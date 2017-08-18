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BMW Concept 8 Serisi ve Concept Z4 Serisi tanıtıldı

Yeni nesil BMW 8 Serisi ve BMW Z4'ün ön gösterimi için tasarlanan konsept modeller Monterey Car Week etkinliğinde tanıtıldı. Her iki otomobil de çağ üstü görünüyor.
1 yıl
4,3b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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BMW Concept 8 Serisi ve Concept Z4 Serisi tanıtıldı
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BMW, düzenlediği Monterey Car Week etkinliğinde 2018'de çıkacak BMW 8 Serisi ve BMW Z4 Serisini modellerinin ön gösterim niteliğindeki konsept modellerini sundu.


BMW'nin lüks sınıfa yönelik tasarladığı ve Mercedes S Class'ın en büyük rakibi olarak gösterilen yeni nesil BMW 8 Serisi, markanın ürettiği en iddialı model olacak. Konseptin tasarımına baktığımızda keskin hatlar, açık hava kanalları böbrek ızgara ve karbon fiber difüzör dikkat çekiyor.

İç mekanda deri kaplı karbon fiber koltuklar, Swarowski kullanılmış vites topuzu ve BMW'nin yeni nesil iDrive kontrol ünitesine yer veriliyor.


Yeni nesil BMW 8 Serisi, 5.3 metrelik uzunluğuyla BMW'nin en uzun modeli olacak. Motor seçenekleri hakkında bilgi paylaşılmasa da 6.6 litrelik twin-turbo V12 motora yer verileceği tahmin ediliyor.


Yeni nesil Concept Z4, 8 serisinde olduğu gibi ileriye ve aşağıya doğru uzayan ön panjura sahip. Ön tampondaki dev hava kanalları araca kasvetli hava kazandırırken ön ızgara daki parlak noktalı tasarım sportif görünüm sağlıyor.


İnce kaş görünümü şeklindeki stoplar ve geniş egzoz çıkışları arka bölümü özel bir hava katıyor. İç mekanda çift renkli torpido kullanılıyor. Sürücü bölümü siyah karbon kaplama iken yolcu bölümü kahverengi deri kaplı.



Her iki otomobil de olağanüstü görünüyor. Otomobil değil de kobra desek yeridir. Gerçek bir otomobilden ziyade ütopik bir yarış oyunun aracı gibi duruyor. Her iki modelin de bu tasarımla gelmesinin spor otomobil üretimine endüstriyel anlamda olumlu etkisi olacaktır.


Yeni nesil BMW 8 Serisi 2018 yılında tanıtılacak. BMW Z4 için henüz takvim açıklanmış değil.


Her iki otomobilin görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz.


http://www.bmwusanews.com/newsrelease.do;jsessionid=40AE2BC20B694DBAD7E559039EE3C679?id=3063&mid= Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
S.Vettel 1 yıl en beğenilen
Şu galeri işini bir halledemediniz resmen acı çekiyorum galeride dolaşırken
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Front-Back 1 yıl
al birini vur ötekine
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erci501 1 yıl
BMW'nin lüks sınıfa yönelik tasarladığı ve Mercedes S Class'ın en büyük rakibi olarak gösterilen yeni nesil BMW 8 Serisi, markanın ürettiği en iddialı model olacak.
Tamamen bilgi yoksunu bir cümle.
S class ın rakibi 7 serisi zaten. Haberi yapan arkadaş coupe spor bir arabayla S serisini nasıl karşılaştırabildiğini açıklarsa sevinirim.
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haberelectro 1 yıl erci501
S coupe ye rakip cikiyor bu araba.
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kadirirdem 1 yıl
Tasarımlar süper ama concept olduğu için seri üretimde görmemiz çok zor
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TheLastNinja 1 yıl
Bir tek bu Almanlar mı beceriyor bu araç işini? Ne kadar güzel fiziki görünümü bu Alman araçların. Film, sinema işini en iyi Amerikalıların becermesi gibi.
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blackzeros 1 yıl
2 kişilik araba yapiyorsun bunu baba parasi yiyen gencler alacak daha cok , kiz arkadasiyla sevismek isteyecek sevisemeyecek arabanın ergonomisi bozuk
, luks olacam diye saft tunelini kaldirdikca kaldirdilar ortaya bir perde gericekler sonunda.
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St Batuhan 1 yıl
"Her iki otomobil de çağ üstü "
Bu sefer de başlık normal ama haber girişi uçuk olmuş. Bir ayarı yok yeni editörlerin sanırım. Zira araç gayette çağımızın premium araçlarından tasarımsal olarak.
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haberelectro 1 yıl
Yeni Z4 toyota ile olan işbirliği neticesinde ortaya çıktı. Toyota imzalı BMW Roadster da gördük.
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haberelectro 1 yıl
8 serisi konsepti tanıtılalı çok oldu. Yeni tanıtılan Z4.
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Xloud 1 yıl
Kobra gibi nedir ya iyice Webtekno'ya döndü...
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Ragnarok. 1 yıl
7 serisi S class'a rakip olamıyor,şanslarını bunda deneyecekler
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TSY 1 yıl Ragnarok.
Ragnarok.
7 serisi S class'a rakip olamıyor,şanslarını bunda deneyecekler


Haberi yapan kadar bi habersin sende
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senersongur 1 yıl
Tanıtılmayaydı iyiydi.
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