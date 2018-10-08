Eti Alüminyum'dan savunma sanayinde çığır açacak buluş

Eti Alüminyum, Türkiye’yi savunma sanayinde devlerin arasına sokacak bir başarıya imza attı. Seydişehir'de basın mensuplarını ağırlayan Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan şirketin faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

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2005 yılında özelleştirilerek Cengiz Holding bünyesine geçen Eti Alüminyum'a şimdiye kadar 540 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Arkan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 560 milyon dolarlık yatırımın kapısını açan kapasite artırımı ve özel alüminyum hidroksit ve alümina adlı ürünün Türk savunma sanayinde devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Sadece dört ülke üretebiliyor

Özel alümina’yı şu anda sadece ABD, Almanya, Çin ve Rusya üretebilse de stratejik ürünlerde kimsenin teknoloji paylaşmak istemediği ifade eden Arkan, bu sebeple her ülkenin kendisinin geliştirmek zorunda olduğunu vurguladı. Deneyimli yönetici sözlerini ise şu ifadelerle sürdürdü;

"Şeffaf zırh’ın hammaddesi olan özel alümina çok değerli ve temini zor olduğu için paranız olsa da istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Bu ürünün geliştirilmesiyle birlikte yerli tank, yerli uçak, yerli otomobil, savaş gemisi, füze gibi çok önemli savunma sanayi araçlarının yapımında gerekli olan bir maddede sıkıntıyı aşmış olduk."

560 milyon dolarlık yatırım yapılacak

Eti Alüminyum özelleştirildikten sonra yapılan 540 milyon dolarlık yatırıma ek olarak 560 milyon dolarlık bir yatırım daha planlanıyor. Bununla birlikte toplam yatırım miktarının 1 milyar 100 milyon dolara ulaşacağı belirtildi. Şirketin şu anda 2.000'den fazla çalışanı var. Yeni yatırımdan sonra 1.100 kişi daha istihdam edilecek. Böylece toplam çalışan sayısı 3.100 kişiye ulaşacak.