Milli muharip uçak projesinde İngiltere ile anlaşma imzalandı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye'ye resmi ziyaretler için gelmesinin ardından imzalanan anlaşma kapsamında İngiliz savunma sanayii devi BAE System yerli savaş uçağı projesinde TAI'ye danışmanlık hizmeti verecek.
Projenin son anına kadar danışmanlık hizmetini kapsayan anlaşma ile Türkiye İngiltere'ye toplam 100 milyon sterlin ödeyecek.
Proje kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesi planlanıyor. İlk etapta yabancı motor kullanılacak olan uçağın daha sonra yerli motor ile uçurulması planlanıyor. Yazılımları ve mühimmatları yerli olarak geliştirilecek olan uçak büyük çoğunlukla yerli imkanlarla üretilecek.
2019 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye başlaması planlanan F-35 savaş uçaklarıyla birlikte görev yapması planlanan yerli savaş uçağının F-16'ların yerini alması bekleniyor.
İlk uçuşunu 2023 yılında yapması planlanan uçağın 2030 yılından sonra Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.
http://uk.mobile.reuters.com/article/businessNews/idUKKBN15C0IM Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türk milliyetçisiyim düşmanlık hükümete yapılır devlete değil.
Daha motor yapamayan ülkeyiz diyerek aşağılık komplekslerini bırakın artık motor yapamıyoruz deyip ucak işine girmeyelim mi? salak mısınız anlamadım. Brezilyalı Embraer dünyanın en büyük 3. ucak üreticisi var mı Brezilya'da motor üreticisi?
Kimse size engel olmuyor motor gelistirilmesi konusunda üstüne bir sürü arge teşvikleri var gidin motor gelistirmeyi deneyin.
Milli ürün kavramı tek başına içindeki 100 bin parçanın tamamını üretmek anlamına gelmez tasarımını gelistirmesini yaptığın hangi motoru kullanacağına karar verdiğin nihai hakları senin elinde olan ürüne milli ürün denilebilir.
Bu projede Bae Systems teknik destek sağlayıcı sirket konumunda bunu idrak etmeyi öğrenin artık.
22 yaşında ergenliği çoktan aşmış birinin ülkesinin hayrina olacak bir proje için sevinmesi gerekirken aksi yönde hareket edip hadsiz bir şekilde projeler ile dalga geçmesi tam anlamiyla İĞRENÇ bir davranıştır.
Altay tankıyla dalga geçen bir GEREKSİZİN sadece projeyle değil Fahrettin ALTAY'ın mirasıyla da dalga geçtiğini düşünüyorum.
Aselsan uçağın en önemli parçalarından AESA radari üzerinde çalışıyor.
Roketsan Hava-Hava, Hava-Yer füzeleri üzerinde çalışacak belki de başlamıştır.
Havelsan uçuş sistemleri üzerinde çalışacak
Bae Systems-Nurol ortaklığı ile kurulan BNA havacılık muhtemelen projeye dahil olacak
Eğer olursa alt sistemleri de onlar tasarlayacaktir.
Proje için binin üzerinde ekip kurulacak üniversitelerin de dahil olacağı bu sistem ile kalifiye olmuş mühendis ve araştırmacı ekibi kazanacağız
Memleketimize ve Ordumuza hayırlı olur inşallah.
sen anliyorsan bu islerden senle imzalayalim burda zirlamaktan baska bir ise yararsin belki