Milli muharip uçak projesinde İngiltere ile anlaşma imzalandı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye'ye resmi ziyaretler için gelmesinin ardından imzalanan anlaşma kapsamında İngiliz savunma sanayii devi BAE System yerli savaş uçağı projesinde TAI'ye danışmanlık hizmeti verecek.

Projenin son anına kadar danışmanlık hizmetini kapsayan anlaşma ile Türkiye İngiltere'ye toplam 100 milyon sterlin ödeyecek.

Proje kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesi planlanıyor. İlk etapta yabancı motor kullanılacak olan uçağın daha sonra yerli motor ile uçurulması planlanıyor. Yazılımları ve mühimmatları yerli olarak geliştirilecek olan uçak büyük çoğunlukla yerli imkanlarla üretilecek.

2019 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye başlaması planlanan F-35 savaş uçaklarıyla birlikte görev yapması planlanan yerli savaş uçağının F-16'ların yerini alması bekleniyor.

İlk uçuşunu 2023 yılında yapması planlanan uçağın 2030 yılından sonra Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

http://uk.mobile.reuters.com/article/businessNews/idUKKBN15C0IM