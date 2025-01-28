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    Anlık Bildirim

    Türkiye, Suudi Arabistan'la 6 milyar dolarlık silah anlaşması yapabilir!

    Bloomberg, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile savaş gemileri, tanklar ve füzeler satın almasını içeren 6 milyar dolarlık bir savunma anlaşmasına varmayı hedeflediğini söyledi.
    Türkiye, Suudi'lerle 6 milyar dolarlık silah anlaşması yapabilir! Tam Boyutta Gör
    Bloomberg, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile 6 milyar dolarlık bir silah anlaşmasına varmayı hedeflediğini iddia etti. Konuyla ilgili Türk yetkililere göre, Türkiye hükümeti Suudi Arabistan ile savaş gemileri, tanklar ve füzeler satın almasını içeren 6 milyar dolarlık bir savunma anlaşmasına varmayı umuyor.

    Suudi Arabistan KAAN projesine ortak olabilir

    Yetkililer, Suudi Arabistan'ın milli savaş uçağı KAAN'ın geliştirilme projesine katılmasını içeren anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayı civarında krallığa yapacağı ziyaret sırasında kesinleştirilebileceğini söyledi.

    İş Yatırım analisti Anıl Ulaş Köseoğlu, "Sektörün toplam ihracatının yıllık yaklaşık 7 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında, 6 milyar dolar bir anlaşma için önemli bir miktar olur." diyerek anlaşmanın önemini dile getirdi.

    Altay tankı Suudi Arabistan'a satılabilir

    Türkiye, Suudi'lerle 6 milyar dolarlık silah anlaşması yapabilir! Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayisini hızla geliştiren Türkiye, dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri olan Suudi Arabistan'ı önemli bir pazar olarak görüyor. İki ülke, 2023 yılında Suudilerin Baykar'dan Akıncı TİHA'larını satın alması için bir anlaşma imzalamıştı. Yetkililer, Türkiye'nin şimdi de Altay ana muharebe tankını füze savunma sistemleriyle birlikte Suudi Arabistan'a satmak istediğini söylüyor.

    Türkiye ayrıca, Suudi Arabistan'ın KAAN projesine ortak olmasını istiyor.  Türk yetkililere göre, İngiltere'nin BAE Systems şirketinin de dahil olduğu projeye başka ülkeler de bir şekilde katılabilir.

    Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye bakanlığından yapılan açıklamaya göre Salı günü Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Yetkililer, bu ziyarette anlaşmanın görüşülmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://www.yahoo.com/news/turkey-aims-6-billion-weapons-124553033.html?guccounter=1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-27/turkey-aims-for-6-billion-weapons-deal-with-saudi-arabia?embedded-checkout=true
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 20 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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