Mobil cihazlar için bir Hitman oyunu geliyor

Square Enix Montreal, akıllı telefonlar ve tabletler için "Hitman GO" adlı bir Hitman oyunu duyurdu.

Oyun dünyasının popüler suikastçısını mobil cihazlara taşıyacak olan Hitman GO, sıra tabanlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkacak. IO Interactive tarafından geliştirilen yeni Hitman oyuyla da bağlantılı olan yapımda Hitman ile özdeşleşmiş kostümler, dikkat dağıtıcı araçlar ve çeşitli suikast silahları da yer alacak.





Sade çizgileriyle dikkatleri üzerine çeken Hitman GO'nun ne zaman ve hangi mobil platformlar üzerinde boy göstereceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak, oyunun test aşamasının önümüzdeki haftalarda başlayacağı söyleniyor.





http://hitman.com/making-hitman-in-montreal/?age-verified=fc9cf6d30b