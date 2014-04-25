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Mitakon, Sony FF E-Mount uyumlu beklenen lensi 50mm f/0.95 FE'yi resmen duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mitakon, Sony FF E-Mount uyumlu beklenen lensi 50mm f/0.95 FE'yi resmen duyurdu
Japonya merkezli lens üreticilerinden Mitakon, Sony'nin FF (Tam Kare) sensörlü E-Mount fotoğraf makineleri A7, A7R ve A7S ile uyumlu olarak kullanılabilen yeni lensi 50mm f/0.95 FE'yi resmi olarak duyurdu.
Firmanın E-Mount fotoğraf makineleri için 35mm f/0.95 (APS-C) sonrası hazırladığı ikinci lens modeli olma özelliğini taşıyan 50mm f/0.95 FE, özellikle sunduğu F/0.95 diyafram değeriyle dikkat çekiyor ve böylece üst düzey düşük ışık performansı ortaya koyabiliyor. Yine bu teknik detayıyla arka planı öldürme (Bokeh) konusunda sorun yaşamayan manuel (Otomatik netleme motoru yok) lens, 50mm sabit odak uzaklığıyla da portre çekimleri için ideal bir yapı kullanım yapısı sunuyor. Diğer teknik detayları arasında 10 element 7 grup optik dizilim, F/16 minimum diyafram değeri, 58mm filtre çapı, 720 gram ağırlık ve 87 x 68.5mm boyut gibi değerler bulunan Mitakon 50mm f/0.95 FE, Steve Huff'a yollanan ilk örnekte de görüldüğü üzere oldukça şık bir çanta içerisinde geliyor.
Mitakon'un ürün gamına eklediği yeni lens modeli 50mm f/0.95 FE, 799$ fiyat etiketiyle Mayıs ayı içerisinde satışa çıkıyor. 
(SH) / (SAR) 
 
Mitakon, Sony FF E-Mount uyumlu beklenen lensi 50mm f/0.95 FE'yi resmen duyurdu

http://www.sonyalpharumors.com/mitakon-50mm-f0-95-full-frame-e-mount-officially-announced/ Yorum Yaz
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ozturert 5 yıl
SLR Magic'in de Nex için var bir tane 50mm f0.95.
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Wannabe 5 yıl
fiyat şaka gibi ya.
umarım diğer aynasız mountlarada çıkarırlar m43, fuji x gibi
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Ed - 5 yıl Wannabe
Wannabe

fiyat şaka gibi ya.
umarım diğer aynasız mountlarada çıkarırlar m43, fuji x gibi

m43 için Voigtlander'lar var 0.95
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sakiri 5 yıl
Bugün aklimdan söyle birsey geçiyordu. Bu lenslerde F/1.8 ve daha altı varmıdır yokmudur. Kalbimizden gecen soruya engüzel cevabı almis olduk :D
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yhackup 5 yıl
Süper ya ileride f/0 değerlerini göreceğiz sanırım
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