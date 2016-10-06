Mitsubishi’den geleceğin modellerini açık eden SUV: GT-PHEV

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Japon otomotiv devi Mitsubishi , kendi ülkesindeki diğer otomobil üreticilerinin aksine şaşırtıcı modeller ortaya koymayı pek tercih etmiyor. Başarısınıkanıtlamış ve kendi potansiyeli olan araçlar üreterek yoluna devam eden şirket, birçok pazarda çok kısıtlı sayıda model ile yoluna devam ediyor.

2013 yılından bu yana seri üretime geçirdiği modellerden çok konsept araçlar tanıtan şirket XR-PHEV, XR-PHEV II, eX, GC-PHEV, XR, GC, GT gibi hibritlerle karşımıza çıkmıştı. GT-PHEV içinse bu kez söylenenler aracın bir konsept olarak kalmaktan öteye geçeceğine işaret ediyor.

Japon üretici, gelecekte hazırlanacak olan modellerin bu konsept üzerindeki tasarım çizgilerine göre şekilleneceğine dikkat çekiyor. Özellikle ABD pazarına ve diğer Mitsubishi’nin güçlü olduğu pazarlara yönelik benzer bir SUV aracın satışa sunulacağı bilgisi paylaşılmış.

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Çift Elektrikli Motor

Şirketin Dynamic Shield adını verdiği tasarım unsurları ile geliştirilen araçta ince LED aydınlatma ögeleri tercih edilmiş. Üç motorlu hibrit bir güç ünitesine sahip olan otomobilde 25kWh’lik piller otomobilin zeminine yerleştirilmiş. Çift elektrikli motor birlikte görev yaptığında araca 121 beygir güç sağlıyor. Elektrikli motorlar çalışırken tam dolu bataryalar otomobili 120km taşıyabilecek güç sağlıyormuş. Aracın hibrit olarak toplam menzili ise 1200km.

Otomobilin benzinle çalışan dört silindirli motoru 2.5 litre olarak tasarlanmış. Farklı sürüş modları ile desteklenen Mitsubishi GT-PHEV, Mitsubishi’nin otomatik dört çeker sistemi S-AWC, ön tekerler arasındaki tork değişimini kontrol eden AFD ve arkalar için aynı kontrolü sağlayan AYC gibi özelliklere sahip.