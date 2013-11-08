Modüler yapıya sahip robot sistemi MOSS, Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı

Son zamanlarda daha çok Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği M-Blok robotuyla Motorola'nın telefon projesi Project Ara ile gündeme gelen modüler sistemler, elbette diğer farklı firmaların da ilgisini çekiyor ve bu alanda çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu temel üzerine hazırlanan robot sistemi MOSS ise, Kickstarter üzerinde aradığı desteği bulmuş durumda.

Site üzerinde Modular Robotics isimli firma tarafından başlatılan MOSS projesi, temel olarak dinamik ya da modüler yapıya sahip robotların oluşturulmasına dayanıyor. MIT'nin M-Blok sistemi gibi birbirlerine köşelerinde yer alan mıknatıslar ile bağlanan parçalar, bu sayede herhangi bir kablo ihtiyacı gütmüyorlar. Bluetooth modülü, hareket modülü, güç ve enerji modülü gibi parçalar ile kişilere geniş bir kurulum ve kullanım yapısı sunan MOSS, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen mobil uygulamaya sahip ve bu sayede oluşturulan robotların kolay bir şekilde hareket ettirilmesine imkan tanınıyor. Daha çok eğlence için hazırlanan MOSS sistemi, çalışmak için gereken gücü ise microUSB bağlantı üzerinden depoluyor.

Kickstarter'da başlanırken konan 100,000$ hedefi, bitimine 33 gün kalan 516 bağış ile 127,838$ seviyesine getiren ve başarıyla ulaşan MOSS, farklı içeriklere sahip robotlar için yapılacak 59$, 99$, 299$ ve 379$'lık (Amerika dışı 15$ kargo) bağışlar ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Modüler robot sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2013/11/07/moss/