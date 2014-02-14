Mobil cihazlar için bir Hitman oyunu geliyor

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Square Enix Montreal, akıllı telefonlar ve tabletler için "Hitman GO" adlı bir Hitman oyunu duyurdu.
Oyun dünyasının popüler suikastçısını mobil cihazlara taşıyacak olan Hitman GO, sıra tabanlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkacak. IO Interactive tarafından geliştirilen yeni Hitman oyuyla da bağlantılı olan yapımda Hitman ile özdeşleşmiş kostümler, dikkat dağıtıcı araçlar ve çeşitli suikast silahları da yer alacak.
Sade çizgileriyle dikkatleri üzerine çeken Hitman GO'nun ne zaman ve hangi mobil platformlar üzerinde boy göstereceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak, oyunun test aşamasının önümüzdeki haftalarda başlayacağı söyleniyor.
http://hitman.com/making-hitman-in-montreal/?age-verified=fc9cf6d30b Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hitman 2 Silent Assasin
Hitman 3 Contracts
Hitman 4 Blood Money
Bu oyunlar çok kolay şekilde mobil platformlara uyarlanabilir. Neden böyle bir saçmalık yaptılar anlamadım. Bir Hitman hayranı olarak hayal kırıklığına uğradım.
Çünkü insanlar ( genel olarak) telefonda konsol oyunları oynamak istemiyorlar.Onun yerine mobil platformun gücünü alan(dokunmatik ekran olsun başka özellikler kamera gibi olsun) özel bir oyun tasarlamak varken niye 10 yıl önce çıkmış oyunu satın alayım
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