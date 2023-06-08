ChromeOS için Minecraft yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bulut tabanlı bir işletim sistemi olarak hayatımıza giren ChromeOS, Chromebook bilgisayarlarının güçlenmesi ve pahalanması ile yerel deneyimlere daha çok yatırım yapan bir işletim sistemine döndü. Geçtiğimiz aylarda Steam mağazasına kavuşan sistem şimdi de Minecraft’a kavuştu.

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Minecraft: Bedrock Edition artık ChromeOS üzerinden oynanabilecek

Google ve Mojang, geçtiğimiz aylarda Minecraft’in ChromeOS’e geleceğini duyurmuştu ve oyunu platformda erken erişime açmıştı. Yaklaşık 3 ay erken erişimde olan yapım, sonunda tam sürümü ile ChromeOS Play Store’da yayınlandı.

ChromeOS versiyonu 20 dolar olan yapım, satın alınması dahilinde Android sürümünü de hesabınıza ekliyor. Daha önce Android için Minecraft satın alan kullanıcılar ise yalnızca 13 dolara oyunun ChromeOS versiyonunu satın alabiliyor. Son 3 yıl içerisinde çıkan tüm Chromebook’larda çalışacağı belirtilen oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim Sistemi: ChromeOS 111 ve üstü

ChromeOS 111 ve üstü Bellek: 4GB

4GB Depolama: 1GB

1GB İşlemci: AMD A4-9120C, Celeron N4000, Intel m3-8100Y, MediaTek MT8183, Snapdragon 7180 ve üstü

Diğer platformlar ile birlikte oynanışı destekleyen ve Trails and Tales güncellemesi ile birlikte yayınlanan Minecraft’ı ChromeOS Play Store’u üzerinden satın alabilirsiniz.

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Minecraft Bedrock Edition ChromeOS için çıktı