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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Moba türündeki mobil oyun Fates Forever'ın ilk oynanış videosu yayınlandı

5 yıl
1,9b
1
17
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Moba türündeki mobil oyun Fates Forever'ın ilk oynanış videosu yayınlandı
Moba türündeki oyunlar pek çok oyuncu tarafından beğeniyle oynanıyor. Masaüstü platformlarda oldukça popüler olan bu tür mobil platformlarda da boy göstermişti. Ancak, mobil moba oyunları masaüstündeki benzerlerinin başarısını bir türlü yakalayamadı.

OpenFeint'in kurucusu Jason Citron'un kuruculuğunu üstlendiği oyun stüdyosu Hammer & Chisel bu durumu değiştirmeyi planlıyor gibi görünüyor. Hammer & Chisel'ın haziran ayında duyurusunu yaptığı moba türündeki mobil oyun Fates Forever'ın ilk oynanış videosu yayınlandı. 

Fates Forever, ilk bakışta türün masaüstü platformlardaki başarılı temsilcilerinden Leauge of Legends'ı bir hayli andırıyor. Umarız görsellikteki bu benzerlik oyunun genel yapısında da karşımıza çıkar ve kazanmak için para ödemek zorunda kalmadığımız bir mobil moba oyunu ile karşılaşırız. 

Hammer & Chisel, Fates Forever'ın kontrollerini tamamen dokunmatik ekranlar için hazırladığını dile getiriyor. Ancak, türün mobil cihazlardaki önceki örnekleri de bu vaatle karşımıza çıkmıştı. Yıl bitmeden yayınlanacağı belirtilen Fates Forever'ın masaüstündeki benzerleri kadar başarılı olup olamayacağını hep birlikte göreceğiz. Bu arada oyunun tabletler için geliştirildiğini hatırlatalım. 

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darknesss45 5 yıl
ahaha dotayi beceremeyen nooblar toplanmis bu arada olayi dinle gericiligi bagdastirmaya cekmeye calisan yobaz arkadas dota 2 lolden daha yeni hatirlatirim
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Little big Metal 5 yıl
Arkadaşlar bu tarz oyunlar 1 saat dokunarak oynanmaz, adamların kullandıkları mouselerda ağırlık bile değişebiliyor, 10 gram takıyorlar çıkarıyorlar falan, anlık hamleler last hit, casual mobalarda olmaz ama deny falan çok önemli, yani tablet başında 1 saat bunu oynayacak vaktiniz varsa o 1 saati heba etmetin, pcden dota 2 falan oynayın.
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Biyturs_OnSr 5 yıl
darknesss45
Fates Forever, ilk bakışta türün masaüstü platformlardaki en başarılı temsilcisi Leauge of Legendsı bir hayli andırıyor. Bu sacma yorumunuzu neden haberin icine kattiniz? Habercilik yapan kisi objektif olmali, haber kisisel gorus barindirmamalidir. Ayrica DOTAdir mobanin krali, DOTAyla var olmustur moba turu, su anki veliahti da DOTA 2dir noob isi lol degil.

Yaptığınız yorum daha saçma bunu bilmenizi isterim.
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*Efe Berk* 5 yıl
Hafif bir özentilik değil bildiğin LoL olmuş
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Nurish60 5 yıl
Build'leri nasıl olacak acaba :D
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MAVİT 5 yıl
darknesss45
Fates Forever, ilk bakışta türün masaüstü platformlardaki en başarılı temsilcisi Leauge of Legendsı bir hayli andırıyor. Bu sacma yorumunuzu neden haberin icine kattiniz? Habercilik yapan kisi objektif olmali, haber kisisel gorus barindirmamalidir. Ayrica DOTAdir mobanin krali, DOTAyla var olmustur moba turu, su anki veliahti da DOTA 2dir noob isi lol degil.

Merhaba, ufak bir yanlış anlaşılma olmuş sanırsam. Gerekli düzenleme yapılmıştır. Herhangi bir oyunun taraftarlığını yapmadığımı belirtmek isterim. Saygılar.
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eftpft 5 yıl
Hiç heroes and orderı sevmemiştim zaten bu daha güzele benziyor
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Proopiomelanocortin 5 yıl
PC'deki mobaların yerini tutmayacaktir ama kitle bulur kendine.
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Guest-89A521F1-A 5 yıl
Tabletler için oldukça güzel bir oyuna benziyor.
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wolferto 5 yıl
smite 3 boyutlu la ne smite i ayni lo
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MAVİT 5 yıl
kesbi
Aynen lol gibi olmuş. Mobilde küçücük ekranlarda nasıl oyananacak veya oynanacak mı merak ediyorum.

Oyunun tabletler için geliştirildiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.
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kesbi 5 yıl
Aynen lol gibi olmuş. Mobilde küçücük ekranlarda nasıl oyananacak veya oynanacak mı merak ediyorum.
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GokhanMaths 5 yıl
smite tarzı bir oyun
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godless turtle 5 yıl
Eee bu bildiğin LoL olmuş.
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