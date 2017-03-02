Milli Muharip Uçak TF-X çift motorlu olacak

TF-X projesindeki merak edilen konulardan bir tanesi de motor konfigürasyonunun nasıl olacağıyla ilgiliydi. Bu noktada uçağın gereksinimlerine uygun bir motorun geliştirilmesi için hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı görüşmeler zaten sürüyordu ancak çift motorlu mu yoksa tek motorlu mu olacağı merak konusuydu.
Bu konu Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın paylaştığı 2016 yılı Faaliyet Raporu’nda açık bir şekilde belirtildi. Buna göre uçak çift motorlu bir konfigürasyona sahip olacak. F-16’lardan çok daha iyi manevra kabiliyetine sahip olması hedefiyle geliştirilecek olan TF-X projesi günün sonunda nereye gelir kestirmek güç ancak kesin olan şu ki piyade tüfeklerini kullanım izniyle, F-16’ları kaynak kodu olmadan alıp kullandığımız dönemlerden kendi uçağımız için konuşma aşamasına gelmemiz Türk mühendislerinin önemli bir başarısı.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın faaliyetlerine ilişkin daha fazla detay, kaynakta yer alan PDF dosyasında yer almaktadır.
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Faaliyet%20Raporlar/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.PDF Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her seçim aynı yalanları yemekten bıkmayan bir kitle var daha yerli arabanın motorunu yapamıyorlar.
Geçen gün altay tankına motor yapamadıkları için proje yine ertelendi. Şimdi de uçak motoru yapıyorlarmış ama çift motor mu tek motor mu ona karar veremiyorlarmış, yersen.
kore yapımı K-FX prototipleri ile birebir.
üzgünüm ama bu da yeni bir seçim propagandası.
Not: İyi ki gelmişler kafası makarnayla ile çalışmayan, sorgulayan insanları bitiremediniz daha.