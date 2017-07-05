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Mitsubishi Electric'den öğrenme sürecini hızlandıran yapay zeka algoritması

Mitsubishi Electric, yapay zeka tabanlı sistemler için yeni bir öğrenme algoritması geliştirdi. Yeni algoritma sayesinde yarım günlük öğrenme süresi bir kaç dakika ile 30 dakika aralığına iniyor.
1 yıl
2,5b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mitsubishi Electric'den öğrenme sürecini hızlandıran yapay zeka algoritması
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Mitsubishi Electric, yapay zeka tabanlı sistemler için yeni bir öğrenme algoritması geliştirdi. Yeni algoritma sayesinde yarım günlük öğrenme süresi bir kaç dakika ile 30 dakika aralığına iniyor. Bu algoritma, geleneksel yapay zeka yöntemlerinin yalnızca %1'i kadar hesaplama ve beşte biri oranında deneme yapılmasını yeterli kılıyor.


İnsan destekli makine öğrenmesi sağlayan mevcut teknolojilerde birkaç saat ile yarım gün arasında değişen optimizasyon süreci, Mitsubishi Electric'in derin pekiştirmeyle öğrenme (deep reinforcement learning) yöntemi kullanan tam otomatik akıllı makine öğrenme algoritması sayesinde birkaç dakika'dan 30 dakikaya kadar değişen kısa bir zamana iniyor.


Yapay zeka alanında günden güne hızla ilerleme kaydedilse de makinelerin öğrenmesi için gerekli denemelerin sayısının çok fazla olması ve bir yardımcıya ihtiyaç duyulması bu ilerlemeleri yavaşlatan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. DRL (deep reinforcement learging) algoritması ile makinelerin öğrenme süreci için sensör ve kamera verilerini kullanarak derin pekiştirmeyle öğrenme yöntemi uygulanacak.

Derin Pekiştirmeyle Öğrenme Yöntemi Nasıl Çalışıyor?

DRL, makineye verilen ödül ve cezalar ile öğrenim işleminin daha hızlı sonuçlanmasını sağlıyor. Makine, bir doğru yaptığı zaman ödül puanı bir arttırılıyor. Aynı şekilde bir yanlış yaptığı zaman da yanlış puanı bir azaltılıyor. Makine, bir koşul ile karşılaştığında ödül puanını yüksek tutabilmek için en olması gereken çözümü uyguluyor. Buna ek olarak doğru ve yanlış puan katsayıları, koşulun önemine göre belirlenebiliyor. Sonuç olarak makine, öğrenme işlemine başladığı zaman doğruluğu en yüksek seviyede tutmaya çalışırken olası büyük hatalardan kaçınıyor. İki yanlış seçenek arasında kaldığı zaman ise sonucunun en az hata doğuracağı seçeneği seçiyor.

DRL yöntemini bir labirent örneği üzerinde anlatalım. Amaç çıkışa ulaşmak ve tek bir çıkışımız olsun. Makine çıkışın neresi olduğunu bilirken hangi yolun çıkışa ulaştığını bilmeyecek. Bir R matrisi ile olası yollar hesaplanır. Bir Q matrisi oluşturulup olası yolların çıkışa olan yakınlığı hesaplanır ve yollara doğruluk dereceleri verilir. İşlemler sonucunda makine, doğruluk puanı en yüksek olan yolu tercih edecektir.

Yapay Zeka Teknolojisini Maisart Markası Altında Sunacak

Mitsubishi Electric kompakt yapay zeka, derin öğrenme algoritması ve akıllı öğrenme uygulamalarını içeren yapay zeka teknolojilerini yeni markası Maisart çatısı altında topluyor. Maisart markası ile cihazları daha akıllı, hayatı daha güvenli, sezgisel ve konforlu hale getirmek amaçlanıyor.


