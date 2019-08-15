Samsung yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen batarya geliştiriyor

Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi lityum-iyon destekli cihazlardaki teknolojideki gelişmeler yıllar içinde çarpıcı bir şekilde gelişmiş olsa da, değişmeyen tek şeyin batarya teknolojisi olduğunu söylemek mümkün. Ancak Samsung bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

İki yıl içinde kullanılacak

Batarya teknolojisinin kısmen yerinde sayması ve yüksek kapasiteli pillerin üretilememesi, powerbank'ler gibi donanım çözümlerine yol açmış olsa da, bu durumdan ne üreticilerin ne de kullanıcıların tatmin olduğunu söylemek mümkün değil. Gün içinde cihazlarımızın pilinin bitmemesi için güç tasarrufu veya az kullanım gibi çeşitli yollara başvurmak da teknolojiyi adeta yaşam biçimi haline getirmiş olan kullanıcılar için olumsuz bir durum.

https://www.techspot.com/news/81435-samsung-rumored-readying-graphene-batteries-can-fully-charge.html

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Sektör konusunda yüksek doğruluk yüzdesi olan sızıntı hesabı(@evleaks) Samsung'un yakında grafen pil teknolojisine geçeceğini söyledi. Şirket birkaç yıldan beri buçalışıyor ve şimdi artık bu teknolojiyi kullanıcılarlayakın oluğu ifade ediliyor. Evan Blass'e göre şirket önümüzdeki yıl veyayılındatamamen şarj olabilensahip bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Grafen pillerin akıllı telefon fiyatlarını da yükseltebileceğine işaret eden Blass, tüketicilerin böylesine bir yenilik içinyapmaya hazır olacağını düşünüyor.