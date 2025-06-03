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    Anlık Bildirim

    Yeni James Bond oyunu "007 First Light" bu hafta gösterilecek

    Hitman yapımcılarından IO Interactive, yeni James Bond oyununu resmen duyurdu. 007 First Light, 7 Haziran'da özel bir etkinlikte tanıtılacak.                    

    IO Interactive 007 First Light tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    IO Interactive, 2020'de James Bond oyunu üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamıştı. Yıllar süren geliştirmenin ardından 007 First Light olarak adlandırılan oyun nihayet gösterilecek. YouTube üzerinden yayınlanacak etkinlik, 7 Haziran’da TSİ 04.00’te başlayacak.

    IO Interactive’in etkinliğinde yeni James Bond oyunu 007 First Light’ın yanı sıra, Hitman World of Assassination, Build a Rocket Boy tarafından geliştirilen IO Interactive tarafından yayınlanan MindsEye ve fazlası için yeni içeriklerin tanıtımını göreceğiz.

    Tamamen yeni bir hikaye

    IO CEO'su Hakan Abrak daha önce oyuncuların oyunda neler bekleyebileceğine ilişkin biraz konuşmuştu. Abrak, “007 hakkında heyecan verici olan şey, aslında orijinal bir hikaye yapmamız. Yani bu bir filmin oyunlaştırılması değil. Tamamen yeni bir başlangıç ​​ve umarım gelecekte büyük bir üçleme olacak bir hikayeye dönüşüyor.” diyor. Oyunun sitesindeki açıklamada “Tamamen orijinal bir Bond hikayesinin yer aldığı oyunda oyuncular, 00 statüsünü kazanmak için dünyanın en sevilen Gizli Ajanı rolüne bürünecek.” yazıyor, detay verilmiyor.

    Kaynakça https://ioi.dk/007firstlightgame https://www.pcgamer.com/games/ios-james-bond-game-is-called-007-first-light-will-be-revealed-later-this-week/
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    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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