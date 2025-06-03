Yeni James Bond oyunu "007 First Light" bu hafta gösterilecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör IO Interactive, 2020'de James Bond oyunu üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamıştı. Yıllar süren geliştirmenin ardından 007 First Light olarak adlandırılan oyun nihayet gösterilecek. YouTube üzerinden yayınlanacak etkinlik, 7 Haziran’da TSİ 04.00’te başlayacak.

Battlefield 6 için yeni bir oynanış videosu daha sızdırıldı! 1 gün önce eklendi

IO Interactive’in etkinliğinde yeni James Bond oyunu 007 First Light’ın yanı sıra, Hitman World of Assassination, Build a Rocket Boy tarafından geliştirilen IO Interactive tarafından yayınlanan MindsEye ve fazlası için yeni içeriklerin tanıtımını göreceğiz.

Tamamen yeni bir hikaye

IO CEO'su Hakan Abrak daha önce oyuncuların oyunda neler bekleyebileceğine ilişkin biraz konuşmuştu. Abrak, “007 hakkında heyecan verici olan şey, aslında orijinal bir hikaye yapmamız. Yani bu bir filmin oyunlaştırılması değil. Tamamen yeni bir başlangıç ​​ve umarım gelecekte büyük bir üçleme olacak bir hikayeye dönüşüyor.” diyor. Oyunun sitesindeki açıklamada “Tamamen orijinal bir Bond hikayesinin yer aldığı oyunda oyuncular, 00 statüsünü kazanmak için dünyanın en sevilen Gizli Ajanı rolüne bürünecek.” yazıyor, detay verilmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

James Bond 007 First Light tanıtım tarihi açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: