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Mobil uygulamalar artık daha çok akılda kalıcı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Mobil uygulamaların kullanımı ve akılda kalma oranları hakkında bir araştırmaya imza atan Localytics araştırma sonuçlarını yayınladı.

Localytics'in araştırmasına göre, uygulamaların akılda yer edinme oranları bir önceki yıla göre %19'luk bir oranda artış gösterdi. Araştırmaların detaylarını indiğimizde ise iOS platformundaki uygulamaların akılda kalma oranının, Android uygulamalarına göre %52'lik bir oranla üstte yer aldığı görülmekte. Herhangi bir uygulamayı sadece bir kez kullananların oranı %15 oranında azalırken, yine herhangi bir uygulamayı 10 defadan fazla kullananların oranı ise %26'dan %31'e yükselmiş durumda. iOS uygulamaları için sadece bir kez kullanılma oranı %21 iken, bu durum Android tarafında %24'lük bir orana sahip.

Mobil platformda artık uygulamalara daha fazla önem verdiğimiz ve daha fazla kullandığımız ortada. Ayrıca Localytics'e göre; bu iki mobil platformdaki gelişmelerin paralelinde daha kaliteli uygulamaların geliştirilmeye başladığı ve son bir yıl içerisinde kullanıcıların daha bilinçli bir hale geldiği dile getiriliyor.

http://www.localytics.com/blog/2012/app-user-loyalty-increasing-ios-beats-android/ Yorum Yaz
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NedenAllahım 6 yıl
Woww ne kadar da onemli bir haber . Sağol donanımhaber
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XanthiN 6 yıl
İlginç haber
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Properties 6 yıl
tesekkurler
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