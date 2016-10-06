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Mitsubishi’den geleceğin modellerini açık eden SUV: GT-PHEV

Japon otomobil üreticisi Mitsubishi, gelecekteki arazi araçlarını üzerinden geliştirmeyi planladığı bir konsept tasarımı vitrine çıkardı. Mitsubishi GT-PHEV gelecekten gelmiş gibi.
2 yıl
4,7b
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mitsubishi’den geleceğin modellerini açık eden SUV: GT-PHEV
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Japon otomotiv devi Mitsubishi, kendi ülkesindeki diğer otomobil üreticilerinin aksine şaşırtıcı modeller ortaya koymayı pek tercih etmiyor. Başarısınıkanıtlamış ve kendi potansiyeli olan araçlar üreterek yoluna devam eden şirket, birçok pazarda çok kısıtlı sayıda model ile yoluna devam ediyor.

2013 yılından bu yana seri üretime geçirdiği modellerden çok konsept araçlar tanıtan şirket XR-PHEV, XR-PHEV II, eX, GC-PHEV, XR, GC, GT gibi hibritlerle karşımıza çıkmıştı. GT-PHEV içinse bu kez söylenenler aracın bir konsept olarak kalmaktan öteye geçeceğine işaret ediyor.

Japon üretici, gelecekte hazırlanacak olan modellerin bu konsept üzerindeki tasarım çizgilerine göre şekilleneceğine dikkat çekiyor. Özellikle ABD pazarına ve diğer Mitsubishi’nin güçlü olduğu pazarlara yönelik benzer bir SUV aracın satışa sunulacağı bilgisi paylaşılmış.

Mitsubishi’den geleceğin modellerini açık eden SUV: GT-PHEV
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Çift Elektrikli Motor 

Şirketin Dynamic Shield adını verdiği tasarım unsurları ile geliştirilen araçta ince LED aydınlatma ögeleri tercih edilmiş. Üç motorlu hibrit bir güç ünitesine sahip olan otomobilde 25kWh’lik piller otomobilin zeminine yerleştirilmiş. Çift elektrikli motor birlikte görev yaptığında araca 121 beygir güç sağlıyor. Elektrikli motorlar çalışırken tam dolu bataryalar otomobili 120km taşıyabilecek güç sağlıyormuş. Aracın hibrit olarak toplam menzili ise 1200km.

Otomobilin benzinle çalışan dört silindirli motoru 2.5 litre olarak tasarlanmış. Farklı sürüş modları ile desteklenen Mitsubishi GT-PHEV, Mitsubishi’nin otomatik dört çeker sistemi S-AWC, ön tekerler arasındaki tork değişimini kontrol eden AFD ve arkalar için aynı kontrolü sağlayan AYC gibi özelliklere sahip.

 

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_opeth 2 yıl
standart üretim versiyonunda kamera olmaz zaten.
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Fatih617 2 yıl
Arkaya uçaksavar takmak için yer yok. Çöp. Kim ne derse desin toyata hilux
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homebird 2 yıl
Gözüm alışmadığından mı bimem ama çok çirkin yaw
Ama içini beğendim.
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kadirirdem 2 yıl
orta direk yok kaza anında kağıt gibi katlanır bu :) :D
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aliofage 2 yıl
Range Rover buna dava açsa kazanır. Resmen kopyalamışlar
RangeRover 2017
betterparts.org/...
landroverusa.com/...
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idombayci 2 yıl
Kapı aynaları ince. Cam çıtası ve kapı kolu yok. Güzel olay cam silecekleri yerine yeni bir şey icat ettiler herhalde.Tavan çok alçak. Boyu 1,5 metre galiba bineceklerin. Ön farların cam muhafazası olmazsa o yolda toz ve çamurla dolar
1 Yanıt Yanıtla
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axiprens 2 yıl idombayci
idombayci
Kapı aynaları ince. Cam çıtası ve kapı kolu yok. Güzel olay cam silecekleri yerine yeni bir şey icat ettiler herhalde.Tavan çok alçak. Boyu 1,5 metre galiba bineceklerin. Ön farların cam muhafazası olmazsa o yolda toz ve çamurla dolar

Kapi aynalari, ayna degilde kamera olabilirmi..
2 Yanıt Yanıtla +1
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orientem 2 yıl
Sonunda varacağı nokta tip olarak bilim kurgu filmi tarzında olacakta ortam hazır değil diye tasarımları yumuşatıp yumuşatıp yapıyorlar hep.
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napolyon94 2 yıl
Rakka bunu begendi
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erdem552 2 yıl
Farlarda bi Cicroen cactus havası var. Ama o kapıların açılış şekli hoş değil bence. Kaba gibi olsa da yinede güzel duruyor.
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