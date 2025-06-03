Yeni James Bond oyunu "007 First Light" bu hafta gösterilecek

IO Interactive’in etkinliğinde yeni James Bond oyunu 007 First Light’ın yanı sıra, Hitman World of Assassination, Build a Rocket Boy tarafından geliştirilen IO Interactive tarafından yayınlanan MindsEye ve fazlası için yeni içeriklerin tanıtımını göreceğiz.
Tamamen yeni bir hikaye
IO CEO'su Hakan Abrak daha önce oyuncuların oyunda neler bekleyebileceğine ilişkin biraz konuşmuştu. Abrak, “007 hakkında heyecan verici olan şey, aslında orijinal bir hikaye yapmamız. Yani bu bir filmin oyunlaştırılması değil. Tamamen yeni bir başlangıç ve umarım gelecekte büyük bir üçleme olacak bir hikayeye dönüşüyor.” diyor. Oyunun sitesindeki açıklamada “Tamamen orijinal bir Bond hikayesinin yer aldığı oyunda oyuncular, 00 statüsünü kazanmak için dünyanın en sevilen Gizli Ajanı rolüne bürünecek.” yazıyor, detay verilmiyor.Kaynakça https://ioi.dk/007firstlightgame https://www.pcgamer.com/games/ios-james-bond-game-is-called-007-first-light-will-be-revealed-later-this-week/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!