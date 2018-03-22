Milli silahlı İHA'lar teröristlere göz açtırmayacak, yeni teslimatlar gerçekleşti!

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Özellikle sınır ötesi operasyonlarda terör unsurlarına karşı etkili bir şekilde kullanılan ve Roketsan üretimi mühimmatlar ile daha az maliyetler ile daha başarılı operasyonlara imkan tanıyan yerli üretim silahlı insansız hava araçları, askerimizin can güvenliği adına da stratejik bir önemde.





Baykar Makina tarafından üretilen yerli savunma sanayiinin önemli ürünlerinden Bayraktar TB2 SİHA’ların üretimi bu odakta tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılı Ekim ayında Roketsan’ın mini mühimmatları ile uçmaya başlayan Bayraktar, bu yetenekteki versiyonları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Haziran ayında teslim edilecekti. Araçların üretimini ve testlerini zamanından önce tamamlayan şirket, teslimatların da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Envanterde kaç tane Bayraktar SİHA var?

Bu teslimatlar ile birlikte envantere resmi olarak giren ve kullanılan Bayraktar İHA sayısı 46’ya çıkmış oldu. Teslim edilen gözlem amaçlı ve vurucu güce sahip insansız hava araçlarının 34 tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 6 tanesi Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, 6 tanesi de Jandarma Genel Komutanlığı’nda yer alıyor. Toplamdaki araçların 23 tanesi atış yapma kabiliyetine sahip Bayraktar TB2 olarak listeleniyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevdeki bir Bayraktar TB2 SİHA dolunayda bu harika kareye girmiş

Gerek TAI tarafından üretilen ANKA, gerek Baykar Makina imzalı Bayraktar gerekse de diğer yerli savunma sanayii şirketlerince üretilen daha küçük ebatlı İHA’lar ile Türkiye, insansız hava araçlarının en etkin kullanıldığı ülkeler arasında başı çekmeye başladı.