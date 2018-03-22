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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli silahlı İHA'lar teröristlere göz açtırmayacak, yeni teslimatlar gerçekleşti!

Baykar Makina, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin siparişleri doğrultusunda 8 yeni silahlı insansız hava aracının teslimatını hedeflenen süreden önce gerçekleştirdi.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli silahlı İHA'lar teröristlere göz açtırmayacak, yeni teslimatlar gerçekleşti!
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Özellikle sınır ötesi operasyonlarda terör unsurlarına karşı etkili bir şekilde kullanılan ve Roketsan üretimi mühimmatlar ile daha az maliyetler ile daha başarılı operasyonlara imkan tanıyan yerli üretim silahlı insansız hava araçları, askerimizin can güvenliği adına da stratejik bir önemde.


Baykar Makina tarafından üretilen yerli savunma sanayiinin önemli ürünlerinden Bayraktar TB2 SİHA’ların üretimi bu odakta tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılı Ekim ayında Roketsan’ın mini mühimmatları ile uçmaya başlayan Bayraktar, bu yetenekteki versiyonları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Haziran ayında teslim edilecekti. Araçların üretimini ve testlerini zamanından önce tamamlayan şirket, teslimatların da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Envanterde kaç tane Bayraktar SİHA var?

Bu teslimatlar ile birlikte envantere resmi olarak giren ve kullanılan Bayraktar İHA sayısı 46’ya çıkmış oldu. Teslim edilen gözlem amaçlı ve vurucu güce sahip insansız hava araçlarının 34 tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 6 tanesi Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, 6 tanesi de Jandarma Genel Komutanlığı’nda yer alıyor. Toplamdaki araçların 23 tanesi atış yapma kabiliyetine sahip Bayraktar TB2 olarak listeleniyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevdeki bir Bayraktar TB2 SİHA dolunayda bu harika kareye girmiş

Gerek TAI tarafından üretilen ANKA, gerek Baykar Makina imzalı Bayraktar gerekse de diğer yerli savunma sanayii şirketlerince üretilen daha küçük ebatlı İHA’lar ile Türkiye, insansız hava araçlarının en etkin kullanıldığı ülkeler arasında başı çekmeye başladı.


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ürüng ayıg toyon 1 yıl en beğenilen
Bu sevinidirici,daha çok silahlı iha olmalı,bir tane terörist için milyon dolarlık f16 kaldırmaya gerek hiç yok..
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JQKER 1 yıl
6 tanesini emniyete veriyorlar. helikopterli sokak takiplerine son. kesin 1 tanesi istanbul kalan 5 tanesi adanaya dır
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reiss35 1 yıl
Ne kadar savaş uçağı sektöründe yoksak bu sektörde çok iyilerdeniz bence savaş uçaklarından daha avantajlı
1-içinde asker yok
2-yakıt maliyet işletme uçuz
3-nokta atışı
4-yerli üretim
5-bunu yapanlar sayılı ülkeler içinde bizde varız
inşallah daha büyük daha gelişmiş versiyonlarını biz yaparız .Bunların daha gelişmişi bir uçak kadar iyi olabilir
Ne kadar savaş uçağı sektöründe yoksak bu sektörde çok iyilerdeniz bence savaş uçaklarından daha avantajlı1-içinde asker yok2-yakıt maliyet işletme u...
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El_domingo 1 yıl
Bir aile turkiyenin savunma sanayisine tabiri caizse kazıyarak cag atlattı...ancak bu tur savunma sanayi firmalarının universite kurması hem kendilerine hem ozel sektore turkiyenin ihtiyacları dogrultusunda kalifiye eleman yetiştirmesi lazım..zira ihityacı olan bazı elemanları için turk universitelerde bolumu bile yok..
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İl teber 1 yıl
Nükleer silah kullanmak için değildir zaten caydırmak içindir.
Nükleer silaha sahip olmak için uzun menzilli füze teknolojisini çözmen de gerek.
En az 2500km.
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gun 1 yıl strong mind strong body
Nükleer silah aşırı pahalı bence bizim gibi ülkeler için gereksiz.
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gun 1 yıl megaprince
Bu tamamen otonom hayalet bombardıman uçağı bize çok gerekli değil bana göre önce bir tane seyir füzesi yapalım yakın çevremiz için yeterli olur.
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_GRKM_ 1 yıl


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blackzeros 1 yıl
insanliyi bosverip komple insansıza yatırım yapmak cok daha mantıklı bu saatten sonra.
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eric13 1 yıl
En akilli yatirim bu insansiz savas araclari. Zaten gelecekte cogu ulkenin esas savas gucunu olusturacak bu tur araclar
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Brent 1 yıl
sevindirici haberler
heronlar yahudi israil'in bir tarafına girsin
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shellder25 1 yıl
ama motoru yerl..
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Baxa 1 yıl
Ulke olarak Selcuk bayraktara cok sey borcluyuz.İha kabiliyeti gelecegin insansiz savas ucaklarinin atasi olmakta.Dunya askeri teknoloji olarak sicrama noktasina geldi.
Barutsuz muhimmatlar, otonom araclar derken bu iste cok gec kalmadan basariya ulasmamiz lazim. .Selcuk beyin umarim hedeflerine ulasir.
Su videoyu izlemediyseniz izleyin ,
1 Yanıt Yanıtla +11
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muhamnet 1 yıl Baxa
Baxa
Ulke olarak Selcuk bayraktara cok sey borcluyuz.İha kabiliyeti gelecegin insansiz savas ucaklarinin atasi olmakta.Dunya askeri teknoloji olarak sicrama noktasina geldi.
Barutsuz muhimmatlar, otonom araclar derken bu iste cok gec kalmadan basariya ulasmamiz lazim. .Selcuk beyin umarim hedeflerine ulasir.
Su videoyu izlemediyseniz izleyin ,


Jet motorlusu geliyor.
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Türkiye Gündemi, iha ve
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