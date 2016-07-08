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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli parklarımıza özel mobil uygulama

Türkiye’deki milli parkların tanıtımına destek olması ve park ziyaretçilerine rehberlik etmesi için bakanlık tarafından hazırlanan bu mobil uygulamayla doğal güzellikler adeta elinizin altına geliyor.
2 yıl
5,2b
1
23
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Milli Parklar mobil uygulamasıyla ülkemizdeki tabiat parkları ve milli parklar adeta bir tık yakınınıza geliyor. Vatandaşlar uygulama aracılığıyla parklar hakkındaki bilgi ve fotoğrafların yanı sıra haberlere, duyurulara ve düzenlenen etkinliklere de ulaşabiliyorlar.
Mayıs ayında yayınlanan ve güncellemelerle içerik anlamında artık daha zengin bir şekilde hizmet veren servise yıl sonuna doğru rezervasyon modülünün ekleneceği ve kullanıcıların parklara gitmeden önce rezervasyon yaptırarak giriş ücreti ödeyebilecekleri belirtiliyor. Üstelik farklı kategorilerdeki gelişmiş filtreleme özelliği sayesinde istediğiniz özellikteki milli parkı harita üzerinde kolaylıkla bulabiliyorsunuz.
360 derece sanal tur uygulamasının da yakın zamanda yayınlanacağını söyleyen bakanlık yetkilileri, ilerleyen dönemlerde vatandaşların oturdukları yerden parkları keşfedebileceklerini ifade ediyorlar. Milli Parklar mobil uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise bu sayfadan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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gcb1903 2 yıl en beğenilen
alito

Türkiyede orman mı kaldı? Hepsini rant uğruna yakıp yıkıyorlar.


Şu ezbercilik, popülarite, araştırmadan yoksunluk. Elinin altında Google, bir tık uzağında bilgi. Öğrenmek çok da kötü bir şey değil.

Ülkemiz orman zengini olmasa da orman fakiri bir ülke değildir. BM Gıda ve Tarım örgütü raporuna göre ülkemizde orman arazisi azalmamakta aksine artış göstermektedir. 10 yılda 1.5 milyon hektar artış yakalamış durumundayız. Olması gerekenin çok altında olduğunu kabul ederim ama azaldığı yönünde bir yerlerinizden uydurmayın. Biraz doğru bilgiye, veriye ulaşmaya çalışın. Maalesef insanlar bütün bilgi! sandıkları kirliliği feysten, tweetten öğrenir olmuş. Bilgiye ulaşmak çok kolay.

Not: BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre yıllık % 1.1 artış ile dünyanın en çok orman alanı kazanan 5. ülkesi Türkiye Cumhuriyeti.
alitoTürkiyede orman mı kaldı? Hepsini rant uğruna yakıp yıkıyorlar.Şu ezbercilik, popülarite, araştırmadan yoksunluk. ...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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alito 2 yıl
Türkiye'de orman mı kaldı? Hepsini rant uğruna yakıp yıkıyorlar.
Yanıtla +12
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peske 2 yıl
keske liste vermeselerdi şimdi onlarıda yakıp yerine otel dikeriz
Yanıtla +8
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exclbr 2 yıl
a yerini rant uğruna yıkıp b yerine fazlasıyla yapılsa nolur.mantığa bak arkadaş
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huseyinadukeeee 2 yıl
İstanbul eskiden ne güzeldi
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darkdiva 2 yıl
En gözde yerlerdeki ormanları yok edip ranta kurban ettikten sonra dağa taşa iki üç ağaç dikince olay kapanmış oluyor :) Ben de tüik in verilerine göre konuşsam ülkede enfilasyon yok, işsizlik yok :)
1 Yanıt Yanıtla +3
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl darkdiva
darkdiva
En gözde yerlerdeki ormanları yok edip ranta kurban ettikten sonra dağa taşa iki üç ağaç dikince olay kapanmış oluyor :) Ben de tüik in verilerine göre konuşsam ülkede enfilasyon yok, işsizlik yok :)

