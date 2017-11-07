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Milli nano uydu PiriSat gün yüzüne çıkıyor

STM, 3. Global SatShow kapsamında açık denizlerde gemilerin daha güvende hareket etmesine imkan tanıyacak milli olanaklarla geliştirilen nano uydu PiriSat’ı lanse ediyor:
1 yıl
3,2b
1
15
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli nano uydu PiriSat gün yüzüne çıkıyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 3. Global SatShow kapsamında yeni nano uydu platformu PiriSat’ı kullanıcılarla buluşturacak. Adını PiriReis’ten alan PiriSat, uydu temelli Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) sunarak, gemilerin açık denizlerde ve tehlikeli sularda daha güvenli seyrüsefer gerçekleştirmesine imkan tanıyacak.


10cm x 20cm x 35cm ölçülerindeki nano uydu, Türkiye’de ilk defa uygulamaya geçirilecek. OTS verisi sunacak takım uydu sisteminin ilk uydusu olacağı belirtilen PiriSat, gerçek zamanlı olarak gemilerin adı, çağrı kodları, koordinatları, rotası, hızı, gemi boyutu, gideceği liman, tahmini varış zamanı gibi verileri detaylı bir şekilde yayınlayabilecek. Bu sayede denizlerdeki trafiğin daha sağlıklı izlenmesine imkan tanınacak.


Gönderilecek ilk uydu çalışmanın ilk adımı olacak ancak çalışmanın ihtiyaçlar doğrultusunda verimli bir hal alması ise takım nano uydularının hizmete girmesi ile olanaklı bir hal alacak. Kullanılacak tüm uydularda, üniversiteler ve kobiler ile işbirliği içinde gelişitirilmiş birçok elektronik bileşen ve deneysel ürün yer alacak. Bu da ülkenin uydu teknolojileri konusundaki deneyimine önemli bir katkı yapmış olacak.

Milli nano uydu PiriSat gün yüzüne çıkıyor

Lagari’ye Gelişmiş Kamera

STM tarafından geliştirilen uydu projelerinden biri olan Lagari de fuar kapsamında yenilenmiş haliyle ziyaretçilerle buluşuyor. Hedefe hızlı yönelme kabiliyetine sahip yeni yönelik kontrol sistemi ve daha gelişmiş bir kamera ile donatılan Lagari, ağırlık-çözünürlük optimizasyonunda alanındaki en iyi uydulardan biri olma pozisyonunda.


Lagari, bir aksilik olmadığı takdirde 2019 yılında uzaydaki yerini almış olacak. Düşük maliyetle acil görüntü ihtiyacının karşılaması amacını giderecek olan Lagari, 4-8 uyduluk bir takım uydu konsepti ile daha gelişmiş bir şekilde ilk uydudan elde edilen tecrübeler ışığında tekrar projelendirilecek.


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dartanyan96 1 yıl en beğenilen
Bu hızda devam ederse 2019'a kadar Mars'a ilk insanı bile gönderebiliriz

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1 Yanıt Yanıtla +34
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12 Angry Men 1 yıl dartanyan96
Orijinalden alıntı: dartanyan96
Bu hızda devam ederse 2019'a kadar Mars'a ilk insanı bile gönderebiliriz

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Orijinalden alıntı: dartanyan96Bu hızda devam ederse 2019'a kadar Mars'a ilk insanı bile gönderebiliriz...
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Yanıtla +23
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Forum yönetiminden rica ediyorum.
Mesajlara eksi verme geri gelsin.
Kullanıcının mesajı;
-15 olmasi durumunda 1 gün
-25 olursa 2 gün
-50 de ise 1 hafta ceza verilmelidir.
Dh'yi kaliteli yapan kullanicilari ve onları değerli yorumlarıdır.
Bu konuda harekete geçilmelidir.
Forum yönetiminden rica ediyorum.Mesajlara eksi verme geri gelsin.Kullanıcının mesajı;-15 olmasi durumunda 1 gün-25 olursa 2 gün-50 de is...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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elonardo 1 yıl
10cm x 20cm x 35cm lik uydu için kullanılan resimlere bak biri konsept foto panellerle beraber 30 metreyi buluyor biri de hubble 13 metre

