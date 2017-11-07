Milli nano uydu PiriSat gün yüzüne çıkıyor





STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 3. Global SatShow kapsamında yeni nano uydu platformu PiriSat’ı kullanıcılarla buluşturacak. Adını PiriReis’ten alan PiriSat, uydu temelli Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) sunarak, gemilerin açık denizlerde ve tehlikeli sularda daha güvenli seyrüsefer gerçekleştirmesine imkan tanıyacak.





10cm x 20cm x 35cm ölçülerindeki nano uydu, Türkiye’de ilk defa uygulamaya geçirilecek. OTS verisi sunacak takım uydu sisteminin ilk uydusu olacağı belirtilen PiriSat, gerçek zamanlı olarak gemilerin adı, çağrı kodları, koordinatları, rotası, hızı, gemi boyutu, gideceği liman, tahmini varış zamanı gibi verileri detaylı bir şekilde yayınlayabilecek. Bu sayede denizlerdeki trafiğin daha sağlıklı izlenmesine imkan tanınacak.





Gönderilecek ilk uydu çalışmanın ilk adımı olacak ancak çalışmanın ihtiyaçlar doğrultusunda verimli bir hal alması ise takım nano uydularının hizmete girmesi ile olanaklı bir hal alacak. Kullanılacak tüm uydularda, üniversiteler ve kobiler ile işbirliği içinde gelişitirilmiş birçok elektronik bileşen ve deneysel ürün yer alacak. Bu da ülkenin uydu teknolojileri konusundaki deneyimine önemli bir katkı yapmış olacak.





Lagari’ye Gelişmiş Kamera

STM tarafından geliştirilen uydu projelerinden biri olan Lagari de fuar kapsamında yenilenmiş haliyle ziyaretçilerle buluşuyor. Hedefe hızlı yönelme kabiliyetine sahip yeni yönelik kontrol sistemi ve daha gelişmiş bir kamera ile donatılan Lagari, ağırlık-çözünürlük optimizasyonunda alanındaki en iyi uydulardan biri olma pozisyonunda.





Lagari, bir aksilik olmadığı takdirde 2019 yılında uzaydaki yerini almış olacak. Düşük maliyetle acil görüntü ihtiyacının karşılaması amacını giderecek olan Lagari, 4-8 uyduluk bir takım uydu konsepti ile daha gelişmiş bir şekilde ilk uydudan elde edilen tecrübeler ışığında tekrar projelendirilecek.