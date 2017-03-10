Ubisoft'un popüler oyunu "Steep" bu hafta sonu tamamen ücretsiz

Geçtiğimiz yıl aralık ayının başında piyasaya sürülen ve gerek grafikleri gerek birbirinden heyecanlı bölümleriyle büyük beğeni toplayan "Steep", kısa sürede oyunseverlerden olumlu yorumlar almayı başardı. Kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü ve wingsuit uçuşu gibi extreme sporları da barındıran yapım, bizleri Alpler’e ve Alaska’nın soğuk yamaçlarına götürüyor.

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Ubisoft ise web sitesinden yayınladığı açıklamayla kullanıcılara hoş bir sürpriz yaptı. Buna göre "Steep"i henüz satın almamış olanlar, oyunu bu hafta sonuna özel tamamen ücretsiz şekilde indirebilecek. Xbox One için 12 Mart’a, PC ve PlayStation 4 platformları için 13 Mart’a kadar sürecek kampanya bitiminde tekrar aynı ücret tarifesi uygulanacak.

yüzde 50 indirimli olarak satın alabilmeniz de mümkün. Uplay aracılığıyla şu andan itibaren bedava sunulan yaklaşık 17 GB büyüklüğündeki oyunu indirmek için Diğer taraftan dilerseniz 12 Mart tarihine kadar (PC için 14 Mart) "Steep"iolarak satın alabilmeniz de mümkün. Uplay aracılığıyla şu andan itibaren bedava sunulan yaklaşık 17 GB büyüklüğündeki oyunu indirmek için buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

https://steep.ubisoft.com/game/en-US/news/152-286195-16/play-steep-for-free-from-march-10-12