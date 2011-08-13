Mobil GPU pazarında ikinci çeyreğin kazananı Nvidia oldu

Digitimes tarafından yayınlanan yeni bir habere göre Nvidia, pazara sunduğu GeForce GTX 560M ve GTX 580M gibi iddialı GPU modelleriyle son çeyrekte pazar payını hızlı bir şekilde arttırarak dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil GPU pazarında liderliğe yükseldi.

Giriş seviyesi ekran kartları için tehdit oluşturan Intel Sandy Bridge ve AMD Fusion işlemcilerine rağmen Nvidia, yukarıda verdiğimiz modellerin katkısı ve Optimus Teknolojisi gibi çözümler sayesinde ikinci çeyrekte pazar payını yaklaşık %9 (8.9) arttırarak %50.6'ya çıkarttı.

Özellikle GeForce GTX 560M çözümü oyuncular için hazırlanan dizüstü bilgisayarlar arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşan Nvidia, 28nm üretim teknolojisiyle iddiasını daha da ağını zira 40nm fabrikasyon sürecindeki verimlilik sorunlarının tekrarlamayacağını belirtiyor.

Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu yakın zamanda pazara sunacak olan Nvidia'nın, dört çekirdekli tasarıma ve 12 çekirdekli grafik işlem birimine sahip olan bu platform ile pazar payını arttırabileceği zira düşük maliyetli bazı notebook'lara girebileceği ifade ediliyor.

Bu noktada Nvidia'nın mobil arenada iddiasını arttırmayı hedeflediği asıl gelişmelerden biri de Windows 8 lansmanı olacak. Hatırlanacağı üzere ARM versiyonu da hazırlanan yeni işletim sistemi için Microsoft, Haziran ayında Tegra 3 üzerinde çalışan bir demo da gerçekleştirmişti.