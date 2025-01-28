Türkiye, Suudi Arabistan'la 6 milyar dolarlık silah anlaşması yapabilir!

Suudi Arabistan KAAN projesine ortak olabilir
Yetkililer, Suudi Arabistan'ın milli savaş uçağı KAAN'ın geliştirilme projesine katılmasını içeren anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayı civarında krallığa yapacağı ziyaret sırasında kesinleştirilebileceğini söyledi.
İş Yatırım analisti Anıl Ulaş Köseoğlu, "Sektörün toplam ihracatının yıllık yaklaşık 7 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında, 6 milyar dolar bir anlaşma için önemli bir miktar olur." diyerek anlaşmanın önemini dile getirdi.
Altay tankı Suudi Arabistan'a satılabilir
Türkiye ayrıca, Suudi Arabistan'ın KAAN projesine ortak olmasını istiyor. Türk yetkililere göre, İngiltere'nin BAE Systems şirketinin de dahil olduğu projeye başka ülkeler de bir şekilde katılabilir.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye bakanlığından yapılan açıklamaya göre Salı günü Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Yetkililer, bu ziyarette anlaşmanın görüşülmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.Kaynakça https://www.yahoo.com/news/turkey-aims-6-billion-weapons-124553033.html?guccounter=1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-27/turkey-aims-for-6-billion-weapons-deal-with-saudi-arabia?embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)