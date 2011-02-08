Mobil Dünya Kongresi öncesi LG Optimus 3D ile ilgili 2. video yayınlandı

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın gerek gözlüksüz izlenebilen 3D dokunmatik ekranıyla gerek çift objektifli kamerasıyla teknoloji severlere gerçek anlamda 3D deneyimi sunacağı söylenen telefonu Optimus 3D, Barselona'da 14-17 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2011) öncesi yeni bir videoyla daha karşımıza çıktı.

''En sonunda dünyayı bizim gördüğümüz gibi görebilen bir akıllı telefon'' sloganıyla dikkat çeken videoda Optimus 3D'nin arkasında konumlandırılan çift objektifi ve 3.5 mm kulaklık girişi göze çarpmakta. En son rivayetlere göre yeni telefon, Android 2.3 işletim sistemi, çift çekirdekli işlemci, 4.3 inç boyutlu 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, DLNA desteği ve HDMI portuyla gelecek. Rivayetlerin ne kadarının tutarlı olduğuna düzenlenecek etkinlikte hep beraber şahit olacağız.

Yayınlanan ikinci video:

http://www.pocket-lint.com/news/38388/lg-optimus-3d-video-leaked