Milli füzeleri birbirine bağlayacak teknoloji: KEMENT ilk aşamayı geçti

Kement, Meteksan Savunma tarafından yürütülen bir proje ve milli teknolojilerin birbiri ile haberleşmesi esnasında verinin iletilmesi için “Milli Taktik Veri Bağı” alt yapısının oluşturulmasını hedefliyor. Örneğin Aselsan’ın geliştirdiği radarlar ile donatılmış olan ATAK helikopterinden gelen veriler, bir kontrol merkezine veya başka bir askeri araca iletilmesi ya da daha doğru bir ifade ile veri alış verişinin harp koşullarında dışarından gelebilecek tehditlere karşı da korunaklı bir şekilde sağlanması işini Kement üstlenecek.
Milli bir kripto alt yapısı ile geliştirilen sistem, ATAK Helikopteri gibi hava, Altay Tankı gibi kara, MİLGEM gibi deniz araçlarından akıllı mühimmatlara, SOM gibi seyir füzelerine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilecek ve komuta kontrol koordinasyonunun çok etkin bir birimi haline gelecek.
2013 yılının öncesine dayanan bir geliştirilme sürecinden geçen Kement’in fabrika kabul aşaması testleri başarı ile tamamlandı. Metekasan’ın ana yükleniciliği altında TÜBİTAK-SAGE, Roketsan, Tübitak Bilgem, Milsoft gibi alt şirketlerin de yüklenici olduğu proje, millileştirilmesi konusunda en geri kaldığımız alanlardan olması adına da önemli bir adım olarak görülebilir. Umarız ilerleyen günlerde ürünlerin sahaya indirgenmiş testlerini de görebiliriz.
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Anadoluyu isteyen çok.
Önce moğollar ve roma, sonra haçlılar, sonra yunanistan,fransa,ingiltere ve rusya, bugün de artık bunların derin devletleri mi desem herkes göz dikmiş.
Roketsan ve Meteksan gibi tüm şirketlerimizin başarılarının devamını dilerim.
Füze ve dron ile.