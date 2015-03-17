Mobil yarış oyunlarını ciddiye alanlara özel direksiyon aparatı: KOLOS

9.7-inçlik ekranlarında Real Racing gibi gelişmiş yarış oyunlarında büyük keyif yaşatan Apple'ın iPad modelleri, yapıları gereği belirli bir noktadan sonra kol ve bileklere ciddi ağrı yapabiliyor. Bu noktada durmak istemeyen ve yarış oyunlarını ciddiye alanlara özel olarak hazırlanan KOLOS ise, direksiyon kullanımını sürece dahil ediyor.

Kısa süre içerisinde 100,000$ toplamak için Kickstarter'da destek aramaya başlayacak olan KOLOS, iPad (2/3/4/Air/Air2) modellerini direkt olarak üzerinde taşıyan bir direksiyon modeli olarak karşımıza çıkıyor. Alt bacak bağlantısıyla masa ya da sehpa gibi noktalara takılan ve böylece oldukça gerçekçi bir sürüş deneyimi elde etmenize imkan tanıyan ürün, merkezini otomatik olarak bulabiliyor ve ana üniteden ayrılıp benzerlerini daha önce de gördüğümüz şekilde elde kullanılabiliyor. İstenildiği taktirde sadece etkili bir masa tutacağı olarak da kullanılabilen KOLOS, genel olarak oldukça eğlenceli oyunların önünü aralıyor.

Kickstarter'da yapılacak en az 49$ bağışla elde edilebileceği belirtilen KOLOS'un detaylı tanıtım videosunu burada izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1922432431/1468247576?token=95717459