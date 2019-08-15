Samsung yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen batarya geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi lityum-iyon destekli cihazlardaki teknolojideki gelişmeler yıllar içinde çarpıcı bir şekilde gelişmiş olsa da, değişmeyen tek şeyin batarya teknolojisi olduğunu söylemek mümkün. Ancak Samsung bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.
İki yıl içinde kullanılacak
Batarya teknolojisinin kısmen yerinde sayması ve yüksek kapasiteli pillerin üretilememesi, powerbank'ler gibi donanım çözümlerine yol açmış olsa da, bu durumdan ne üreticilerin ne de kullanıcıların tatmin olduğunu söylemek mümkün değil. Gün içinde cihazlarımızın pilinin bitmemesi için güç tasarrufu veya az kullanım gibi çeşitli yollara başvurmak da teknolojiyi adeta yaşam biçimi haline getirmiş olan kullanıcılar için olumsuz bir durum.Sektör konusunda yüksek doğruluk yüzdesi olan sızıntı hesabı Evan Blass (@evleaks) Samsung'un yakında grafen pil teknolojisine geçeceğini söyledi. Şirket birkaç yıldan beri bu proje üzerinde çalışıyor ve şimdi artık bu teknolojiyi kullanıcılarla buluşturmaya yakın oluğu ifade ediliyor. Evan Blass'e göre şirket önümüzdeki yıl veya 2021 yılında yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen pile sahip bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Grafen pillerin akıllı telefon fiyatlarını da yükseltebileceğine işaret eden Blass, tüketicilerin böylesine bir yenilik için ekstra ödeme yapmaya hazır olacağını düşünüyor.
https://www.techspot.com/news/81435-samsung-rumored-readying-graphene-batteries-can-fully-charge.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle