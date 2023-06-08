ChromeOS için Minecraft yayınlandı

Minecraft: Bedrock Edition artık ChromeOS üzerinden oynanabilecek
Google ve Mojang, geçtiğimiz aylarda Minecraft’in ChromeOS’e geleceğini duyurmuştu ve oyunu platformda erken erişime açmıştı. Yaklaşık 3 ay erken erişimde olan yapım, sonunda tam sürümü ile ChromeOS Play Store’da yayınlandı.
ChromeOS versiyonu 20 dolar olan yapım, satın alınması dahilinde Android sürümünü de hesabınıza ekliyor. Daha önce Android için Minecraft satın alan kullanıcılar ise yalnızca 13 dolara oyunun ChromeOS versiyonunu satın alabiliyor. Son 3 yıl içerisinde çıkan tüm Chromebook’larda çalışacağı belirtilen oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
- İşletim Sistemi: ChromeOS 111 ve üstü
- Bellek: 4GB
- Depolama: 1GB
- İşlemci: AMD A4-9120C, Celeron N4000, Intel m3-8100Y, MediaTek MT8183, Snapdragon 7180 ve üstü
Diğer platformlar ile birlikte oynanışı destekleyen ve Trails and Tales güncellemesi ile birlikte yayınlanan Minecraft’ı ChromeOS Play Store’u üzerinden satın alabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi