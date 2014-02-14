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Mobil cihazlar için bir Hitman oyunu geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,4b
1
37
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil cihazlar için bir Hitman oyunu geliyor
Square Enix Montreal, akıllı telefonlar ve tabletler için "Hitman GO" adlı bir Hitman oyunu duyurdu.
Oyun dünyasının popüler suikastçısını mobil cihazlara taşıyacak olan Hitman GO, sıra tabanlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkacak. IO Interactive tarafından geliştirilen yeni Hitman oyuyla da bağlantılı olan yapımda Hitman ile özdeşleşmiş kostümler, dikkat dağıtıcı araçlar ve çeşitli suikast silahları da yer alacak.

Sade çizgileriyle dikkatleri üzerine çeken Hitman GO'nun ne zaman ve hangi mobil platformlar üzerinde boy göstereceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak, oyunun test aşamasının önümüzdeki haftalarda başlayacağı söyleniyor.


http://hitman.com/making-hitman-in-montreal/?age-verified=fc9cf6d30b Yorum Yaz
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carter 5 yıl en beğenilen
Sanırsam tenis oynarken suikast düzenleyeceğiz.
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sidik_lee 5 yıl
Grafikleri sade sevdim .
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Levent Levent. 5 yıl
Beklentileri karsilayamaz bence
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omerozcan0 5 yıl
Güzele benziyor inşallah güzel bir şey ortaya çıkar
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Blood Money 5 yıl
Hitman 1 Codename 47
Hitman 2 Silent Assasin
Hitman 3 Contracts
Hitman 4 Blood Money

Bu oyunlar çok kolay şekilde mobil platformlara uyarlanabilir. Neden böyle bir saçmalık yaptılar anlamadım. Bir Hitman hayranı olarak hayal kırıklığına uğradım.
1 Yanıt Yanıtla
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Opricnik 5 yıl Blood Money
Blood Money

Hitman 1 Codename 47
Hitman 2 Silent Assasin
Hitman 3 Contracts
Hitman 4 Blood Money

Bu oyunlar çok kolay şekilde mobil platformlara uyarlanabilir. Neden böyle bir saçmalık yaptılar anlamadım. Bir Hitman hayranı olarak hayal kırıklığına uğradım.

Çünkü insanlar ( genel olarak) telefonda konsol oyunları oynamak istemiyorlar.Onun yerine mobil platformun gücünü alan(dokunmatik ekran olsun başka özellikler kamera gibi olsun) özel bir oyun tasarlamak varken niye 10 yıl önce çıkmış oyunu satın alayım
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KısaMurattıBox 5 yıl
Görsel hiç hoşuma gitmedi oynanışı güzel olur inşallah
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Hyponsoinage 5 yıl
Aklıma langırt geldi fotoyu gorunce
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TRYSİS 5 yıl
grafikler berbat bunun yerine google playdan gta vice indir oyna daha iyidir tavsiyem...
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StarCross 5 yıl
İyi haber.Şuan mobil platformlarda çok iyi oyunlar yok umarım bu açlığı giderir
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Zodiac Killer 5 yıl
Görsele bakılırsa cıkss..
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cagan1234 5 yıl
Hitman absolution beni baştan çıkarmıştı eminim bu oyunda mükemmel olacak. Square Enix'in hitman adı altında kötü olan oyununu görmedim.
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Omisis046 5 yıl
Açıkçası SS pek hoşuma gitmedi, sıra tabanlı bir oyunmuş izlenimini veriyor, satranç gibi bişey. Azıcık aksiyon da olsun bence.
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Batterx One 5 yıl
Çıkmasın daha iyi...
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