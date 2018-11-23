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Mitsubishi'den SUV-minivan karışımı yeni model: D:5 Delica

2.2 litrelik dizel motordan güç alan yeni Mitsubishi D:5 Delica, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Geniş bir yaşam alanına sahip araç, üç sıra koltuk düzeniyle 6 yolcu taşıyabiliyor.
5 ay
34,1b
2
36
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mitsubishi'den SUV-minivan karışımı yeni model: D:5 Delica
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Japon üretici Mitsubishi, ilk olarak 60’lı yılların sonunda satışa sunduğu Delica modelinin altıncı neslini görücüye çıkardı. Mitsubishi D:5 Delica olarak adlandırılan araç, başta Japonya olmak üzere Asya ülkelerinde satışa sunulacak.

Geçen yıl sergilenen Delica konseptinden izler taşıyan Mitsubishi D:5 Delica, SUV ve minivan karışımı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Outlander ile aynı şasiyi paylaştığı söylenen araç yerden yüksekliği ve dış tasarımındaki kendine has detaylarıyla dikkat çekiyor. D:5 Delica’nın ön yüzündeki ince farları, dikey konumlandırılan LED gündüz farları ve alttaki sis farları, Mitsubishi’nin diğer modellerinden aşina olduğumuz bir görüntü ortaya koyuyor.

Mitsubishi D:5 Delica’nın kapılarını açtığımızda üç sıra koltuklu, 6 yolcu taşıyabilen geniş bir yaşam alanıyla karşılaşıyoruz. Ahşap detayların klasik bir hava kattığı kabinde merkezdeki büyük bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Ekranın hemen altındaki fiziksel tuşların da klima kontrollerine ayrıldığı görülüyor. Onun hemen altında da sürüş modunun seçileceği düğmeye ve vites koluna yer verilmiş.

Mitsubishi'den SUV-minivan karışımı yeni model: D:5 Delica
 

D:5 Delica teknik özellikler 

Mitsubishi D:5 Delica’nın kaputunun altında 2.2 litrelik turboşarjlı dizel motor bulunuyor. 170 beygir güç ve 392 Nm tork değeri sunan bu motor, 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla gücünü tüm tekerleklere aktarıyor. D:5 Delica’daki dört tekerden sürüş sistemi sürücünün 2WD, 4WD ve Lock adı verilen modlar arasında seçim yapabilmesini sağlıyor.

Kendi evi başta olmak üzere Asya pazarında satışa sunulacak araç, Delica D:5 ve Urban Gear adı verilen iki farklı versiyonla tercih edilebilecek. Urban Gear paketinin farkı görsel detaylardan ibaret olacak.


https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/delica_d5/new/ Yorum Yaz
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cokbaska 5 ay en beğenilen
Mitsubishiyi ülkemizde bu hale getiren temsa utansın
1 Yanıt Yanıtla +11
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İstiklalFMK 5 ay
Mitsubishi Delicia aslında bizim yakından tanıdığımız bir aile. 3. Jenerasyon Delicia bildiğimiz L300. L300 yani 3. Jenerasyon Delicia ilk olarak 1986 yılında üretimine başlandı çeşitli makyaj operasyonları ile 2013 yılına kadar üretimine devam edildi. Düşünebiliyor musunuz kaç yıl üretildiğini? Ticari araçlarda bir efsane oldu kesinlikle. Japonya'da bulunan modelleri buradakilerle karıştırmayın 3 Sunroof'tan 4x4 çekiş sistemine hatta otomatik şanzımanına kadar herşeyi olan modellerdi.
3. Jenerasyon Delicia
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4. Jenerasyon
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

5. Jenerasyon
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Efsane dışındakinin resimlerini küçük ekledim.
Mitsubishi Delicia aslında bizim yakından tanıdığımız bir aile. 3. Jenerasyon Delicia bildiğimiz L300. L300 yani 3. Jenerasyon Delicia ilk olarak 1986 yılında ü...
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thinkwithbrain 5 ay
bu ne. hayır yani ne bu?
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bytradm 5 ay
kübik tasarım diyiler.
dünya için hoşda bize boş.
mitsu en kullanıcı dostu firmalardan
bu konuda tarafsız ülkelerden çokça ödül almıştır.
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Captain_Ivy 5 ay
Lastik ebadı şöyle olsa fena olmaz mıydı? (Paint ile yaptım, anca bu kadar oldu
)
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Red_Devils_ 5 ay
Gözlerim kanadı bu tasarımdan sonra.
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Silver_Code 5 ay
kutu gibi araba
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Father Torque 5 ay
Bugüne kadar gördüğüm en kötü ön ızgara tasarımı
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zzoorroo 5 ay
Mitsubishi D:5 Delica olarak adlandırılan araç, başta Japonya olmak üzere Asya ülkelerinde satışa sunulacak.

Bu tür araçlar oralarda rağbet görüyor. Sadece mitsubishi değil toyota, honda, nissan, daihatsu, subaru gibi markaların kübik tasarımlı araçlarını bolca görebilirsiniz. Arz talep meselesi.
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manisa_tr 5 ay
mitsubişi yapmış yine bi kokoreççi arabası.
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DH Misafiri 5 ay
Arada kalmış bir konsept oldugu gayet belli, bi boka benzememiş yani.
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khytr89 5 ay
Mitsubishi bu ne abi ya ? Lancer evo , eclipse , l200 falan bekliyoruz senden bu nedir , bunu yaptigina sen bile inanmiyorsundur eminim. Nfs underground zamaninda satin almayi hayal ettigim arabanin ureticisi ne yapmis boyle vallahi cok uzuldum.
"Bu mitsubishi nasil bisi rezalet bisi" olmussun
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_mp_ 5 ay
İnsanda İstifra Etme İsteği Uyandıran 25 Berbat Tasarım listesine ilk sıralardan girer.
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