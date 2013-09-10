Moba türündeki oyunlar pek çok oyuncu tarafından beğeniyle oynanıyor. Masaüstü platformlarda oldukça popüler olan bu tür mobil platformlarda da boy göstermişti. Ancak, mobil moba oyunları masaüstündeki benzerlerinin başarısını bir türlü yakalayamadı.





OpenFeint'in kurucusu Jason Citron'un kuruculuğunu üstlendiği oyun stüdyosu Hammer & Chisel bu durumu değiştirmeyi planlıyor gibi görünüyor. Hammer & Chisel'ın haziran ayında duyurusunu yaptığı moba türündeki mobil oyun Fates Forever'ın ilk oynanış videosu yayınlandı.





Fates Forever, ilk bakışta türün masaüstü platformlardaki başarılı temsilcilerinden Leauge of Legends'ı bir hayli andırıyor. Umarız görsellikteki bu benzerlik oyunun genel yapısında da karşımıza çıkar ve kazanmak için para ödemek zorunda kalmadığımız bir mobil moba oyunu ile karşılaşırız.





Hammer & Chisel, Fates Forever'ın kontrollerini tamamen dokunmatik ekranlar için hazırladığını dile getiriyor. Ancak, türün mobil cihazlardaki önceki örnekleri de bu vaatle karşımıza çıkmıştı. Yıl bitmeden yayınlanacağı belirtilen Fates Forever'ın masaüstündeki benzerleri kadar başarılı olup olamayacağını hep birlikte göreceğiz. Bu arada oyunun tabletler için geliştirildiğini hatırlatalım.