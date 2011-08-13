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Mobil GPU pazarında ikinci çeyreğin kazananı Nvidia oldu

7 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes tarafından yayınlanan yeni bir habere göre Nvidia, pazara sunduğu GeForce GTX 560M ve GTX 580M gibi iddialı GPU modelleriyle son çeyrekte pazar payını hızlı bir şekilde arttırarak dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil GPU pazarında liderliğe yükseldi.
Giriş seviyesi ekran kartları için tehdit oluşturan Intel Sandy Bridge ve AMD Fusion işlemcilerine rağmen Nvidia, yukarıda verdiğimiz modellerin katkısı ve Optimus Teknolojisi gibi çözümler sayesinde ikinci çeyrekte pazar payını yaklaşık %9 (8.9) arttırarak %50.6'ya çıkarttı.
Özellikle GeForce GTX 560M çözümü oyuncular için hazırlanan dizüstü bilgisayarlar arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşan Nvidia, 28nm üretim teknolojisiyle iddiasını daha da ağını zira 40nm fabrikasyon sürecindeki verimlilik sorunlarının tekrarlamayacağını belirtiyor.
Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu yakın zamanda pazara sunacak olan Nvidia'nın, dört çekirdekli tasarıma ve 12 çekirdekli grafik işlem birimine sahip olan bu platform ile pazar payını arttırabileceği zira düşük maliyetli bazı notebook'lara girebileceği ifade ediliyor.
Bu noktada Nvidia'nın mobil arenada iddiasını arttırmayı hedeflediği asıl gelişmelerden biri de Windows 8 lansmanı olacak. Hatırlanacağı üzere ARM versiyonu da hazırlanan yeni işletim sistemi için Microsoft, Haziran ayında Tegra 3 üzerinde çalışan bir demo da gerçekleştirmişti.

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DH Misafiri 7 yıl
Donanim Haber'i bu yüzden seviyorum işte.
Bu haberi okuyucun aklıma şu geldi;
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sadtneverdie 7 yıl
Büyük başarı.
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Sajuuk 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

Büyük başarı.


Bu yorumu yapmak için kaç saat düşündün


Bu başarıyı etkin kılan bence nVidianın adlandırma sistemi, Optimus teknolojisi ve ATi'nin mobil gpu üretiminde geç karar vermesi, 6990 bile 580'den ne kadar sonra çıktı, biraz gecikti.

Not: Neden INTEL çıkmadı anlamadım, neredeyse her nVidia kart olan veya ATi olan bir laptopda intelin ekran kartıda var, harici ekran kartları arasında mı yapıldı acaba?
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MÇKR_06 7 yıl
Özellikle Optimus teknolojisinin bu orana katkı sağladığını düşünüyorum
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