler derse odaklanır en azından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 2 yıl
Okulla başladılar. Bahane, uyumaya devam yavaş yavaş her yeri engelliyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
telefonu komple yasaklasınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
İyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dawras 2 yıl
Muhalif bir insan olmama ragmen yasagi destekliyorum ki niye destekledigimi merak edenlere periscope ya da ifsa.sitelerine vs baksin.
Bir seyi dogru kullanmazlarsa yasaklanir. Ha okulun icinde ki pislikleri gostermek vs olayi baska bir mevzu, zaten onu yapmak isteyen anonim sekilde bile yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
Sonunda gerizekalı ilkokul öğretmenlerinin öğrencilerin şiveleriyle dalga geçtiği videolardan kurtuluyor muyuz... Güzel haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Outlaw-E 2 yıl
Okulda değilken bile yasaklıyorlar herkese, şaşırmadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
iyi ve kötü yanları olan bir karar ama iyi yanı daha fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19343 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, yasak ve
13 etiket daha yönetici engel meb öğrenci okul öğretmen lise milli eğitim bakanlığı sosyal medya Internet Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Wonder Woman'ın yeni fragmanı yayımlandı 2 yıl App Store’da uygulama açıklamaları izinsiz değiştirilemeyecek 2 yıl Google'ın akıllı ceketininin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 2 yıl Ford’un desteğini alan Civil Maps’ten üç boyutlu harita 2 yıl Bitcoin’in Borsa Yatırım Fonu başvurusu reddedildi 2 yıl AMD Vega ekran kartları benchmark testlerine düşmeye başladı 2 yıl Macom X-Gene 3: En güçlü ARM işlemci ile tanışın 2 yıl Yılın konsept otomobili Renault Trezor oldu 2 yıl Huawei P10 kamera performansı konusunda en iyi 5 telefon arasına girdi 2 yıl MSI Aegis X3 incelemesi "i7 7700K ve GTX1080'li, sıvı soğutmalı"" 2 yıl Cooler Master’dan lüks sınıfa MasterWatt Maker güç kaynağı 2 yıl Twitter, mobil uygulama geliştiricisini Twitch’e kaptırdı 2 yıl Mars kolonisi için insan zihninin ve vücudunun değiştirilmesi gerekebilir 2 yıl Avatar 2'nin çıkışı bir kez daha ertelendi 2 yıl Google, "Ben robot değilim" güvenlik uygulamasına son veriyor 2 yıl Google, Hangouts'u iş dünyasının lideri yapmayı hedefliyor 2 yıl AMG Project One hiper otomobilinin detayları netleşmeye başladı 2 yıl Microsoft, ARM sunucularda karar kıldı 2 yıl BlackBerry’nin otomobil yazılımı da CIA tehditi altında 2 yıl Japonya ekonomisi için robotlar zorunluluk haline geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sosyal medya kullanımını yasakladı! Sonraki Google, Uber’in sürücüsüz otomobil testlerine son verebilir 2 yıl Pinterest eklentisi ile ağ dışında da resim araması yapabilirsiniz 2 yıl 2si1 "Erdi'li Mesut'lu Gökhan'lı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Ubisoft'un popüler oyunu "Steep" bu hafta sonu tamamen ücretsiz 2 yıl Microsoft, Windows 10 arayüzünde reklam göstermeye başladı 2 yıl Microsoft Surface Phone, 2019'da iPhone 9'a rakip olarak gelebilir 2 yıl Tata ve Volkswagen iş birliği anlaşmasını imzaladı 2 yıl Türkiye, Rusya’dan MS-21 uçaklarından almayı planlıyor 2 yıl Elon Musk, 100 günde enerji depolama tesisini tamamlama sözü verdi 2 yıl Hava taşıtlarında GPS kaygısını sona erdirecek milli teknoloji: TerraFlite 2 yıl 11 Nisan'da bir Windows sürümü emekli olurken bir diğeri gün ışığına çıkacak 2 yıl Fortune çalışılacak en iyi 100 şirketi açıkladı: Google yine zirvede 2 yıl Yeni nesil retinal implant görme engelini ortadan kaldırabilir 2 yıl BlackBerry Aurora tanıtıldı 2 yıl Microsoft’un Slack rakibi haftaya geliyor 2 yıl Twitter hassas içerikli hesapları işaretlemeye başlayacak 2 yıl SoftBank, ARM’nin yüzde 25’ini satmayı planlıyor 2 yıl Helikopter gemisi için zırhlı muharebe aracı geliştirme sözleşmesi imzalandı 2 yıl WhatsApp, uygulama üzerinden para kazanabilmenin yolunu buldu 2 yıl Türk mühendisler İzmir’den dünyaya kablosuz teknolojiler üretecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim