Mitsubishi'den SUV-minivan karışımı yeni model: D:5 Delica

Tam Boyutta Gör

Japon üretici Mitsubishi, ilk olarak 60’lı yılların sonunda satışa sunduğu Delica modelinin altıncı neslini görücüye çıkardı. Mitsubishi D:5 Delica olarak adlandırılan araç, başta Japonya olmak üzere Asya ülkelerinde satışa sunulacak.

Geçen yıl sergilenen Delica konseptinden izler taşıyan Mitsubishi D:5 Delica, SUV ve minivan karışımı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Outlander ile aynı şasiyi paylaştığı söylenen araç yerden yüksekliği ve dış tasarımındaki kendine has detaylarıyla dikkat çekiyor. D:5 Delica’nın ön yüzündeki ince farları, dikey konumlandırılan LED gündüz farları ve alttaki sis farları, Mitsubishi’nin diğer modellerinden aşina olduğumuz bir görüntü ortaya koyuyor.

Mitsubishi D:5 Delica’nın kapılarını açtığımızda üç sıra koltuklu, 6 yolcu taşıyabilen geniş bir yaşam alanıyla karşılaşıyoruz. Ahşap detayların klasik bir hava kattığı kabinde merkezdeki büyük bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Ekranın hemen altındaki fiziksel tuşların da klima kontrollerine ayrıldığı görülüyor. Onun hemen altında da sürüş modunun seçileceği düğmeye ve vites koluna yer verilmiş.

D:5 Delica teknik özellikler

Mitsubishi D:5 Delica’nın kaputunun altında 2.2 litrelik turboşarjlı dizel motor bulunuyor. 170 beygir güç ve 392 Nm tork değeri sunan bu motor, 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla gücünü tüm tekerleklere aktarıyor. D:5 Delica’daki dört tekerden sürüş sistemi sürücünün 2WD, 4WD ve Lock adı verilen modlar arasında seçim yapabilmesini sağlıyor.

Kendi evi başta olmak üzere Asya pazarında satışa sunulacak araç, Delica D:5 ve Urban Gear adı verilen iki farklı versiyonla tercih edilebilecek. Urban Gear paketinin farkı görsel detaylardan ibaret olacak.

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/delica_d5/new/