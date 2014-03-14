Mobil cihazlar için yeni bir Crazy Taxi oyunu geliyor

Sega, Android ve iOS platformları için "Crazy Taxi: City Rush" adlı yeni bir Crazy Taxi oyunu duyurdu.





Sonic Dash'ın yapımcısı Hardlight Studios tarafından geliştirilen City Rush, Free to Play bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Tek dokunuşun yeterli olduğu basit bir kontrol şemasına sahip olacağı belirtilen yapımda kendi müziklerimizi oyuna aktarmakta mümkün olacak.





Cell shaded tarzdaki grafikleriyle dikkatleri üzerine çeken yapım, araç yükseltme sistemi ve Facebook entegrasyonuyla birlikte gelecek. Oyunun çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da yıl içerisinde yayımlanması planlanıyor.

Bu arada halihazırda Android ve iOS için indirilebilir içerik olarak sunulan asıl Crazy Taxi 'nin de kısa bir süreliğine ücretsiz olduğunu da belirtelim.