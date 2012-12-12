Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Modern Combat 4: Zero Hour, Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
18
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz hafta iOS platformu için yayınlanan Gameloft'un popüler aksiyon serisinin yeni oyunu Modern Combat 4: Zero Hour nihayet Google Play'deki yerini aldı.

Kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu sahneleriyle Android platformunu kullanan mobil oyunculara kaliteli bir mobil FPS deneyimi sunuyor. Hikaye modu ve çoklu oyuncu modu olmak üzere iki farklı modu bünyesinde bulunduran yapım, hikaye modunda oyuncuları aksiyon dolu bir maceranın ortasına atarken çoklu oyuncu modunda ise; bayrak kapmaca, takım oyunu ve alan savunma gibi klasikleşmiş türlerini de oyuncuların beğenisine sunuyor. Mobil FPS oyunlarından alışıla gelen bir kontrol sistemi kullanan yapımda bu kontroller özelleştirilebilir yapıda sunularak oynanabilirlik arttırılırken, bu durum seslerle de yeterli düzeyde destekleniyor.

Genel yapı itibariyle mobil platformun başarılı FPS oyunları arasında yer alan Modern Combat 4: Zero Hour'un Android 2.3 ve üzeri sürümlerini desteklediğini de belirtelim. 6.99$'lık fiyat etiketiyle mobil oyuncuların beğenisine sunulan yapıma Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftM4HM Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pandorateknoloji 6 yıl
Bu videodaki müziği bilen varmıdır ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
7 dolar pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psyshock 6 yıl
Paylasilmamis miydi zaten?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1113 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
3 etiket daha ios android gameloft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Avea inTouch video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim