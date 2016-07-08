Milli parklarımıza özel mobil uygulama

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Milli Parklar mobil uygulamasıyla ülkemizdeki tabiat parkları ve milli parklar adeta bir tık yakınınıza geliyor. Vatandaşlar uygulama aracılığıyla parklar hakkındaki bilgi ve fotoğrafların yanı sıra haberlere, duyurulara ve düzenlenen etkinliklere de ulaşabiliyorlar.

Mayıs ayında yayınlanan ve güncellemelerle içerik anlamında artık daha zengin bir şekilde hizmet veren servise yıl sonuna doğru rezervasyon modülünün ekleneceği ve kullanıcıların parklara gitmeden önce rezervasyon yaptırarak giriş ücreti ödeyebilecekleri belirtiliyor. Üstelik farklı kategorilerdeki gelişmiş filtreleme özelliği sayesinde istediğiniz özellikteki milli parkı harita üzerinde kolaylıkla bulabiliyorsunuz.

360 derece sanal tur uygulamasının da yakın zamanda yayınlanacağını söyleyen bakanlık yetkilileri, ilerleyen dönemlerde vatandaşların oturdukları yerden parkları keşfedebileceklerini ifade ediyorlar. Milli Parklar mobil uygulamasının Android sürümünü buradan , iOS sürümünü ise bu sayfadan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.