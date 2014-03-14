Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil cihazlar için yeni bir Crazy Taxi oyunu geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
1
7
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil cihazlar için yeni bir Crazy Taxi oyunu geliyor
Tam Boyutta Gör
Sega, Android ve iOS platformları için "Crazy Taxi: City Rush" adlı yeni bir Crazy Taxi oyunu duyurdu.

Sonic Dash'ın yapımcısı Hardlight Studios tarafından geliştirilen City Rush, Free to Play bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Tek dokunuşun yeterli olduğu basit bir kontrol şemasına sahip olacağı belirtilen yapımda kendi müziklerimizi oyuna aktarmakta mümkün olacak.

Cell shaded tarzdaki grafikleriyle dikkatleri üzerine çeken yapım, araç yükseltme sistemi ve Facebook entegrasyonuyla birlikte gelecek. Oyunun çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da yıl içerisinde yayımlanması planlanıyor.
Bu arada halihazırda Android ve iOS için indirilebilir içerik olarak sunulan asıl Crazy Taxi'nin de kısa bir süreliğine ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orhanyıldız 5 yıl
Grafik çöp
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DonjuanTR 5 yıl
İlk sürümü daha güzel sanki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Grafikler geri mi gidiyor nedir, subway surfers görüyorum ben fotoğrafta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SahiNN1 5 yıl
Indiriyorum inş bunu kasmaz telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caglet 5 yıl
Free'de kısıtlama var mı ?
Yeni oyunyapmak yerine , keşke eski map'ı güncelleseler , ezberledik çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FuriousLion 5 yıl
Çok basit bir oyun olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iplenmeyenadam 5 yıl
Bunda ziplama varmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus Chromebox kutusundan çıkıyor: Chrome OS'a ilk adım 5 yıl 2si1 "Türkçe dil seçeneği sabit" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Asus'un Chrome OS işletim sistemli mini bilgisayarı Chromebox ve yeni HTPC modeli Vivo PC, Türkiye'de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Aracım ne kadar eder? (2013 c180 AMG)
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim