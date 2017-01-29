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Milli muharip uçak projesinde İngiltere ile anlaşma imzalandı

İngiltere ile Türkiye arasında yerli savaş uçağı projemiz TF-X'e BAE System tarafından danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla 100 milyon sterlinlik anlaşma imzalandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye'ye resmi ziyaretler için gelmesinin ardından imzalanan anlaşma kapsamında İngiliz savunma sanayii devi BAE System yerli savaş uçağı projesinde TAI'ye danışmanlık hizmeti verecek.
Projenin son anına kadar danışmanlık hizmetini kapsayan anlaşma ile Türkiye İngiltere'ye toplam 100 milyon sterlin ödeyecek. 
Proje kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesi planlanıyor. İlk etapta yabancı motor kullanılacak olan uçağın daha sonra yerli motor ile uçurulması planlanıyor. Yazılımları ve mühimmatları yerli olarak geliştirilecek olan uçak büyük çoğunlukla yerli imkanlarla üretilecek.
2019 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye başlaması planlanan F-35 savaş uçaklarıyla birlikte görev yapması planlanan yerli savaş uçağının F-16'ların yerini alması bekleniyor.  
İlk uçuşunu 2023 yılında yapması planlanan uçağın 2030 yılından sonra Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

http://uk.mobile.reuters.com/article/businessNews/idUKKBN15C0IM Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl
Milli uçak için İngiltere ile anlaşma imzalamak. Fıkra gibi
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emre_virüs 2 yıl Mr.Legend
Gecen senin kafanda biri bana da çomar diyordu.
Türk milliyetçisiyim düşmanlık hükümete yapılır devlete değil.
Daha motor yapamayan ülkeyiz diyerek aşağılık komplekslerini bırakın artık motor yapamıyoruz deyip ucak işine girmeyelim mi? salak mısınız anlamadım. Brezilyalı Embraer dünyanın en büyük 3. ucak üreticisi var mı Brezilya'da motor üreticisi?
Kimse size engel olmuyor motor gelistirilmesi konusunda üstüne bir sürü arge teşvikleri var gidin motor gelistirmeyi deneyin.
Milli ürün kavramı tek başına içindeki 100 bin parçanın tamamını üretmek anlamına gelmez tasarımını gelistirmesini yaptığın hangi motoru kullanacağına karar verdiğin nihai hakları senin elinde olan ürüne milli ürün denilebilir.
Bu projede Bae Systems teknik destek sağlayıcı sirket konumunda bunu idrak etmeyi öğrenin artık.
22 yaşında ergenliği çoktan aşmış birinin ülkesinin hayrina olacak bir proje için sevinmesi gerekirken aksi yönde hareket edip hadsiz bir şekilde projeler ile dalga geçmesi tam anlamiyla İĞRENÇ bir davranıştır.
Altay tankıyla dalga geçen bir GEREKSİZİN sadece projeyle değil Fahrettin ALTAY'ın mirasıyla da dalga geçtiğini düşünüyorum.
Aselsan uçağın en önemli parçalarından AESA radari üzerinde çalışıyor.
Roketsan Hava-Hava, Hava-Yer füzeleri üzerinde çalışacak belki de başlamıştır.
Havelsan uçuş sistemleri üzerinde çalışacak
Bae Systems-Nurol ortaklığı ile kurulan BNA havacılık muhtemelen projeye dahil olacak
Eğer olursa alt sistemleri de onlar tasarlayacaktir.
Proje için binin üzerinde ekip kurulacak üniversitelerin de dahil olacağı bu sistem ile kalifiye olmuş mühendis ve araştırmacı ekibi kazanacağız
Memleketimize ve Ordumuza hayırlı olur inşallah.
Gecen senin kafanda biri bana da çomar diyordu.Türk milliyetçisiyim düşmanlık hükümete yapılır devlete değil.Daha motor yapamayan ülkeyiz diyerek aşa...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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koyunsavar 2 yıl Kefelon
Kefelon

Milli uçak için İngiltere ile anlaşma imzalamak. Fıkra gibi


sen anliyorsan bu islerden senle imzalayalim burda zirlamaktan baska bir ise yararsin belki
KefelonMilli uçak için İngiltere ile anlaşma imzalamak. Fıkra gibisen anliyorsan bu islerden senle imzala...
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DH Misafiri 2 yıl
Yahu sınırsız kaynağı olan firmalar; google kendi argesini kullanmayıp boston dynamicsi alıyor, tesla bataryalarını, apple donanımsal herşeyini dışarıdan farklı ülkelerle çözüyor, alman arabası fransızlardan italyanlardan motor alıyor ama bizim yerli anlayışımız nedense biz üretelim üzerine. Rasperry 25$ ama bunu baz alıp üretilen bilgisayar 250$. Klasik laf vardır ya boru toprak olarak verip 100 katına teknoloji olarak alıyoruz diye. Biz neden yapmayalım...
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DH Misafiri 2 yıl
Altay tank motorunuda BAE system den teknolojık yardım alınarak yapılabilinir.BAE sytem her türlü ileri teknoloji motor yapabilen bir şirket.Aksi halde Tümosanla bu iş olmaz. daha 6 silindirli motor dahi yapamıyor.Hemen Altay tankı motoru içinde BAE system ile teknolojik işbirliğine gidilmeli.
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DH Misafiri 2 yıl
İngilizler karşılığında ödünler koparmadan zırnık koklatmaz. Görüşmelerde uçak konusu ve Kıbrıs konusundan bahsettiler acaba Kıbrıs'tan ne gibi ödünler verdik...
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fredydexter 2 yıl
buradaki yorumlarını haklı ve haksız görüşleri ele alalım şimdi hep birlikte öncelikle akp hükümeti yalan dolan palavra satarak halkı gaza geitirip kandırıyorr her seçimde yerli uçak, yerli füze,yerli uzay uydusu yani hep %100 yerli kelimesini kullanıyor örnegin cadilac yerli araça diye yuturmaya çalışmaları bu ülkeyi rezil etmekden başka birşey degildir açık açık yabancı askeri teknojik devletlerle çalışıcagımız söyle bu kadar basit ve buna kimse itiraz edmez.gelecegin yapay zeka tekonojisini kaçırıyoruz ve biz uçak yapama işleriyle ugraşıyoruz
ben özelikle bu 3D yazıcıdan çok büyük teknolojik gelişmeler yaşanacagını düşünüyorum gelecegin süpersonic uçaklarına büyük bir yatırım var gelecege dönük yatırım yapmak daha iyidirde bu ülkemizdeki siyasi olaylar malesef yeni dünyaya ayak uyduramıyorlar bunu suçuda bizim halktır
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yakupkaratas255 2 yıl
milli milli ???? biz Türkiye de mülteci mi olduk ingilizler uçağını millli diye satıyor
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©hosen 2 yıl
5 sene önce bizim milli uçağımız zaten gökte değil miydi? Biz de mi kandırıldık?
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Phantom II 2 yıl
BAE yerine Dassault ile isbirligi yapsaydik keske,buna da sukur.Zaten suanda alinabilecek ucak gerek aviyonik gerek teknoloji ve savas yetenegiyle sirasiyla F-35>Rafale>Eurofighter typhoon
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pUnduli 2 yıl
Ya arkadaş bir karar verin bu İngiltere Türkiye'nin büyümesini çekemeyip kıskançlıktan kahrolmuyor muydu ?
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Hümiyettin 2 yıl
Her seçimde döneminde ''%100 yerli'' diyerek oy toplanması ve daha sonra '%100' olmadığı ortaya çıkınca tepki gösteriliyor. Türkiye ve İngiltere ortak yapımı olduğunu söyleseler hiç kimse itiraz etmez fakat dürüst değiller. İnsanlara yalanlarla hayal satıyorlar.
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Phantom II 2 yıl Hümiyettin
Hocam hele bir yapsinlarda isterlerse vidasina kadar biz yaptik desinler yine raziyim.
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kapatıyoruz35 2 yıl
Güzel belki sonunda gerçekten yerli olarak yaptığımız bişey olur (iç çekerek menderese bir sövgü..) ingiltereye güvenmiyorum o ayrı konu rusyaya ve İrana bu kadar yakınken hiç bi ingilizin bize kendi eliyle böyle bi güç vereceğini sanmıyorum bu iş uçağı sizin ülkede yapalım ama biz yapalım siz sade malzemeleri verin gibi bişey olmasın yada işin en püf noktalarını öğretmezler büyük ihtimalle hertürlü bi pislik yapar bunlar
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