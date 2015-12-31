Mobil işlemci pazarına yeni bir oyuncu katılıyor: RISC-V





Mobil işlemci pazarı dediğimizde karşımıza tek bir hakim mimari çıkıyor, o da ARM mimarisi. İngiliz kaynaklı ARM firmasının geliştirdiği mimari, bugüne kadar milyarlarca cihaza hayat verdi ve MIPS, Intel gibi rakiplerine neredeyse hayat hakkı tanımadı. Bununla birlikte ARM'ın belki de şimdiye kadar ki en zorlu rakibi sahneye çıkmak üzere.





Bilindiği gibi ARM, MIPS benzeri mimariler asıl olarak RISC mimarisini temel alıyor. Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlayabileceğimiz RISC, daha basit komut setleri barındırıyor. Masaüstü işlemciler tarafında ise Kompleks Komut Seti İşleme yani CISC karşımıza çıkıyor.





CISC mimarisi çok sayıda komut barındırır, daha çok adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerinde işlem yapan komutlara sahiptir ve bu nedenle güçlü işlemcilerin olmasını gerektirir. RISC ise az sayıda komut barındırır, az sayıda adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerine işlem yapan komutlara sahip değildir ve bu nedenle ortaya çıkan işlemciler de nispeten güçsüzdür.





Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için rakip de olamadı ancak şimdi Google, HP, Oracle, Lattice gibi firmalar bir araya gelerek açık kaynak RISC mimarisi geliştiren RISC-V oluşumunu destekleme kararı aldı. RISC-V mimarisi 2010 yılında Berkeley Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi ve hali hazırda çift çekirdekli bir RISC-V işlemcisi bir dijital kamera ürününe hayat veriyor.





Komut seti mimarileri genelde patentlerle sıkı sıkıya korunduğu için araştırmacılar, herkesin kullanabileceği açık kaynak bir mimari geliştirme kararı almış ve ortaya RISC-V mimarisi çıkmış. Oluşuma katılan üyeler RISC-V mimarisini ve logosunu kullanabilecek. Gelecek hafta mimari için bir atölye çalışmasının yapılması planlanıyor.





Araştırmacılar RISC-V tabanlı 6 açık kaynak işlemci geliştirmiş durumda. Bunlardan bir tanesi 64-bitlik Rocket ve 5 tanesi de 32-bitlik Sodor işlemcisi. Yukarıda da değindiğimiz gibi sadece bir RISC-V işlemcisi ticari hayata atılmış durumda. Diğer bir tanesi de ışık araştırmalarında kullanılıyor.





Elbette kısa sürede ARM'ı tahtından edecek bir mimari söz konusu değil. Oluşumun uzun yıllar mimari üzerinde çalışarak, ticari cihazlara hazır hale getirmesi gerekiyor. Sonrasında deneme süreçleri, pilot cihazlar derken yavaş yavaş platformun mobil dünyaya entegrasyonu sağlanacak.





Google'ın bir süredir kendi işlemcisini tasarlamak istediği iddiaları hatırlandığında, RISC-V mimarisinin iyi bir alternatif olabileceği düşünülüyor. Arkasına alacağı büyük destek ile RISC-V işlemcilerin piyasaya çıkma süreci biraz daha kısalabilir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz.

http://hexus.net/tech/news/cpu/89195-google-hpe-oracle-back-risc-v-open-source-arm-alternative/