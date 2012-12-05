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Modern Combat 4: Zero Hour, Appstore'da yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
47
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz eylül ayında duyurusu gerçekleştirilen Gameloft, popüler aksiyon serisinin yeni oyunu Modern Combat 4: Zero Hour’u nihayet iOS platformu için yayınladı.

Kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken yapım, hikaye ve çoklu oyuncu olmak üzere iki farklı oyun modu sunuyor. Hem iyi hem de kötü tarafın deneyimlendiği hikaye modunda iyi taraftayken, nükleer enerji felaketi sonucu evrensel tahribatı önlemeye ve dünya liderlerini terörist gruplardan korumaya çalışırken, kötü tarafta ise tam tersi bir mücadele veriyoruz.

Antartika, Güney Afrika, Hawai, Seattle ve Barselona gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden haritalar sunan yapım, çoklu oyuncu modlarıyla ön plana çıkıyor. Gameloft hesabı kullanılarak oynanabilinen bu mod, oyuncuların diğer oyuncularla amansız bir mücadelenin içine girmesini sağlarken, sesli chat özelliğiyle de oyuncular arasındaki iletişimi arttırıyor. Ayrıca, yapımda oyuncu profilini geliştirmek için doyurucu bir içerik ve çoklu oyuncu modundaki mücadeleyi arttırmak içinse lider tablosu bulunuyor. 

Çoklu oyuncu moduyla ön plana çıkan ve mobil oyunculara kaliteli bir oyun deneyimi sunan Modern Combat 4: Zero Hour'a 12.99 TL'lik fiyat etiketiyle Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. Yapımın yakın zamanda Android platformu için de yayınlanacağını belirtmekte fayda var.

https://itunes.apple.com/nz/app/modern-combat-4-zero-hour/id558433129?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Apple Specialist 5 yıl
Mc4 eskidi 5 isteriz
.
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Tha Alumni 5 yıl Apple Specialist
Apple-Apple

Mc4 eskidi 5 isteriz
.

+1
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Blood Money 5 yıl Apple Specialist
Apple-Apple
Mc4 eskidi 5 isteriz
.

+1
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mountan955 6 yıl
kardeş ben yükledim ama durduruldu yazıyor açıyor durduruldu internetten indirdim aynısı oldu açıorum bişe dönüyor sonra ana ekran modern combat durduruldu filan dior bi yardım edin
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a1905e 5 yıl
Oyun güzel ama şarj 3-3,5 saatte bitiyor. İphone 5S telefon, normal mi bu süre?
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dark dragon 6 yıl
ipad'de nasıl oynanış kolay mı, grafikler nova3'e göre ne kadar gelişmiş, ona göre redeem edeceğim
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busterr 6 yıl dark dragon
dark dragon

ipad'de nasıl oynanış kolay mı, grafikler nova3'e göre ne kadar gelişmiş, ona göre redeem edeceğim

Grafikler nova 3 ün yanında halt yemiş yeni ipad de, hiç uğraşmamışlar retinayla
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Sirrüs 6 yıl
Açılışta hafif donuyor S3^te
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rkn66 6 yıl
arkadaslar 1.9gb bos alanım var ama yeterli hafıza yok diyor
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Barthemana 6 yıl rkn66
rkn66
arkadaslar 1.9gb bos alanım var ama yeterli hafıza yok diyor

Oyun kurunca 2.0 gb oluyorda ondan.Siz 2.1 gb falan yer acin.
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busterr 6 yıl
Oyunda iPade'e retina desteği koymayı unutmuşlar heralde oynanış güzel ama grafik bakımından hayal kırıklığına uğradım
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khanjui 6 yıl
Ben bitirdim bile.
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EXios 6 yıl
Ben ilk bakışı yaptım; öncelikle görevler akıcı bir şekile getirilmiş,online mod mapleri öyle böyle geliştirilmemiş tam istediğim gibi olmuş etrafta atlanmadık yer bırakmamışlar,birde adama yaklaşında direkt bıçak sallaya biliyoruz o çok iyi olmuş,ilk etkilendiklendiklerimden birisi ses efektleri oldu mükemmel yapmışlar birdek silah efektleri sanki aynı gibi geldi.


En önemli not=Zannediyorumki artık oyunda hack yok.1v1 ve ffa maçlarda hiç denk gelmedim.İnşallah çıkmaz.Hacksiz en azından emeğimizin hakkını alıyoruz.
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teornek 6 yıl
Hayırlı olsun aksam jb den akarız hakikaten guzel gözüküyor ama
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mkozluca 6 yıl
telefonlara güzel grafikli oyunlar yapıyorlarda telefonların bataryaları bu oyunlar için hala uygun değil ama
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TearsForFears 6 yıl
Herşey grafik değildir.Çoğu fps oyununda oynanış çok zor.Oynanışı iyi yapsınlarda grafik çok umrumda değil.
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cagataykoroglu 6 yıl
El kadar cihazlarda bu grafiklere ulaşılmışken pc ler ve konsollarda enayi yerine konduğumuz açık.
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Daxteroy 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
El kadar cihazlarda bu grafiklere ulaşılmışken pc ler ve konsollarda enayi yerine konduğumuz açık.

Konsollar 2006 yılı teknolojisi ve hala tas gibiler. PC ile kıyaslaman ayrı saka zaten. Fx5200 kullanıyorsun herhalde. yakında konsol vs pc değil mobil vs digerler olacak belli.
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