Yanan orman arazileri ranta kurban gidemez. Anayasada 163.maddede açıkça belirtilir ki yanmış orman arazileri tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Rant işi asparagas haber yani
1 Yanıt Yanıtla
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CoreXXX 2 yıl
alito
Türkiyede orman mı kaldı? Hepsini rant uğruna yakıp yıkıyorlar.

sanki tüm türkiyeyi gezdi arkadaş
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gcb1903 2 yıl
Gereksiz şekilde Türkçe içerik yok. Resmen kimse ormanları umursamamış. Yok edildi, talan edildi, 3 milyar ağaç diktik, biz yaptıktan öte Türkçe içerik yok. Tamamen siyasi bir şey olarak bakılıyor maalesef. dogrulukpayi.com/...
Şurada haberini de yapmışlar. Eski ama maalesef verilere dayalı haber yapan bile bulamadım Türkçe içerik göstermeye. Elin oğlu bile bizim ormanımızı bizden iyi takip ediyor.
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HoLyZz! 2 yıl
Şu "Orman mı kaldı?" diyenler, muhtemelen Karadeniz'deki ormanlardan da bihaberdir.
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gcb1903 2 yıl
Computeus
gcb1903
alito
gcb1903
alito Türkiyede orman mı kaldı? Hepsini rant uğruna yakıp yıkıyorlar.
Şu ezbercilik, popülarite, araştırmadan yoksunluk. Elinin altında Google, bir tık uzağında bilgi. Öğrenmek çok da kötü bir şey değil. Ülkemiz orman zengini olmasa da orman fakiri bir ülke değildir. BM Gıda ve Tarım örgütü raporuna göre ülkemizde orman arazisi azalmamakta aksine artış göstermektedir. 10 yılda 1.5 milyon hektar artış yakalamış durumundayız. Olması gerekenin çok altında olduğunu kabul ederim ama azaldığı yönünde bir yerlerinizden uydurmayın. Biraz doğru bilgiye, veriye ulaşmaya çalışın. Maalesef insanlar bütün bilgi! sandıkları kirliliği feysten, tweetten öğrenir olmuş. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Not: BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre yıllık % 1.1 artış ile dünyanın en çok orman alanı kazanan 5. ülkesi Türkiye Cumhuriyeti.
Tabi tabi, son çıkan Adrasan yangınında oraya tekrar ağaç dikecekler zaten. Ranta dönüşmeyecek oralar değil mi? Bu kafayla biz daha ne beton kentler görürüz.
Ben sana BM verileri ile konuşuyorum sen sözlük ağzıyla veriden ve reel bilgiden bağımsız konuşuyorsun. Var mı elinde bilgi, veri, araştırma. Bak TC verileri vermiyorum sana direk BM Gıda ve Tarım Örgütü Ormancılık Komitesi verileri bunlar. Bu kadar mı bilgiden ve gerçeklikten uzaksınız. Maalesef eleştirel yaklaşım sizin gibi kulaktan duyma düzeyde olduğu sürece daha çok çekeriz biz başımızdakileri. İnanın % 49.5 değil sizin gibiler ayakta tutuyor bu adamları. Siz susunca ya da yok olunca doğal sirkülasyon sonucu yok olacaklar.
Söylediğiniz bilgiyi gösteren kaynağı paylaşır mısınız?

