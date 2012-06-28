Mobil uygulamalar artık daha çok akılda kalıcı





Mobil uygulamaların kullanımı ve akılda kalma oranları hakkında bir araştırmaya imza atan Localytics araştırma sonuçlarını yayınladı.





Localytics'in araştırmasına göre, uygulamaların akılda yer edinme oranları bir önceki yıla göre %19'luk bir oranda artış gösterdi. Araştırmaların detaylarını indiğimizde ise iOS platformundaki uygulamaların akılda kalma oranının, Android uygulamalarına göre %52'lik bir oranla üstte yer aldığı görülmekte. Herhangi bir uygulamayı sadece bir kez kullananların oranı %15 oranında azalırken, yine herhangi bir uygulamayı 10 defadan fazla kullananların oranı ise %26'dan %31'e yükselmiş durumda. iOS uygulamaları için sadece bir kez kullanılma oranı %21 iken, bu durum Android tarafında %24'lük bir orana sahip.





Mobil platformda artık uygulamalara daha fazla önem verdiğimiz ve daha fazla kullandığımız ortada. Ayrıca Localytics'e göre; bu iki mobil platformdaki gelişmelerin paralelinde daha kaliteli uygulamaların geliştirilmeye başladığı ve son bir yıl içerisinde kullanıcıların daha bilinçli bir hale geldiği dile getiriliyor.

http://www.localytics.com/blog/2012/app-user-loyalty-increasing-ios-beats-android/