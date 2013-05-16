Mitsubishi, 2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışı için hazırladığı aracını tanıttı

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mitsubishi, 2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışına katılacağı yeni elektrikli otomobilini tanıttı.

Oldukça uzun süredir düzenlenen Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışına i-MiEV Evolution isimli elektrikli otomobiliyle ilk defa geçen sene katılan ve bu klasmanda ikinci olan Mitsubishi, bu seneki yarış için MiEV Evolution II isimli yeni aracını geliştiriyor. Üzerinde önde ve arkada iki adet olmak üzere dört elektrik motoru yer alan MiEV Evolution II, 50 kWh Lityum-iyon bataryaları ile toplam 400 kW çıkış gücü ortaya koyabiliyor.

191.7 x 74.8 x 54.7-inç boyutuna sahip olduğu belirtilen yarış aracı, özel olarak tasarlanmış karbon fiber gövde yapısı yanında, dört tekerden çekiş sistemine, aktif sapma ve stabilite kontrol sistemlerine ve ABS fren sistemine sahip. Mitsubishi tarafından performans verileri hakkında bilgi verilmeyen aracın, 2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışının kazanılması amacıyla geliştirildiği belirtiliyor.

2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışı 30 Haziran tarihinde ABD Colorado'da düzenlenecek. 19.9 km uzunluğundaki yarış, 2,856 metre irtifada başlayıp, 4,301 metre irtifada sona erecek.

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