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ercan_wrc 1 yıl en beğenilen
Şu japonlar bi kelime-i şehadet getirse, direk cennetteler. Gurur, ilim, irfan, araştırma, onur, doğruluk, dürüstlük, ahlak....
Şimdi adamların %70e yakını ateistken, biz Müslümanız diyoruz kim doğru yolda??
Şu japonlar bi kelime-i şehadet getirse, direk cennetteler. Gurur, ilim, irfan, araştırma, onur, doğruluk, dürüstlük, ahlak....Şimdi adamların %70e yakını...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DSG1 1 yıl
Yakışır sana klimanın efendisi.
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DH Misafiri 1 yıl
Merhaba. Mitsubishi Electric ve Mitsubishi Heavy Industries birbirinden farklı ve bağımsız markalar. Bu yeni yapay zeka algoritması Mitsubishi Electric'in çalışması. tr.mitsubishielectric.com/...
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tasshelhoff 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Merhaba. Mitsubishi Electric ve Mitsubishi Heavy Industries birbirinden farklı ve bağımsız markalar. Bu yeni yapay zeka algoritması Mitsubishi Electric'in çalışması. tr.mitsubishielectric.com/...

Bagimsiz denemez ayni ceo ya baglilar sonucta.
Hayirli gunler.
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firat_kilic 1 yıl
Tehlikeli ve düşünülmesi gereken durumlar.
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arel.gr 1 yıl
"mitsubishi heavy industries" bu calismanin neresinde ?
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tasshelhoff 1 yıl arel.gr
arel.gr
"mitsubishi heavy industries" bu calismanin neresinde ?

O mitsubishi holdingin ayri bir sirketi bi yerinde olmayabilir.
Hayirli gunler.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
eskiden atlar eşekler vardı !
sonra arabalar çıkınca ;
atlar ve eşekler mezbahaya gitti !
yarın insanların kafa ve fizik işin yapan makineler çıkınca ;
insanlara ne iş yapmaya gidecek !?
1 Yanıt Yanıtla
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St Batuhan 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

eskiden atlar eşekler vardı !
sonra arabalar çıkınca ;
atlar ve eşekler mezbahaya gitti !
yarın insanların kafa ve fizik işin yapan makineler çıkınca ;
insanlara ne iş yapmaya gidecek !?

At ve eşek eti tercih edilesi etler değil aslında.

Dediğiniz yine de doğru tabii, insanların yerini alması tehlikeyi getiriyor ama buna dair de düşünceler geliştiriliyor. Yani yerine vergi verilmesi ya da insanların gerçekten daha kalifiye hale getirilmesi yönünde ilerlemek? Ayrıca doğurganlık kısmına da gerçekten bir engel koymak lazım. Bakamayacaksan kısmı çok önem kazanıyor ülkemiz açısından da ama maalesef. Çocuk sahibi olmak da elbette herkesin hakkı ama bazen abartanlar oluyor. Bu durumda da insan nüfusunun aşırı ilerlemesi kaynak tüketimini de arttırıp başka problemler de oluşturuyor.
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kadirirdem 1 yıl
Her firma bir gün yapay zekayı kullanacak!
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sarahaten 1 yıl
Bunun yerine köprü yapsalar ya. Hem avrupa da kıskanır.
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DoubleDragon 1 yıl sarahaten
sarahaten
Bunun yerine köprü yapsalar ya. Hem avrupa da kıskanır.

Köprüsü de var, tüneli de var, treni de var, yolları da var. Hava alanı da var, uçağı da var. Kıskançlıktan Avrupa'yı çatlatır.
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ercan_wrc 1 yıl en beğenilen
Şu japonlar bi kelime-i şehadet getirse, direk cennetteler. Gurur, ilim, irfan, araştırma, onur, doğruluk, dürüstlük, ahlak....
Şimdi adamların %70e yakını ateistken, biz Müslümanız diyoruz kim doğru yolda??
1 Yanıt Yanıtla +9
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mementopolis 1 yıl ercan_wrc
ercan_wrc

Şu japonlar bi kelime-i şehadet getirse, direk cennetteler. Gurur, ilim, irfan, araştırma, onur, doğruluk, dürüstlük, ahlak....

Şimdi adamların %70e yakını ateistken, biz Müslümanız diyoruz kim doğru yolda??

Bir sey derdimde .... Orada da Müslümanlar var duâ ett
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ozbey08 1 yıl
vaş, her yıl bir önceki yıla göre %50 performans artışı gösteren yapayzeka ekran kartları çıkıyor ve bu tür yeni öğrenme yöntemlerinin gelişmesiyle yapay zeka tahmin edilenden de erken olgunlaşacak.
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KalemKolik 1 yıl
Japonyada o kadar büyükki bu firma her yerde varlar.
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DSG1 1 yıl
Yakışır sana klimanın efendisi.
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