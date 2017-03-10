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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubisoft'un popüler oyunu "Steep" bu hafta sonu tamamen ücretsiz

Son dönemin en dikkat çeken açık dünya spor/yarış oyunları arasında yer alan "Steep", düzenlenen kampanya ile bu hafta sonuna özel tamamen ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.
2 yıl
6,9b
2
18
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl aralık ayının başında piyasaya sürülen ve gerek grafikleri gerek birbirinden heyecanlı bölümleriyle büyük beğeni toplayan "Steep", kısa sürede oyunseverlerden olumlu yorumlar almayı başardı. Kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü ve wingsuit uçuşu gibi extreme sporları da barındıran yapım, bizleri Alpler’e ve Alaska’nın soğuk yamaçlarına götürüyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 arayüzünde reklam göstermeye başladı"
Ubisoft ise web sitesinden yayınladığı açıklamayla kullanıcılara hoş bir sürpriz yaptı. Buna göre "Steep"i henüz satın almamış olanlar, oyunu bu hafta sonuna özel tamamen ücretsiz şekilde indirebilecek. Xbox One için 12 Mart’a, PC ve PlayStation 4 platformları için 13 Mart’a kadar sürecek kampanya bitiminde tekrar aynı ücret tarifesi uygulanacak.
Diğer taraftan dilerseniz 12 Mart tarihine kadar (PC için 14 Mart) "Steep"i yüzde 50 indirimli olarak satın alabilmeniz de mümkün. Uplay aracılığıyla şu andan itibaren bedava sunulan yaklaşık 17 GB büyüklüğündeki oyunu indirmek için buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

https://steep.ubisoft.com/game/en-US/news/152-286195-16/play-steep-for-free-from-march-10-12 Yorum Yaz
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Erreguay 2 yıl en beğenilen
AKK dayım şimdiden
şimdi başlasam 12 sine kadar inmez bile

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HerGiyotineBurnunuSokma 2 yıl
2 günlüğüne ücretsiz vermek de can sıkıcı saçma bişey olmaya başladı.
abi süreli verebiliyorsun madem, sadece belli bi haftasonu için değil her hesap sahibine tıpkı google play store gibi 1-2 gün deneyim görme hakkı ver. istediği zaman indirip denesin beğenirse alır. 1 cumartesiye sıkıştırmanın ne anlamı var koskoca şirketlerin ortamala bi süpermarketten zerre kadar geniş değil
2 günlüğüne ücretsiz vermek de can sıkıcı saçma bişey olmaya başladı.abi süreli verebiliyorsun madem, sadece belli bi haftasonu için değil her hesap sahibi...
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mavizaman 2 yıl
haber diye geçiyorlar işte şöyle 2gün için ücretsiz haberlerine son verin artık.
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2 Avatar Avatar
Pottermore 1 yıl
Süper bir oyun dört gözle bekliyorum
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simerazzı 1 yıl Pottermore
10 ay geçmiş sebebi neydi ki hortlattın kardeş
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aycibin 2 yıl
indirime önceden haber olması güzel oldu.daha önce indirim bitmesine yakın haber çıkıyordu :)
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BlackBeasT 2 yıl
2 gün için 17gb harcamak yerine [Pcsx2 emu+ SSX3+ SSX on tour] oyunlarını indirin oynayın

PS2 unutulmaz oyunları arasındadır


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kanunname 2 yıl
indirdim kurdum ancak oyun açılmadı bu ubisoft her oyununda böyle mi ya
o kadar indirdim yani açma yolunu bilen varsa bir zahmet bir yardımcı olabilir mi 2 gün için bayağıdır indiriyorum yazı olmasın deneyeyim pls yardım
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balamirkan 2 yıl
Ben o oyunu indirene kadar 13 mart olur.
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gurkanse 2 yıl
tamamen ücretsiz de olsa oynanmaz.zamanında sxx vardı onunla aynı oyun zaten
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S.Vettel 2 yıl
Neden böyle 'Bu hafta sonu indirirsen beleş oyun "tamamen" senin' algısı yaparak başlık açıyorsunuz koskocaman DH burası böyle ucuz clickbait başlıklar yakışmıyor.
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ztalan 2 yıl
İndirmeden hesaba ekleme yolu var mı?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
sen bu haberi yaparsın reklamdan kazanırsın
bu senin için bir iş ve bir para gelir kaynağı
bu sayede sen uludağa gider gerçek kar üzerinde kayarsın !
ama bizim için bu bir oyun,
tamamen sanal ve zaman kaybından başka bir şey değil !
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HerGiyotineBurnunuSokma 2 yıl
2 günlüğüne ücretsiz vermek de can sıkıcı saçma bişey olmaya başladı.
abi süreli verebiliyorsun madem, sadece belli bi haftasonu için değil her hesap sahibine tıpkı google play store gibi 1-2 gün deneyim görme hakkı ver. istediği zaman indirip denesin beğenirse alır. 1 cumartesiye sıkıştırmanın ne anlamı var koskoca şirketlerin ortamala bi süpermarketten zerre kadar geniş değil
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