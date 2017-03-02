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Milli Muharip Uçak TF-X çift motorlu olacak

Mili Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi kapsamında çalışmalar sürerken, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2016 faaliyet raporunda uçakta kullanılacak motor konfigürasyonu açık edildi.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli Muharip Uçak TF-X çift motorlu olacak
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Milli Muharip Uçak Projesi, Türkiye’nin 2020’li yıllarda ihtiyaç duyacağı hava gücünü sağlamak ve gereken ihtiyacı azami ölçüde yerli olanaklarla temin etmek adına büyük önem taşıyor. Henüz üzerindeki çalışmalar süren ve önünde uzun bir yol bulunan proje kapsamında, 28 Ocak 2017 tarihinde TUSAŞ ile BAE Systems arasında da Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

TF-X projesindeki merak edilen konulardan bir tanesi de motor konfigürasyonunun nasıl olacağıyla ilgiliydi. Bu noktada uçağın gereksinimlerine uygun bir motorun geliştirilmesi için hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı görüşmeler zaten sürüyordu ancak çift motorlu mu yoksa tek motorlu mu olacağı merak konusuydu.

Bu konu Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın paylaştığı 2016 yılı Faaliyet Raporu’nda açık bir şekilde belirtildi. Buna göre uçak çift motorlu bir konfigürasyona sahip olacak. F-16’lardan çok daha iyi manevra kabiliyetine sahip olması hedefiyle geliştirilecek olan TF-X projesi günün sonunda nereye gelir kestirmek güç ancak kesin olan şu ki piyade tüfeklerini kullanım izniyle, F-16’ları kaynak kodu olmadan alıp kullandığımız dönemlerden kendi uçağımız için konuşma aşamasına gelmemiz Türk mühendislerinin önemli bir başarısı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın faaliyetlerine ilişkin daha fazla detay, kaynakta yer alan PDF dosyasında yer almaktadır.


http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Faaliyet%20Raporlar/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.PDF Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl
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Her seçim aynı yalanları yemekten bıkmayan bir kitle var daha yerli arabanın motorunu yapamıyorlar.
Geçen gün altay tankına motor yapamadıkları için proje yine ertelendi. Şimdi de uçak motoru yapıyorlarmış ama çift motor mu tek motor mu ona karar veremiyorlarmış, yersen.
Her seçim aynı yalanları yemekten bıkmayan bir kitle var daha yerli arabanın motorunu yapamıyorlar.Geçen ...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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revere 2 yıl
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kore yapımı K-FX prototipleri ile birebir.
üzgünüm ama bu da yeni bir seçim propagandası.
kore yapımı K-FX prototipleri i...
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5 Yanıt Yanıtla +68
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GreyParrot 2 yıl
İstemezükçüler gelip yine konuyu basmışlar.

Not: İyi ki gelmişler kafası makarnayla ile çalışmayan, sorgulayan insanları bitiremediniz daha.
1 Yanıt Yanıtla +36
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1 Avatar
odeon99 1 yıl
Geliştirelim artık birşeyler

