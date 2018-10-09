Milli füzeleri birbirine bağlayacak teknoloji: KEMENT ilk aşamayı geçti

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Ülkemizin önemli savunma sanayii şirketleri tarafından üretilen, geliştirilen veya millileştirilen yeni nesil teknolojiler, birçok alanda hem dışa bağlılığı azaltıyor hem de askeri alandaki siber güvenlik kaygılarını da bir nebze olsun ortadan kaldırıyor. Bu odaktaki çalışmalardan olan ve bir süre önce üzerinde yoğunlaşılan kritik bir proje var: KEMENT.





Kement, Meteksan Savunma tarafından yürütülen bir proje ve milli teknolojilerin birbiri ile haberleşmesi esnasında verinin iletilmesi için “Milli Taktik Veri Bağı” alt yapısının oluşturulmasını hedefliyor. Örneğin Aselsan’ın geliştirdiği radarlar ile donatılmış olan ATAK helikopterinden gelen veriler, bir kontrol merkezine veya başka bir askeri araca iletilmesi ya da daha doğru bir ifade ile veri alış verişinin harp koşullarında dışarından gelebilecek tehditlere karşı da korunaklı bir şekilde sağlanması işini Kement üstlenecek.





Milli bir kripto alt yapısı ile geliştirilen sistem, ATAK Helikopteri gibi hava, Altay Tankı gibi kara, MİLGEM gibi deniz araçlarından akıllı mühimmatlara, SOM gibi seyir füzelerine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilecek ve komuta kontrol koordinasyonunun çok etkin bir birimi haline gelecek.





2013 yılının öncesine dayanan bir geliştirilme sürecinden geçen Kement’in fabrika kabul aşaması testleri başarı ile tamamlandı. Metekasan’ın ana yükleniciliği altında TÜBİTAK-SAGE, Roketsan, Tübitak Bilgem, Milsoft gibi alt şirketlerin de yüklenici olduğu proje, millileştirilmesi konusunda en geri kaldığımız alanlardan olması adına da önemli bir adım olarak görülebilir. Umarız ilerleyen günlerde ürünlerin sahaya indirgenmiş testlerini de görebiliriz.