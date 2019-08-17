Milyonlarca cihazı etkileyen yeni bir Bluetooth güvenlik açığı tespit edildi

Bir grup güvenlik araştırmacısı, Bluetooth kablosuz iletişim protokolünde saldırılara karşı savunmasız kalan milyonlarca cihazı bırakan kritik bir güvenlik açığı keşfetti. Bu güvenlik açığı kullanılarak iki cihaz arasındaki veriler gözetlenebiliyor.

Dev üreticilerin çipleri savunmasız

Güvenlik araştırmacılarına göre, yeni Bluetooth güvenlik açığı, saldırganların Bluetooth eşleştirme prosedürünü zorla atlayabilmelerini ve veri transferi yapan milyonlarca Bluetooth cihaza saldırı yapabilmelerine yol açıyor. Cihazların, daha önce eşleştirilmiş olsalar bile bu tehlikeye karşı savunmasız oldukları da belirtilmiş.

17 farklı Bluetooth yongası üzerinde çalışan 24 farklı cihazı test ettiklerini belirten güvenlik araştırmacıları Broadcom, Qualcomm, Apple, Intel ve Chicony gibi üreticilerin çiplerinin tümünün bu güvenlik açığına karşı savunmasız olduğunu açıkladılar. Apple, Intel ve Microsoft gibi bazı büyük teknoloji şirketleri bu güvenlik açığı ile ilgili yamalar yayınladılar ve eğer cihazınız eğer 2018 yılından bu yana güncellenmediyse mutlaka bu yamaları yüklemeniz tavsiye ediliyor.

https://www.kb.cert.org/vuls/id/918987/