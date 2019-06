Modern araçların güvenlik sistemlerine müdahale edilebilecek hayati bir açık bulundu

Hemen hemen tüm modern arabaları etkileyen yeni ortaya çıkarılan bir açık, bilgisayar korsanlarının uzaktan erişim sağlamasını ve güvenlik özelliklerini kapatmalarına yol açabilir. Açık sayesinde uzmanlar, saldırganın Hizmet Reddi Saldırısı (DoS) olarak nitelendirdiği yöntemle aracın sistemine erişip hava yastıkları, fren, park sensörü gibi bazı önemli güvenlik ekipmanlarını kapatabileceği belirtiliyor.

Güvenlik açığı Controller Area Network (CAN) olarak adlandırılan ve neredeyse bütün modern araçlarda yer alan, aracın iç üniteleri arasındaki iletişimi denetleyen protokolde yer alıyor. Güvenlik açığının CAN protokolünü etkileyen bir tasarım kusuru olması nedeniyle açığın kapatılamayacağı söyleniyor. Kısaca bahsetmek gerekirse 1993 yılında ISO standartı haline gelen CAN protokolü Bosch tarafından 1983 yılında geliştirilmiş.

Araştırmacılar, mevcut teknolojinin otomobil üreticilerinin saldırıyı ancak belli bir sınırda hafifletmesine izin verebileceğini, saldırının tamamen ortadan kaldırılamayacağını söylüyor. Açığı kapsamlı bir şekilde düzeltmek için yeni nesil otomobillerin geliştirilmesi gerekiyor.

Açığın çalışma prensibine gelecek olursak; yöntem CAN protokolünün içine sızmaktan ziyade onun hatalara verdiği cevaba dayanıyor. Çok fazla hata mesajı alan protokol bağlı aygıtın bağlantısını keserek kapalı konuma getiriyor. Bu durum aracın çalışmasını hava yastığı ve ABS gibi hayati sistemlerin kapatılması ile ölümcül olabilecek seviyeye kadar etkiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) de açık konusunda bir uyarı yayınlarken, yaptığı açıklamada, "Bu açığın önüne geçmek için mevcut tek öneri, otomobilin bağlantı portlarını (özellikle OBD-II) erişimi sınırlamaktır." şeklinde açıklamada bulunmuş.