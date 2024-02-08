Tam Boyutta Gör Volvo EM90'ın seri üretimine başlandı. İsveç markasının tarihindeki ilk minivan, Çin'de Geely'nin (Volvo'nun sahibi) tesislerinde montajlanıyor. Elektrikli aracın Zeekr markasının modelleriyle aynı montaj hattında üretildiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Volvo EM90'ın başlangıç fiyatı 115.000 dolar olarak belirlendi. Araç ilk etapta Çin pazarında satışa sunulacak, ardından Avrupa pazarına adım atacak. Volvo'nun ilk minivanı sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Araç, 5.2 metre uzunluğunda ve kısa bir kaput yapısına sahip.

Tam Boyutta Gör Minivan altı koltuklu (2+2+2) bir versiyonda piyasaya sürüldü. Birinci ve ikinci sıra koltuklarda elektrikli kontol, kişisel havalandırma, ısıtma ve masaj özellikleri var. İç mekan tasarımında kullanılan malzemeler arasında deri, ahşap ve hatta kristal detaylar mevcut.

Volvo EM90 neler sunuyor?

Volvo EM90 ayrıca 15.4 inç dokunmatik ekran, üç bölgeli klima kontrolü, havalı süspansiyon, 21 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi ve bir dizi güvenlik teknolojisi ile birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli minivan ilk etapta 116 kWh batarya ve 272 beygir güce sahip arkadan itişli versiyonu satışa sunulacak. Bu model 100 km/s hıza 8.3 saniyede çıkabiliyor ve tek şarjla 738 kilometre yol kat edebiliyor. İlerleyen zamanlarda daha güçlü bir dört tekerlekten çekişli varyant da bekleniyor.

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Volvo'nun ilk minivanı EM90 üretime girdi: 738 km menzil sunuyor