Mitsubishi UFJ Financial Group, kendi kripto parasını deneyecek

MUFG, kendi dijital parasını piyasaya sürerek Japonya’nın ilk kripto para çıkartan bankası olacak. Konu hakkındaki hareket planları 2016’ya kadar uzanıyor.

Yapılan haberlere göre, bankanın ilk denemesi yaklaşık 100.000 adet hesap sahibi içerecek.

Sahip olunan mal varlığı oranınca dünyanın en büyük beşinci bankası olan MUFG, içinde bulunduğumuz yılın ocak ayında kendine ait kripto para birimini piyasaya çıkaracağını belirtmişti.

MUFG Coin’in en önemli artısı, test aşamasında bu kripto para birimini kullanan müşterilerinin yatırımlarını otomatik olarak dönüştüren bir uygulama ile desteklenecek olması. Mevduatları anında dönüştürecek uygulama sayesinde MUFG Coin; lokanta, süper market gibi yerlerde kullanılabilecek.

Yerel bir haber kaynağı olan NHK’nın haberine göre; 1 MUFG Coin, değer olarak 1 Yen’e denk olacak.

Mitsubishi UFJ Financial Group, bu girişimiyle, kripto para piyasasına girecek Japon kurum ve kuruluşlar için de sektöre girmenin yolunu açıyor. Bu tür büyük kurum ve kuruluşların sundukları farklı imkanlarla dijital para piyasasına girmeleri, söz konusu piyasayı ve kullanıcılarını olumlu yönde etkileyecektir.

https://cointelegraph.com/news/worlds-fifth-largest-bank-to-trial-own-cryptocurrency-in-2019-report-says