ayrıca bu ilk değil İTÜ'nün nano uydusu yıllardır hizmet veriyor.
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Quard 1 yıl
Kendi uydumuz derken bilim ve teknolojide yavaş ama sessiz ilerliyoruz.
Umarım yakın zamanda Nasa gibi olmsada küçük çapta bir uzay ajansımızı kurar kendi uydularımızı kendimiz uzaya göndeririz.
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justaprogrammer 1 yıl
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Bulgarlarin yaptigi %100 yerli ve milli %100 bulgar mali olan Bulgar-Sat1`i ...
Bulgar-Sat1 firlatilirken almanyada halk ac kalma tehlikesi yuzunden sokaklara dokulup bulgaristani ve Borisov`u protesto etti
Amerika olagan ustu hal ilan etti
Israil ise kudus`e girisleri kapatti !
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Biz sana gel Bulgar eline lider ol dedik ! sen gittin Dunya`ya lider oldun !
BB !!! BOYKO BORISOV GONLUMUZUN EFENDISI !!!
ASPARUHLU RUHU GERI DONUYOR !!!
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Atamiz han Asparuh ! Asparuhlular diriliyor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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IYI tamgamizi dunyaya dikecegiz !
CA Sofya
PB Plovdiv
ve bir gece ansizin
IS Istanbul
AT Atina !!!
PR Paris
BR Berlin
isin ozeti ... disaridan bakinca boyle haberlerle gaza gelen aptallar iste uzaktan boyle gorunuyorsunuz. kiytirik uydu. roket sistemini rus veya amerikan ... paneller ve devreleri alcatel yapmakta.
ama iste %100 Turk mali diye avutun kendinizi.
1 Yanıt Yanıtla +12
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adminia 1 yıl justaprogrammer

BLA BLA.....

IS Istanbul

AT Atina !!!

PR Paris

BR Berlin


isin ozeti ... disaridan bakinca boyle haberlerle gaza gelen aptallar iste uzaktan boyle gorunuyorsunuz. kiytirik uydu. roket sistemini rus veya amerikan ... paneller ve devreleri alcatel yapmakta.

ama iste %100 Turk mali diye avutun kendinizi.



burada "gaza gelen aptallar" dediğin sen ve o iğrenç zihindaşlarındır. Gaza gelen yok. Ama siz bu hükümet gitsin de gerekirse memleket yok olsun diyebilecek çapta "aptallar"sınız.
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Forum yönetiminden rica ediyorum.
Mesajlara eksi verme geri gelsin.
Kullanıcının mesajı;
-15 olmasi durumunda 1 gün
-25 olursa 2 gün
-50 de ise 1 hafta ceza verilmelidir.
Dh'yi kaliteli yapan kullanicilari ve onları değerli yorumlarıdır.
Bu konuda harekete geçilmelidir.
1 Yanıt Yanıtla +16
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ahmet1905_47 1 yıl YoldaşNapolyon
YoldaşNapolyon

Forum yönetiminden rica ediyorum.

Mesajlara eksi verme geri gelsin.

Kullanıcının mesajı;

-15 olmasi durumunda 1 gün

-25 olursa 2 gün

-50 de ise 1 hafta ceza verilmelidir.



Dh'yi kaliteli yapan kullanicilari ve onları değerli yorumlarıdır.

Bu konuda harekete geçilmelidir.

eksi ve engelleme gelirse forum sinek avlar forumda çatallaşma var zıt konuya girip misilleme yapanları görürsün ileride
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dr20mouse 1 yıl
Geçin dalganızı geçin sonra o pahalı bu pahalı bizde niye yok diye ağlayınca da bu yazdıklarınız aklınıza gelir umarım. Devletin başında olsam topunuzu vatan hainliğinden içeri alırdım direk. AKEPE hükümetinde iş yok ki vatan hainini seçip cezalandırmasını bilmiyor.
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onurcandmt 1 yıl
Ais yerine gecicek anladigim kadariyla. Insallah gercektir de kullanim saglanir.
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LORDTEK 1 yıl onurcandmt
onurcandmt

Ais yerine gecicek anladigim kadariyla. Insallah gercektir de kullanim saglanir.

Haberin sonlarında gönderilecek olan nano uydunun düşük çözünürlüklü olacağı yazıyor. Haberde de zaten bu platform ile OTS (AIS) sağlanabileceği belirtiliyor. Yani ilkinde AIS yok.
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KaleyDeskop 1 yıl
maşallah, umarım gerçekleşir, daha sonrası için sağlam gps ağı kurabiliriz.
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12 Angry Men 1 yıl
Ahmet 1 haftadır yoktun, bakıyorum arayı hızla kapatıyorsun.

Edit: İmla
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kaazto28 1 yıl
Uydu tamircileri bunu beğendi.
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dartanyan96 1 yıl en beğenilen
Bu hızda devam ederse 2019'a kadar Mars'a ilk insanı bile gönderebiliriz

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12 Angry Men 1 yıl dartanyan96
Orijinalden alıntı: dartanyan96
Bu hızda devam ederse 2019'a kadar Mars'a ilk insanı bile gönderebiliriz

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global satshow, pirisat ve
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