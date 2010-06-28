Mimo Monitors'den 10 inçlik taşınabilir dokunmatik monitör

USB ile bağlanarak çalışan taşınabilir dokunmatik monitörleriyle bilinen Mimo Monitors, IMO Mini-Monster ismini verdiği yeni taşınabilir dokunmatik monitörünü duyurdu.

Kardeşlerine 10 inçlik ekranıyla üstünlük kuran IMO Mini Monster, haberin başında belirttiğimiz gibi bilgisayar ile bağlantısını USB üzerinden kuruyor ve ilgili sürücüleri otomatik olarak yüklüyor. 1024x600 piksel çözünürlük sunan monitörün aydınlık seviyesi 300candela/m^2, karşıtlık oranıysa 400:1 olarak açıklandı. Üzerinde Kensington kilit sistemi, 2 adet USB portu, stylus ve dahili stand bulunan IMO Mini Monster'ın fiziksel özelliklerine baktığımızdaysa 806gf ağırlığında ve 247.0mm x 161.3mm x 27.0mm boyutlarında olduğunu görüyoruz.

Firmanın çevrimiçi mağazasından satışa sunulan IMO Mini Monster'ın satış fiyatıysa 260 dolar olarak belirlenmiş.