fao.org/...
fao.org/...
Ve daha bir çok veri ve bilgi için fao.org/...
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Computeus 2 yıl
gcb1903
alito
gcb1903
alito Türkiyede orman mı kaldı? Hepsini rant uğruna yakıp yıkıyorlar.
Şu ezbercilik, popülarite, araştırmadan yoksunluk. Elinin altında Google, bir tık uzağında bilgi. Öğrenmek çok da kötü bir şey değil. Ülkemiz orman zengini olmasa da orman fakiri bir ülke değildir. BM Gıda ve Tarım örgütü raporuna göre ülkemizde orman arazisi azalmamakta aksine artış göstermektedir. 10 yılda 1.5 milyon hektar artış yakalamış durumundayız. Olması gerekenin çok altında olduğunu kabul ederim ama azaldığı yönünde bir yerlerinizden uydurmayın. Biraz doğru bilgiye, veriye ulaşmaya çalışın. Maalesef insanlar bütün bilgi! sandıkları kirliliği feysten, tweetten öğrenir olmuş. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Not: BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre yıllık % 1.1 artış ile dünyanın en çok orman alanı kazanan 5. ülkesi Türkiye Cumhuriyeti.
Tabi tabi, son çıkan Adrasan yangınında oraya tekrar ağaç dikecekler zaten. Ranta dönüşmeyecek oralar değil mi? Bu kafayla biz daha ne beton kentler görürüz.
Ben sana BM verileri ile konuşuyorum sen sözlük ağzıyla veriden ve reel bilgiden bağımsız konuşuyorsun. Var mı elinde bilgi, veri, araştırma. Bak TC verileri vermiyorum sana direk BM Gıda ve Tarım Örgütü Ormancılık Komitesi verileri bunlar. Bu kadar mı bilgiden ve gerçeklikten uzaksınız. Maalesef eleştirel yaklaşım sizin gibi kulaktan duyma düzeyde olduğu sürece daha çok çekeriz biz başımızdakileri. İnanın % 49.5 değil sizin gibiler ayakta tutuyor bu adamları. Siz susunca ya da yok olunca doğal sirkülasyon sonucu yok olacaklar.

Söylediğiniz bilgiyi gösteren kaynağı paylaşır mısınız?
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gcb1903 2 yıl
alito
gcb1903
alito Türkiyede orman mı kaldı? Hepsini rant uğruna yakıp yıkıyorlar.
Şu ezbercilik, popülarite, araştırmadan yoksunluk. Elinin altında Google, bir tık uzağında bilgi. Öğrenmek çok da kötü bir şey değil. Ülkemiz orman zengini olmasa da orman fakiri bir ülke değildir. BM Gıda ve Tarım örgütü raporuna göre ülkemizde orman arazisi azalmamakta aksine artış göstermektedir. 10 yılda 1.5 milyon hektar artış yakalamış durumundayız. Olması gerekenin çok altında olduğunu kabul ederim ama azaldığı yönünde bir yerlerinizden uydurmayın. Biraz doğru bilgiye, veriye ulaşmaya çalışın. Maalesef insanlar bütün bilgi! sandıkları kirliliği feysten, tweetten öğrenir olmuş. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Not: BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre yıllık % 1.1 artış ile dünyanın en çok orman alanı kazanan 5. ülkesi Türkiye Cumhuriyeti.
Tabi tabi, son çıkan Adrasan yangınında oraya tekrar ağaç dikecekler zaten. Ranta dönüşmeyecek oralar değil mi? Bu kafayla biz daha ne beton kentler görürüz.

Ben sana BM verileri ile konuşuyorum sen sözlük ağzıyla veriden ve reel bilgiden bağımsız konuşuyorsun. Var mı elinde bilgi, veri, araştırma. Bak TC verileri vermiyorum sana direk BM Gıda ve Tarım Örgütü Ormancılık Komitesi verileri bunlar. Bu kadar mı bilgiden ve gerçeklikten uzaksınız. Maalesef eleştirel yaklaşım sizin gibi kulaktan duyma düzeyde olduğu sürece daha çok çekeriz biz başımızdakileri. İnanın % 49.5 değil sizin gibiler ayakta tutuyor bu adamları. Siz susunca ya da yok olunca doğal sirkülasyon sonucu yok olacaklar.
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avatar78 2 yıl
Yine bir yolsuzluk haberi. Şu uygulamayı yaptırmak için kaç bin lira verdiler kim bilir.
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