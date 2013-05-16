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Mitsubishi, 2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışı için hazırladığı aracını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mitsubishi, 2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışı için hazırladığı aracını tanıttı
Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mitsubishi, 2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışına katılacağı yeni elektrikli otomobilini tanıttı.
Oldukça uzun süredir düzenlenen Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışına i-MiEV Evolution isimli elektrikli otomobiliyle ilk defa geçen sene katılan ve bu klasmanda ikinci olan Mitsubishi, bu seneki yarış için MiEV Evolution II isimli yeni aracını geliştiriyor. Üzerinde önde ve arkada iki adet olmak üzere dört elektrik motoru yer alan MiEV Evolution II, 50 kWh Lityum-iyon bataryaları ile toplam 400 kW çıkış gücü ortaya koyabiliyor. 
191.7 x 74.8 x 54.7-inç boyutuna sahip olduğu belirtilen yarış aracı, özel olarak tasarlanmış karbon fiber gövde yapısı yanında, dört tekerden çekiş sistemine, aktif sapma ve stabilite kontrol sistemlerine ve ABS fren sistemine sahip. Mitsubishi tarafından performans verileri hakkında bilgi verilmeyen aracın, 2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışının kazanılması amacıyla geliştirildiği belirtiliyor.
2013 Pikes Peak Uluslararası Yokuş Tırmanma yarışı 30 Haziran tarihinde ABD Colorado'da düzenlenecek. 19.9 km uzunluğundaki yarış, 2,856 metre irtifada başlayıp, 4,301 metre irtifada sona erecek. 

http://media.mitsubishicars.com/releases/7702f322-8ac4-4875-9236-766b4b1cc767 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Toshiromifune53 6 yıl
gran turismo 2 geldi aklıma
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empathist 6 yıl
400kW tam güçte 7,5 dk batarya süresi :)
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face1tr 6 yıl
bisikletçinin hası rampada belli olur.
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Psydia 6 yıl
Bu kadar hafif bir arac icin 534 hp gercekten cok iyi,
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