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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Modern araçların güvenlik sistemlerine müdahale edilebilecek hayati bir açık bulundu

Günümüz modern araçlarında iç üniteler arasındaki iletişimi sağlayan CAN protokolünde hayati bir açık keşfedildi. Açık sayesinde aracın güvenlik sistemleri devre dışı bırakılabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hemen hemen tüm modern arabaları etkileyen yeni ortaya çıkarılan bir açık, bilgisayar korsanlarının uzaktan erişim sağlamasını ve güvenlik özelliklerini kapatmalarına yol açabilir. Açık sayesinde uzmanlar, saldırganın Hizmet Reddi Saldırısı (DoS) olarak nitelendirdiği yöntemle aracın sistemine erişip hava yastıkları, fren, park sensörü gibi bazı önemli güvenlik ekipmanlarını kapatabileceği belirtiliyor.
Güvenlik açığı Controller Area Network (CAN) olarak adlandırılan ve neredeyse bütün modern araçlarda yer alan, aracın iç üniteleri arasındaki iletişimi denetleyen protokolde yer alıyor. Güvenlik açığının CAN protokolünü etkileyen bir tasarım kusuru olması nedeniyle açığın kapatılamayacağı söyleniyor. Kısaca bahsetmek gerekirse 1993 yılında ISO standartı haline gelen CAN protokolü Bosch tarafından 1983 yılında geliştirilmiş.
Araştırmacılar, mevcut teknolojinin otomobil üreticilerinin saldırıyı ancak belli bir sınırda hafifletmesine izin verebileceğini, saldırının tamamen ortadan kaldırılamayacağını söylüyor. Açığı kapsamlı bir şekilde düzeltmek için yeni nesil otomobillerin geliştirilmesi gerekiyor.
Açığın çalışma prensibine gelecek olursak; yöntem CAN protokolünün içine sızmaktan ziyade onun hatalara verdiği cevaba dayanıyor. Çok fazla hata mesajı alan protokol bağlı aygıtın bağlantısını keserek kapalı konuma getiriyor. Bu durum aracın çalışmasını hava yastığı ve ABS gibi hayati sistemlerin kapatılması ile ölümcül olabilecek seviyeye kadar etkiliyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) de açık konusunda bir uyarı yayınlarken, yaptığı açıklamada, "Bu açığın önüne geçmek için mevcut tek öneri, otomobilin bağlantı portlarını (özellikle OBD-II) erişimi sınırlamaktır." şeklinde açıklamada bulunmuş.

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eto83 2 yıl en beğenilen arifomer
Nod32 yükleyin beyler motoru kasmıyor
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kadirirdem 2 yıl
En çok Tesla'yı ilgilendiriyor sanırım...
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AO 2 yıl
Bu açık bir süredir var. Hani orta konsoldaki kocaman ekranlardan aracın süspansiyonuydu motoruydu cart curt ayarları yapılıyor ya bir de orada bluetooht üzerinden veri aktarımı felan alabiliyor işte tam o noktada gerekli kodu yazarsanız aracı seyir halinde motor stop edip direksiyon ve freni devre dışı bırakabilirsiniz.
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_mp_ 2 yıl
Sadece 99 dolara "yetki dışı giriş engelleme aparatını" birazdan vereceğimiz telefon numaralarından temin edebilirsiniz.
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ykaya1983 2 yıl
Ben şimdi tam anlayamadım.Araçların beynine kablosuz bağlantı ile nasıl bağlanılıyor?Mesela benim araca sadece obd 2 soketiyle bağlanılabiliyor.Kablosuz bağlanmak için araç portuna bluetooth modül takılması gerekiyor.
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zero-man 2 yıl ykaya1983
bazı araçlarda gps ve internet entegre olarak geliyor sanırım onunla alakalı bir haber..
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arifomer 2 yıl
Yakında araçlara virüs falan bulasirsa hiç şaşırmam

Düşünsene forumda ki konuları
# En iyi virüs programı vw için tavsiye lütfen

#Arkadaşlar BP yanlış firewall yüklemiş araca, yolda kaldım, yardım edinnnn
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eto83 2 yıl arifomer
Nod32 yükleyin beyler motoru kasmıyor
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erdem552 2 yıl
Bu zararlı yazılımlar bulunmak zorunda ki önlem alınsın. Adam kötü niyetli olup birini öldürmeye çalışsa zaten bunu açıklayıp böyle bir sorun var demez...
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Jon SNOW 37 2 yıl
bu zararlı yazılımı kim üretiyorsa manyak mı niye insan öldürmeye çalışsın
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sniper23 2 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37

bu zararlı yazılımı kim üretiyorsa manyak mı niye insan öldürmeye çalışsın

CIA, FSB, MI6 yani casusluk faaliyeti yürütenler üretiyor.
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bosch, can protocol ve
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