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Mimo Monitors'den 10 inçlik taşınabilir dokunmatik monitör

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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Monitör
Shady
Haber Editörü
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USB ile bağlanarak çalışan taşınabilir dokunmatik monitörleriyle bilinen Mimo Monitors, IMO Mini-Monster ismini verdiği yeni taşınabilir dokunmatik monitörünü duyurdu.

Kardeşlerine 10 inçlik ekranıyla üstünlük kuran IMO Mini Monster, haberin başında belirttiğimiz gibi bilgisayar ile bağlantısını USB üzerinden kuruyor ve ilgili sürücüleri otomatik olarak yüklüyor. 1024x600 piksel çözünürlük sunan monitörün aydınlık seviyesi 300candela/m^2, karşıtlık oranıysa 400:1 olarak açıklandı. Üzerinde Kensington kilit sistemi, 2 adet USB portu, stylus ve dahili stand bulunan IMO Mini Monster'ın fiziksel özelliklerine baktığımızdaysa 806gf ağırlığında ve 247.0mm x 161.3mm x 27.0mm boyutlarında olduğunu görüyoruz.

Firmanın çevrimiçi mağazasından satışa sunulan IMO Mini Monster'ın satış fiyatıysa 260 dolar olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 9 yıl
merhaba bu monitörü nereden alabilirim , nasıl temin edebilirim, bilgi verirseniz venirim. 532 605 35 11 ismail aksoy
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lrdofstn 8 yıl
türkiyede bulunmuyor malesef çok aradım.
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teutara 9 yıl
Kablosuz mobil monitörün bir önceki adımı olsa gerek..
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Batuist 9 yıl
karşıtlık oranı dikkatimi çekti.. acaba ips panel mi kullanıyor...
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