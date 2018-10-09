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Milli füzeleri birbirine bağlayacak teknoloji: KEMENT ilk aşamayı geçti

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojilerin her safhada millileştirilmesi adına çalışmaların temelde belki de en önemlilerinden biri olan KEMENT nedir? Ne işe yarayacak?
7 ay
21,9b
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42
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli füzeleri birbirine bağlayacak teknoloji: KEMENT ilk aşamayı geçti
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Ülkemizin önemli savunma sanayii şirketleri tarafından üretilen, geliştirilen veya millileştirilen yeni nesil teknolojiler, birçok alanda hem dışa bağlılığı azaltıyor hem de askeri alandaki siber güvenlik kaygılarını da bir nebze olsun ortadan kaldırıyor. Bu odaktaki çalışmalardan olan ve bir süre önce üzerinde yoğunlaşılan kritik bir proje var: KEMENT.


Kement, Meteksan Savunma tarafından yürütülen bir proje ve milli teknolojilerin birbiri ile haberleşmesi esnasında verinin iletilmesi için “Milli Taktik Veri Bağı” alt yapısının oluşturulmasını hedefliyor. Örneğin Aselsan’ın geliştirdiği radarlar ile donatılmış olan ATAK helikopterinden gelen veriler, bir kontrol merkezine veya başka bir askeri araca iletilmesi ya da daha doğru bir ifade ile veri alış verişinin harp koşullarında dışarından gelebilecek tehditlere karşı da korunaklı bir şekilde sağlanması işini Kement üstlenecek.


Milli bir kripto alt yapısı ile geliştirilen sistem, ATAK Helikopteri gibi hava, Altay Tankı gibi kara, MİLGEM gibi deniz araçlarından akıllı mühimmatlara, SOM gibi seyir füzelerine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilecek ve komuta kontrol koordinasyonunun çok etkin bir birimi haline gelecek.


2013 yılının öncesine dayanan bir geliştirilme sürecinden geçen Kement’in fabrika kabul aşaması testleri başarı ile tamamlandı. Metekasan’ın ana yükleniciliği altında TÜBİTAK-SAGE, Roketsan, Tübitak Bilgem, Milsoft gibi alt şirketlerin de yüklenici olduğu proje, millileştirilmesi konusunda en geri kaldığımız alanlardan olması adına da önemli bir adım olarak görülebilir. Umarız ilerleyen günlerde ürünlerin sahaya indirgenmiş testlerini de görebiliriz.


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TherafluForte 7 ay en beğenilen
Hayırlı olsun başarılarımız hızlanarak devam eder inşallah
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Denorath 7 ay
Türkiye kurulduğundan beri savunma sanayisinde görülmemiş yatırımlar ve somut ürünler ortaya koymaya başladı. Allah nicelerini başarabilmeyi nasip etsin.
2 Yanıt Yanıtla +36
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Tugrul_512bit 7 ay
Savunma sistemleri önemli.
Anadoluyu isteyen çok.
Önce moğollar ve roma, sonra haçlılar, sonra yunanistan,fransa,ingiltere ve rusya, bugün de artık bunların derin devletleri mi desem herkes göz dikmiş.
Roketsan ve Meteksan gibi tüm şirketlerimizin başarılarının devamını dilerim.
Füze ve dron ile.
Savunma sistemleri önemli.Anadoluyu isteyen çok.Önce moğollar ve roma, sonra haçlılar, sonra yunanistan,fransa,ingiltere ve rusya, bugün de artık bunlar...
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Yanıtla +23
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DH Misafiri 7 ay
Yürü be Aslanlarım
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dandanakan44 7 ay
İnşallah proje başarıya ulaşır ve sahada aktif hale gelir
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tacimmüdür 7 ay
yerli ve milli mi ???
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WaylandIZMIR 7 ay
Şu aletleri kim yaparsa yapsın her zaman arkasındayım. X kişi Y kişi yapmış hiç önemli değil. Önemli olan Türkiye bu teknolojilere sahip olsun. Destekleyelim!
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buraközkan 7 ay
Ne varsa aselsanda var. Şu mr,bt, ultrason cihazları da çıksın izleyin siz olayları. Bütün tıbbi cihazları yurtdışından alıyoruz. Sadece mr cihazlarına bu ülkede yıllık 2 milyar dolar harcanıyor. Gerisini siz düşünün.
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CWaRRioR 7 ay
@porsoro Haklısın hocam. Bir yoruma ithafen fikir beyan edeyim dedim ama anlamsız şekilde büyüdü konu. Siyaset dendi, yok savunma haberine sevinmiyorsun, yok füze senin canını yakmış... Bir vatan haini demedikleri kaldı. Bu ithaflar yüzünden kendimi açıklamak zorunda kaldım ve saçma sapan bir durumda buldum kendimi. Halbuki eleştirim o ilk yorumaydı. Savunma sanayine yapılan yatırım tek başına bir meziyet değil demek istedim özetle, demez olaydım. Neyse artık, bunu da deneyimleyerek öğrenmiş oldum.
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muammer816 7 ay
çok çok önemli bir proje bence.harp zamanı geldiğinde iletişim ve haberleşme çok çok önemli hususlar artık.sanırım bu sistem tam manasıyla kurulduğunda ana merkezi ankaraya yapılan pentagon türevi üst düzey komuta kademesinin merkezine kurulup bağlanabilir ki savaş zamanları komuta kademeleri arasında iletişim aksamadan ve gerektiğinde birebir sürebilsin. inşallah devamları gelir,vatanımıza hayırlı olsun.yapanların ellerine sağlık.
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Qantas 7 ay
Verdikleri isimleri beğeniyorum .En azından arapça isimler koymuyorlar.
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CWaRRioR 7 ay Qantas
@Qantas Türkçe kullanılmasını ben de taktir ediyorum.

@Treth Firmadan ne isteğim olacak; üretimin her türlüsünü desteklediğimi yazdım zaten. Ürünü eleştirmediğim gibi taktir de ediyorum.
Arkadaş "görülmemiş yatırımlar" yazmış ya, ben de keşke farklı yatırımlar da olsa insan gibi yaşasak şu durumlara düşmesek diyorum. Kaldı ki savunma sanayinde daha öncesinde de yatırımlar yapıldı, önerme baştan sona yanlış; o da ayrı konu.
Kısaca firmayı değil şu anki zemini hazırlayan tüm hükümetleri ve yaşadığımız durumu eleştiriyorum. Millet olarak çok da övünecek, ihtişamlı bir durumda değiliz anlamında. Öz eleştiri yani. Görülmemişlik bir durum yok, arkadaşa bunun vurgusunu yaptım.
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stalker(1979) 7 ay
Şu konuyu bile siyasete çekiyorsunuz ya helal olsun!
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CWaRRioR 7 ay stalker(1979)
"Türkiye kurulduğundan beri savunma sanayisinde görülmemiş yatırımlar ve somut ürünler ortaya koymaya başladı" yorumuna alkış tutacak halim de yok hocam. Zamanında uçak fabrikamız yok muydu diye de sorarlar adama. Kaldı ki amacım siyaset değil. Kimi, nedenini geçtim artık. Tonla vergi verip her gün fakirleşirken sevinemiyorum hocam, kusura bakmayın.
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sniper23 7 ay stalker(1979)
Silah lobisinde işler tıkırında yürüyorken tüketicinin fahiş vergiler ödemekten ve eflasyondan bıkınca işin siyasete dönmesi normaldir.
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vonderplanitz 7 ay
Yaklaşan III. Dünya Savaşı dolayısıyla tüm hükümetler savunma yatırımlarını arttırmaya başladı.
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