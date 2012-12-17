Minecraft Pocket Edition, 5 milyonluk satış rakamını geride bıraktı

Mojang'ın yayınlandığı her platformda önemli başarılar elde eden oyunu Minecraft, "Minecraft Pocket Edition" adlı sürümüyle de mobil platformlarda oldukça önemli bir başarıya imza attı.





Mojang'dan Johan Bernhardsson tarafından Twitter aracılığıyla yayınlanan yeni verilere göre, Minecraft Pocket Edition 5 milyon satış rakamını geride bıraktı. Böylece Minecraft, toplamda 17.5 milyonluk satış rakamına ulaşmış oldu. Ayrıca, mobil oyunculara müjdeli bir haber de veren Mojang, Minecraft Pocket Edition'ın 2013 yılında çoklu oyuncu moduna sahip olacağını belirtti.





Bloklardan oluşan bir evrende hayalinizdeki dünyayı kurmak ve bu dünyayı her daim mobil cihazınızda taşımak istiyorsanız, Minecraft Pocket Edition'a Appstore ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz.

http://www.joystiq.com/2012/12/13/minecraft-pocket-edition-sales-up-to-5m-franchise-sales-over-17/