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DH Misafiri 1 yıl
Milli'mi veya değilmi konusu!
En önce biz biz olalım .
Kim demiş biz yapamayız diye?
Yapanlar insan değilmi?
Biz her şeyi yaparız tekçe istek olsun
isteyen yapar istemeyen yapamaz.
Bir Harp zamanında neler yapabiliriz o zaman anlanır şimdi ise konuşmak ve yorum yapmakla kalırız.
Türkiye şu anda Batılı ülkeler in kontrolünde idi ve şimdi Batılı ülkeler bir hamle yapmak istiyorlar Türkiyenin Kontrolünü bir daha ele gecirmek.
içimizde çok düşman var. Her insan iyi yaşamak ister ve bu iyi yaşamak için taviz vermek demek çünkü iyi yaşamak para demek.
Parayı kontrol eden Batılı ülkeler. Buna çare bulursaz o zaman belki yolumuz ve isteklerimiz daha cabuk olur.
Parayı kontrol etmek Silahla oluyor ne yazık.
Türkiye bu işi (parayı kontrol etmek) tek başına yapamaz ama önder olabilir.
Arap ülkelerin çoğunun Batılı ülkeler'in kontrol altında olduğunu biliyoruz biz bile bağlıyız.
Benim görüşüm:
1. Türkiye en önce Silah konusunda bağımsız olması şart.
şu anda Türkiye doğru yolda.
2. Türkiye Füze sistemine çok önem vermesi gerek.
şu anda Türkiye doğru yolda.
3. Türkiye Pakistan, İran ve Türk devletleri ile Orta doğu birlik Toplumu kurması ve para birimi aynı olması gerek.
şu anda Türkiye bunu yapmaya çalışıyor.
4. Türkiye Üniversitelerini Başka ülkelerde kolları olmak suretiyle kurmaları gerek ve orda en iyi öğrencileri kendine çekmek gerek.
şu anda Türkiye bir adım atmamak'da inşallah gelecekte olur.
5. Türkiye Konyada bir ODBT (Orta Doğu Birlik Toplumu) Merkezi kurması gerek. Danışman ve parabirimi Hakkında parlement kurması gerek.
şu anda bir adım atılmış değil.
6. Türkiye ODBT istibaharatını kurması şart.
şu anda bir adım atılmış değil.
7. Türkiye Okullarda 4 Sınıf'dan itibaren Arapça, İrança, Pakistança ve İngilizçe seçmeli dil öğrenme şart'ı koyması gerek. Çocuklarımız 3-4 yaşındayiken yabancı lisanları ve inançlarını öğretilmesi gerek.
şu anda bir adım atılmış değil.
8. Türkiye ve ODBT Faizi kaldıraçak Sistem kurması gerek Bir Finans Merkezi Oluşturmak gerek.
şu anda bir adım atılmış değil.
9. Türkiye ve ODBT Medya grubu Merkezi oluşturması gerek.
şu anda bir adım atılmış değil.
10. Türkiye ve ODBT İslam Fetva Kurallar Merkezi oluşturmak gerek.
şu anda bir adım atılmış değil.
11. Türkiye ve ODBT ve Araplar Danışman Merkezi oluşturmak gerekir (Urfa'da kurulması gerek)
Milli olmak için bunlar gerek
Eğitim olmayan bir yerde Adalet olmaz. Adalet olmayan yerde Kaos olur.
Gençlerimiz Batılı ülkeler'de öğrenecek ve geleçek Türkiyede yatırım yapaçak kimlerin yatırımı ile?.
Milli olmak eğitim'den gecer.
Unutmayalım Bardak'daki suyu görelim ve çoğaltalım.
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BlackGhost12 2 yıl

Çok güzel. Bizimlimdede nozzle yönlendirmesi olsun.
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SPHAR3X 2 yıl
Bir kerede reklamı değilde yaptık ahanda prototipi deseler ve bizde ayakta alkışlasak.Nedense böyle haberlerin %80'i yalan oluyor.O yüzden dikkate değer bulmuyorum.Ne zaman ki yapılır o zaman gurur kaynağı olur.
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Psycho53 2 yıl
Jet motorunun mühendisliği hiç kolay değil , basitlerini hobi DIY olarak yapıyorlar yapımı kolay ama Bu iş Onlarca tonu kaldıracak olan bir yakıt enjeksiyonlu pervanesiz itici olunca.
Zor. Çok zor yerli yapabilirler umarım ama bilgi birikim olmadan imkansız gibi birşey. Bütün mühendislerimiz yurt dışına kaçıyor zaten, Tamam güzel torna Cnc tezgahları var tai nin parça üretiyor ama bu mühendislik isteyen bam başka bir iş , uçağın dış kaportasını elektronik aksamını radarını yapmaya benzemez.
Alışıla gelmiş motor kavramının çokça dışında bir şeydir , karışım jet motoru
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erco35coast 2 yıl
Modası geçince lisans haklarını, uçak tasarımını parça modellerini falan 2040 lara doğru satarlar anca. Bizde bunu 2050 de en erken üretebiliriz.
geçenlerde hurkuş vardı 1960 model uçağı yeni diye üretmiştik.
aynısı olur işte.

Önce jet motoru ürette uçak kalsın.
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radical 2 yıl erco35coast
60 model ucakta full glass kokpit var oylemi ?
Texan 2, pilotus pc9, super tucano vs de 60 model o zaman... Bisey biliyorsan konuş...
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ozfidelio 2 yıl
Seçim yakın ya cahil tayfasını yalamak lazım AKP medyasından daha ne milli projeler gelecek dur bakalım.
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Kernel Panic 2 yıl
Donanımhaber. Sık sık güncellenen,özellikle seçim-referandum öncesi yerli silah,uçak,araba,motor,gemi,uzay gemisi haberleri sitesi.


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hdtv 2 yıl
Içak yapılmalı hem de acilen ama bu saatten sonra tamamen insansız uçak yapılmalı
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RavenoLL 2 yıl
Referanduma kadar uçak gemimizi yapıyoruz onu da yakında ortaya atarlar

Tıpkı uzay üssü kurmamız gibi.
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