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    Anlık Bildirim

    Volvo'nun ilk minivanı EM90 üretime girdi: 738 km menzil sunuyor

    Geely Group, Volvo'nun ilk minivanı EM90'ın seri üretimine başladı. İlk olarak Çin'de daha sonrasında ise Avrupa'da satışa sunulacak elektrikli minivan tek şarjla 738 kilometre yol kat edebiliyor.
    Volvo'nun ilk minivanı EM90 üretime girdi: 738 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Volvo EM90'ın seri üretimine başlandı. İsveç markasının tarihindeki ilk minivan, Çin'de Geely'nin (Volvo'nun sahibi) tesislerinde montajlanıyor. Elektrikli aracın Zeekr markasının modelleriyle aynı montaj hattında üretildiğini belirtelim.
    Volvo'nun ilk minivanı EM90 üretime girdi: 738 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Volvo EM90'ın başlangıç fiyatı 115.000 dolar olarak belirlendi. Araç ilk etapta Çin pazarında satışa sunulacak, ardından Avrupa pazarına adım atacak. Volvo'nun ilk minivanı sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Araç, 5.2 metre uzunluğunda ve kısa bir kaput yapısına sahip. 
    Volvo'nun ilk minivanı EM90 üretime girdi: 738 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Minivan altı koltuklu (2+2+2) bir versiyonda piyasaya sürüldü. Birinci ve ikinci sıra koltuklarda elektrikli kontol, kişisel havalandırma, ısıtma ve masaj özellikleri var. İç mekan tasarımında kullanılan malzemeler arasında deri, ahşap ve hatta kristal detaylar mevcut.

    Volvo EM90 neler sunuyor?

    Volvo EM90 ayrıca 15.4 inç dokunmatik ekran, üç bölgeli klima kontrolü, havalı süspansiyon, 21 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi ve bir dizi güvenlik teknolojisi ile birlikte geliyor.

    Volvo'nun ilk minivanı EM90 üretime girdi: 738 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli minivan ilk etapta 116 kWh batarya ve 272 beygir güce sahip arkadan itişli versiyonu satışa sunulacak. Bu model 100 km/s hıza 8.3 saniyede çıkabiliyor ve tek şarjla 738 kilometre yol kat edebiliyor. İlerleyen zamanlarda daha güçlü bir dört tekerlekten çekişli varyant da bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 21 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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