Modern Combat 4: Zero Hour, Google Play'deki yerini aldı

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Geçtiğimiz hafta iOS platformu için yayınlanan Gameloft'un popüler aksiyon serisinin yeni oyunu Modern Combat 4: Zero Hour nihayet Google Play'deki yerini aldı.
Kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu sahneleriyle Android platformunu kullanan mobil oyunculara kaliteli bir mobil FPS deneyimi sunuyor. Hikaye modu ve çoklu oyuncu modu olmak üzere iki farklı modu bünyesinde bulunduran yapım, hikaye modunda oyuncuları aksiyon dolu bir maceranın ortasına atarken çoklu oyuncu modunda ise; bayrak kapmaca, takım oyunu ve alan savunma gibi klasikleşmiş türlerini de oyuncuların beğenisine sunuyor. Mobil FPS oyunlarından alışıla gelen bir kontrol sistemi kullanan yapımda bu kontroller özelleştirilebilir yapıda sunularak oynanabilirlik arttırılırken, bu durum seslerle de yeterli düzeyde destekleniyor.
Genel yapı itibariyle mobil platformun başarılı FPS oyunları arasında yer alan Modern Combat 4: Zero Hour'un Android 2.3 ve üzeri sürümlerini desteklediğini de belirtelim. 6.99$'lık fiyat etiketiyle mobil oyuncuların beğenisine sunulan yapıma Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftM4HM Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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