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Samsung yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen batarya geliştiriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, grafen lityum-iyon pilleri grafen teknolojisiyle üretilen pillerle değiştirmek istiyor. Şirketin ilk hedefi ise iki yıl içinde bu çalışmaları sonuçlandırmak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi lityum-iyon destekli cihazlardaki teknolojideki gelişmeler yıllar içinde çarpıcı bir şekilde gelişmiş olsa da, değişmeyen tek şeyin batarya teknolojisi olduğunu söylemek mümkün. Ancak Samsung bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

İki yıl içinde kullanılacak

Batarya teknolojisinin kısmen yerinde sayması ve yüksek kapasiteli pillerin üretilememesi, powerbank'ler gibi donanım çözümlerine yol açmış olsa da, bu durumdan ne üreticilerin ne de kullanıcıların tatmin olduğunu söylemek mümkün değil. Gün içinde cihazlarımızın pilinin bitmemesi için güç tasarrufu veya az kullanım gibi çeşitli yollara başvurmak da teknolojiyi adeta yaşam biçimi haline getirmiş olan kullanıcılar için olumsuz bir durum.
Sektör konusunda yüksek doğruluk yüzdesi olan sızıntı hesabı Evan Blass (@evleaks) Samsung'un yakında grafen pil teknolojisine geçeceğini söyledi. Şirket birkaç yıldan beri bu proje üzerinde çalışıyor ve şimdi artık bu teknolojiyi kullanıcılarla buluşturmaya yakın oluğu ifade ediliyor. Evan Blass'e göre şirket önümüzdeki yıl veya 2021 yılında yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen pile sahip bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Grafen pillerin akıllı telefon fiyatlarını da yükseltebileceğine işaret eden Blass, tüketicilerin böylesine bir yenilik için ekstra ödeme yapmaya hazır olacağını düşünüyor.


https://www.techspot.com/news/81435-samsung-rumored-readying-graphene-batteries-can-fully-charge.html Yorum Yaz
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zdniz 1 sa. en beğenilen
Ya yıllardıırr aynı tantana yok sodyum pil yok grafen pil uzadıkça uzar onu geçtim sözde üreticiler kulaklık girişini daha büyük pil ve daha ince cihzlar için kaldırdılar ama ne hikmetse cihazlar hem kalınlaştı hemde bataryaları ufaldı. Tamamemn benim görüşüme göre maliyet odaklı olarak yaptılar bu hamleleri nasıl ufak batarya koyup insanları power banklara yönlendirdikleri gibi mesala diyolar her yıl cıkan işlemci yüzde 20 daha az tüketiyor tüketiyorda arkadaşım biz neden görmüyoruz
Ya yıllardıırr aynı tantana yok sodyum pil yok grafen pil uzadıkça uzar onu geçtim sözde üreticiler kulaklık girişini daha büyük pil ve daha ince cihzlar için k...
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DH Misafiri 32 dk.
yarım saatte şarj olan batarya değil 24 saat kullanımda bitmeyen batarya istiyoruz
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fuckulteli 45 dk.
Ben burada 4-5 senedir çok farklı pil teknolojisi haberleri okudum. Hiçbirini göremedim, her teknoloji gelişiyor, uzaya çıkıyor, Mars'a gidiliyor. Kamera sensörleri, ekranlar değişiyor gelişiyor. Pil teknolojisi aynı! Sadece hızlı şarj etmeyi başardılar.
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Ahmet DOĞAN 34 dk. fuckulteli
Çünkü Pil Teknolojisi Küçülen Nanometrelere Bakmıyor. Uzun Yıllar Önce Keşfedilmiş Teknolojileri Kullanıyoruz Hala. Lityum Polimer Bataryalar Bile Yanlış Bilmiyorsam 1980-90 larda Bulunmuşlardı. Kafadan Üstüne 30 Sene Sayman Gerekiyor
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zdniz 1 sa. en beğenilen
Ya yıllardıırr aynı tantana yok sodyum pil yok grafen pil uzadıkça uzar onu geçtim sözde üreticiler kulaklık girişini daha büyük pil ve daha ince cihzlar için kaldırdılar ama ne hikmetse cihazlar hem kalınlaştı hemde bataryaları ufaldı. Tamamemn benim görüşüme göre maliyet odaklı olarak yaptılar bu hamleleri nasıl ufak batarya koyup insanları power banklara yönlendirdikleri gibi mesala diyolar her yıl cıkan işlemci yüzde 20 daha az tüketiyor tüketiyorda arkadaşım biz neden görmüyoruz
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