Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChromeOS için Minecraft yayınlandı

    Geçtiğimiz aylarda ChromeOS platformunda erken erişime açılan popüler oyun Minecraft, sonunda tam sürümü ile platformda yayınlandı. Minecraft, Play Store’da satışa çıktı.
    Oy Ver
    Minecraft Bedrock Edition ChromeOS için çıktı Tam Boyutta Gör
    Bulut tabanlı bir işletim sistemi olarak hayatımıza giren ChromeOS, Chromebook bilgisayarlarının güçlenmesi ve pahalanması ile yerel deneyimlere daha çok yatırım yapan bir işletim sistemine döndü. Geçtiğimiz aylarda Steam mağazasına kavuşan sistem şimdi de Minecraft’a kavuştu.

    Minecraft: Bedrock Edition artık ChromeOS üzerinden oynanabilecek

    Google ve Mojang, geçtiğimiz aylarda Minecraft’in ChromeOS’e geleceğini duyurmuştu ve oyunu platformda erken erişime açmıştı. Yaklaşık 3 ay erken erişimde olan yapım, sonunda tam sürümü ile ChromeOS Play Store’da yayınlandı.

    ChromeOS versiyonu 20 dolar olan yapım, satın alınması dahilinde Android sürümünü de hesabınıza ekliyor. Daha önce Android için Minecraft satın alan kullanıcılar ise yalnızca 13 dolara oyunun ChromeOS versiyonunu satın alabiliyor. Son 3 yıl içerisinde çıkan tüm Chromebook’larda çalışacağı belirtilen oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    • İşletim Sistemi: ChromeOS 111 ve üstü
    • Bellek: 4GB
    • Depolama: 1GB
    • İşlemci: AMD A4-9120C, Celeron N4000, Intel m3-8100Y, MediaTek MT8183, Snapdragon 7180 ve üstü

    Diğer platformlar ile birlikte oynanışı destekleyen ve Trails and Tales güncellemesi ile birlikte yayınlanan Minecraft’ı ChromeOS Play Store’u üzerinden satın alabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 1 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 3 saat önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en etkili böcek ilacı tavsiye kalyoncu motor güvenilir mi telefon bozma yöntemleri askerde yazıcı olmak kurt evcilleşir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 19 Pro
    Tecno Camon 19 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız