Eti Alüminyum'dan savunma sanayinde çığır açacak buluş

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Eti Alüminyum, Türkiye’yi savunma sanayinde devlerin arasına sokacak bir başarıya imza attı. Seydişehir'de basın mensuplarını ağırlayan Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan şirketin faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.Ayrıca Bkz. "Karbon atıklarından üretilen havacılık yakıtı ilk kez bir ticari uçuşta kullanıldı"
2005 yılında özelleştirilerek Cengiz Holding bünyesine geçen Eti Alüminyum'a şimdiye kadar 540 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Arkan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 560 milyon dolarlık yatırımın kapısını açan kapasite artırımı ve özel alüminyum hidroksit ve alümina adlı ürünün Türk savunma sanayinde devrim niteliğinde olduğunu söyledi.
Sadece dört ülke üretebiliyor
Özel alümina’yı şu anda sadece ABD, Almanya, Çin ve Rusya üretebilse de stratejik ürünlerde kimsenin teknoloji paylaşmak istemediği ifade eden Arkan, bu sebeple her ülkenin kendisinin geliştirmek zorunda olduğunu vurguladı. Deneyimli yönetici sözlerini ise şu ifadelerle sürdürdü;
"Şeffaf zırh’ın hammaddesi olan özel alümina çok değerli ve temini zor olduğu için paranız olsa da istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Bu ürünün geliştirilmesiyle birlikte yerli tank, yerli uçak, yerli otomobil, savaş gemisi, füze gibi çok önemli savunma sanayi araçlarının yapımında gerekli olan bir maddede sıkıntıyı aşmış olduk."
560 milyon dolarlık yatırım yapılacak
Eti Alüminyum özelleştirildikten sonra yapılan 540 milyon dolarlık yatırıma ek olarak 560 milyon dolarlık bir yatırım daha planlanıyor. Bununla birlikte toplam yatırım miktarının 1 milyar 100 milyon dolara ulaşacağı belirtildi. Şirketin şu anda 2.000'den fazla çalışanı var. Yeni yatırımdan sonra 1.100 kişi daha istihdam edilecek. Böylece toplam çalışan sayısı 3.100 kişiye ulaşacak.
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Malzeme mühendisiyim, malzeme ana bilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Lab.ımızdan örnek vererek durumu izah etmeye çalışacağım. Fiziksel buhar biriktirme(PVD) yapabilen bir cihazımız var. Biz bu makineye bağladığımız malzemelere ve belirlediğimiz işlem parametrelerine (sıcaklık, basınç, güç(W) vb.) göre farklı farklı özelliklerde kaplamalar üretebiliyoruz. Bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum, farklı parametrelerden bahsettim. Aynı malzemeleri, cihaz parametrelerini değiştirerek kapladığımızda farklı özellikler sergileyen malzemeler üretebiliyoruz. Konuda bahsi geçen malzemeyi üreten makinenin de farklı malzemeler ve/veya farklı parametreler kullanılarak farklı özelliklerde malzemeler üretebilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Yani kullandıkları cihazın işi (büyük ihtimalle) belli bir yöntemle işlem yapabilmek. Adamlar üretimde kullanılacak malzemelerini ve parametrelerini (tabii cihazın kabiliyetlerine bağlı olarak) belirleyerek haberde bahsi geçen malzemeyi üretmeyi başarmışlar. Yani kahve makinası alıp için kahve doldurmakla bunun arasında ciddi farklar var.
Makine bozulduğunda bakımını başka ülkeden adamlar yapacak diye neden bizimkilerin ürettiği bir şeyi küçümseyelim? Hala daha söylediklerim size mantıklı gelmediyse tekrar düşünmeniz için birkaç soru sorayım belki konu biraz daha akla yatkın olur. Bu makine sizin kahve makinesi mantığınıza göre "koy gerekli malzemeleri, şeffaf zırh üretsin" mantığıyla çalışsaydı, sizce dünyada sadece belli ülkelerde olan böyle güzel bir teknolojik ürünü otomatik olarak üretebilecek makineyi bize satacak kadar büyük bir aptallık ederler miydi? Yoksa zırhları üretip istedikleri fiyattan satmaları veya teknolojiyi kendilerine saklamaları daha mı mantıklı olurdu?
Uykusuz uykusuz yazdım, mantıksız veya hatalı kısımlar varsa kusuruma bakmayın, umarım anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Okuyanlar haklarını helal etsinler. Böyle güzel gelişmelerin daha da artması dileğiyle hayırlı günler.
su kisim
1- cengiz holding
2- 2005 de cukka operasyonu (muhalefet uyudu mu?)
3- simdiye kadar 540 milyon dolar yatirim: bu adamin vergi borcu affedilmedi mi?
son resimdeki ana kontrol utinesi... makinayi yapan sirket nereli? cunki bu islemeyi bu makinalar yapiyor.
kahve makinalari gibi dusunun. italyaninkiler mesela. pahali. ama icine atiyorsun, mekanik ozellikleri sayesinde yakmadan sana 100 kg kahveyi pisiriyor. kahve ustasina gerek yok. hee makina bozulursa, istanbulaki italyan sirketin ofisini arayip, italyan muhendisi istiyorsun ve gelip tamir ediyor.
bu isler boyle malesef.
ama iyi rant donmus.