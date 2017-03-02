Milli Muharip Uçak TF-X çift motorlu olacak

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Milli Muharip Uçak Projesi, Türkiye’nin 2020’li yıllarda ihtiyaç duyacağı hava gücünü sağlamak ve gereken ihtiyacı azami ölçüde yerli olanaklarla temin etmek adına büyük önem taşıyor. Henüz üzerindeki çalışmalar süren ve önünde uzun bir yol bulunan proje kapsamında, 28 Ocak 2017 tarihinde TUSAŞ ile BAE Systems arasında da Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

TF-X projesindeki merak edilen konulardan bir tanesi de motor konfigürasyonunun nasıl olacağıyla ilgiliydi. Bu noktada uçağın gereksinimlerine uygun bir motorun geliştirilmesi için hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı görüşmeler zaten sürüyordu ancak çift motorlu mu yoksa tek motorlu mu olacağı merak konusuydu.

Bu konu Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın paylaştığı 2016 yılı Faaliyet Raporu’nda açık bir şekilde belirtildi. Buna göre uçak çift motorlu bir konfigürasyona sahip olacak. F-16’lardan çok daha iyi manevra kabiliyetine sahip olması hedefiyle geliştirilecek olan TF-X projesi günün sonunda nereye gelir kestirmek güç ancak kesin olan şu ki piyade tüfeklerini kullanım izniyle, F-16’ları kaynak kodu olmadan alıp kullandığımız dönemlerden kendi uçağımız için konuşma aşamasına gelmemiz Türk mühendislerinin önemli bir başarısı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın faaliyetlerine ilişkin daha fazla detay, kaynakta yer alan PDF dosyasında yer almaktadır.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Faaliyet%20Raporlar/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.PDF