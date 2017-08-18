BMW Concept 8 Serisi ve Concept Z4 Serisi tanıtıldı

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BMW, düzenlediği Monterey Car Week etkinliğinde 2018'de çıkacak BMW 8 Serisi ve BMW Z4 Serisini modellerinin ön gösterim niteliğindeki konsept modellerini sundu.





BMW'nin lüks sınıfa yönelik tasarladığı ve Mercedes S Class'ın en büyük rakibi olarak gösterilen yeni nesil BMW 8 Serisi, markanın ürettiği en iddialı model olacak. Konseptin tasarımına baktığımızda keskin hatlar, açık hava kanalları böbrek ızgara ve karbon fiber difüzör dikkat çekiyor.

İç mekanda deri kaplı karbon fiber koltuklar, Swarowski kullanılmış vites topuzu ve BMW'nin yeni nesil iDrive kontrol ünitesine yer veriliyor.





Yeni nesil BMW 8 Serisi, 5.3 metrelik uzunluğuyla BMW'nin en uzun modeli olacak. Motor seçenekleri hakkında bilgi paylaşılmasa da 6.6 litrelik twin-turbo V12 motora yer verileceği tahmin ediliyor.

Yeni nesil Concept Z4, 8 serisinde olduğu gibi ileriye ve aşağıya doğru uzayan ön panjura sahip. Ön tampondaki dev hava kanalları araca kasvetli hava kazandırırken ön ızgara daki parlak noktalı tasarım sportif görünüm sağlıyor.





İnce kaş görünümü şeklindeki stoplar ve geniş egzoz çıkışları arka bölümü özel bir hava katıyor. İç mekanda çift renkli torpido kullanılıyor. Sürücü bölümü siyah karbon kaplama iken yolcu bölümü kahverengi deri kaplı.







Her iki otomobil de olağanüstü görünüyor. Otomobil değil de kobra desek yeridir. Gerçek bir otomobilden ziyade ütopik bir yarış oyunun aracı gibi duruyor. Her iki modelin de bu tasarımla gelmesinin spor otomobil üretimine endüstriyel anlamda olumlu etkisi olacaktır.





Yeni nesil BMW 8 Serisi 2018 yılında tanıtılacak. BMW Z4 için henüz takvim açıklanmış değil.



Her iki otomobilin görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz.

http://www.bmwusanews.com/newsrelease.do;jsessionid=40AE2BC20B694DBAD7E559039EE3C679?id=3063&mid=