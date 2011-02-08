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Mobil Dünya Kongresi öncesi LG Optimus 3D ile ilgili 2. video yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi öncesi LG Optimus 3D ile ilgili 2. video yayınlandı
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın gerek gözlüksüz izlenebilen 3D dokunmatik ekranıyla gerek çift objektifli kamerasıyla teknoloji severlere gerçek anlamda 3D deneyimi sunacağı söylenen telefonu Optimus 3D, Barselona'da 14-17 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2011) öncesi yeni bir videoyla daha karşımıza çıktı.

''En sonunda dünyayı bizim gördüğümüz gibi görebilen bir akıllı telefon'' sloganıyla dikkat çeken videoda Optimus 3D'nin arkasında konumlandırılan çift objektifi ve 3.5 mm kulaklık girişi göze çarpmakta. En son rivayetlere göre yeni telefon, Android 2.3 işletim sistemi, çift çekirdekli işlemci, 4.3 inç boyutlu 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, DLNA desteği ve HDMI portuyla gelecek. Rivayetlerin ne kadarının tutarlı olduğuna düzenlenecek etkinlikte hep beraber şahit olacağız.

 

Mobil Dünya Kongresi öncesi LG Optimus 3D ile ilgili 2. video yayınlandı
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Mobil Dünya Kongresi öncesi LG Optimus 3D ile ilgili 2. video yayınlandı
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Yayınlanan ikinci video:


http://www.pocket-lint.com/news/38388/lg-optimus-3d-video-leaked Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RAN7843 7 yıl
helal olsun LG ye illaki isteyenleri vardır gerçekten hoşşş olmuşş tasarımı ama neden hd ekran kullanmmamış bide 4 çekirdekli işlemci kullanmamamış htc bakalım evo 3 d nin devamını çıkaracakmı
2 Yanıt Yanıtla
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marine-gear 7 yıl RAN7843
RAN7843

helal olsun LG ye illaki isteyenleri vardır gerçekten hoşşş olmuşş tasarımı ama neden hd ekran kullanmmamış bide 4 çekirdekli işlemci kullanmamamış htc bakalım evo 3 d nin devamını çıkaracakmı

bu telefon çıktığı dönemde daha 4 çekirdek işlemcili telefon yoktu. dünyanın 2.çift çekirdekli telefonu lg optimus 3d birincisi ise lg optimus 2x
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gigabit78 7 yıl RAN7843
RAN7843

helal olsun LG ye illaki isteyenleri vardır gerçekten hoşşş olmuşş tasarımı ama neden hd ekran kullanmmamış bide 4 çekirdekli işlemci kullanmamamış htc bakalım evo 3 d nin devamını çıkaracakmı

kardeş ya konu tarihine bakmadın yada konuyu hortlatma ihtiyacı duyuyorsun
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ozkan_tpc 8 yıl
Herkesin 3D özellikli telefon kullandığını düşündüğümde gözümde büyük bir görüntü kirliliği canlanıyor.
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ogi_can 8 yıl
çok basit yorumlar bence "her sene yenisi çıkıyor da bızıbıt bızıbıt"...

Adamlar gözlüksüz 3D ekran yapıp, üstüne (o çift lense göre sanırım) 3D kayıt yapabilen bir "telefon" yapmışlar siz hala her sene yenisi diyorsunuz. Bu direk teknoloji devrimi. Tutupta nokianın megapikseli arttırıp piyasaya sürmesi gibi birşey değil...
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Batuist 8 yıl
çift lensli telefon bekliyordum da bu kadar erken değil.. sanırım sene sonuna doğru 1080p 3d kayıt özelliğini üreticiler duyurur.. ama çıkarmı bilmem.. tegra 3 ile mümkün olabilir..
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almila1299 8 yıl
yok abi 1-2 sene telefon almıyorum w810i ye devam... :)
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muhammed46 8 yıl

almila1299

yok abi 1-2 sene telefon almıyorum w810i ye devam... :)

w810i süper. Ben 5 yıldır kullanıyorum
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0tt0m@n 8 yıl
"Nihayet, dünyayı bizim gördüğümüz şekilde gören bir akıllı telefon"
Güzel bir 3D sloganı olmuş
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xxxx1 8 yıl
Bu işin sonu yok...alacaksın bir cihaz 1 kaçsene yanlarına yanaşmayacaksın bunların...yoksa eve getirene kadar eskiyor yenisi cıkıyor...
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Wesley Sniper 8 yıl
Güzel inceleme sağol.
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