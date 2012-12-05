Modern Combat 4: Zero Hour, Appstore'da yerini aldı

Geçtiğimiz eylül ayında duyurusu gerçekleştirilen Gameloft, popüler aksiyon serisinin yeni oyunu Modern Combat 4: Zero Hour’u nihayet iOS platformu için yayınladı.





Kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken yapım, hikaye ve çoklu oyuncu olmak üzere iki farklı oyun modu sunuyor. Hem iyi hem de kötü tarafın deneyimlendiği hikaye modunda iyi taraftayken, nükleer enerji felaketi sonucu evrensel tahribatı önlemeye ve dünya liderlerini terörist gruplardan korumaya çalışırken, kötü tarafta ise tam tersi bir mücadele veriyoruz.





Antartika, Güney Afrika, Hawai, Seattle ve Barselona gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden haritalar sunan yapım, çoklu oyuncu modlarıyla ön plana çıkıyor. Gameloft hesabı kullanılarak oynanabilinen bu mod, oyuncuların diğer oyuncularla amansız bir mücadelenin içine girmesini sağlarken, sesli chat özelliğiyle de oyuncular arasındaki iletişimi arttırıyor. Ayrıca, yapımda oyuncu profilini geliştirmek için doyurucu bir içerik ve çoklu oyuncu modundaki mücadeleyi arttırmak içinse lider tablosu bulunuyor.





Çoklu oyuncu moduyla ön plana çıkan ve mobil oyunculara kaliteli bir oyun deneyimi sunan Modern Combat 4: Zero Hour'a 12.99 TL'lik fiyat etiketiyle Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. Yapımın yakın zamanda Android platformu için de yayınlanacağını belirtmekte fayda var.

https://itunes.apple.com/nz/app/modern-combat-4-zero-hour/id558433129?mt=8&ign-mpt=uo%3D4