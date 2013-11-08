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Modüler yapıya sahip robot sistemi MOSS, Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Modüler yapıya sahip robot sistemi MOSS, Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı
Son zamanlarda daha çok Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği M-Blok robotuyla Motorola'nın telefon projesi Project Ara ile gündeme gelen modüler sistemler, elbette diğer farklı firmaların da ilgisini çekiyor ve bu alanda çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu temel üzerine hazırlanan robot sistemi MOSS ise, Kickstarter üzerinde aradığı desteği bulmuş durumda.
Site üzerinde Modular Robotics isimli firma tarafından başlatılan MOSS projesi, temel olarak dinamik ya da modüler yapıya sahip robotların oluşturulmasına dayanıyor. MIT'nin M-Blok sistemi gibi birbirlerine köşelerinde yer alan mıknatıslar ile bağlanan parçalar, bu sayede herhangi bir kablo ihtiyacı gütmüyorlar. Bluetooth modülü, hareket modülü, güç ve enerji modülü gibi parçalar ile kişilere geniş bir kurulum ve kullanım yapısı sunan MOSS, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen mobil uygulamaya sahip ve bu sayede oluşturulan robotların kolay bir şekilde hareket ettirilmesine imkan tanınıyor. Daha çok eğlence için hazırlanan MOSS sistemi, çalışmak için gereken gücü ise microUSB bağlantı üzerinden depoluyor.
Kickstarter'da başlanırken konan 100,000$ hedefi, bitimine 33 gün kalan 516 bağış ile 127,838$ seviyesine getiren ve başarıyla ulaşan MOSS, farklı içeriklere sahip robotlar için yapılacak 59$, 99$, 299$ ve 379$'lık (Amerika dışı 15$ kargo) bağışlar ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Modüler robot sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Modüler yapıya sahip robot sistemi MOSS, Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı

http://techcrunch.com/2013/11/07/moss/ Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
çok hoş ya
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ruzgar_ressam 6 yıl
kimse Donanımhaber'e reklam yapma demiyor. Ancak her siteyi açtığımda siteyi görmeden kocaman reklamı görmek bence etik değil.
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aspirin_00 6 yıl
bu adamlar deli :D
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mesincır 6 yıl
Lego'nun yönetim kurulu bunu görünce topluca intihar etti
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kesbi 6 yıl
Ana sayfada çıkan reklamı az daha büyük yapın. Yanlardan yazıların kenarı görünüyor! Telefonla girenleri filan hiç mi düşünmüyorsunuz?
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dere.beyi 6 yıl
keşke o farklı fiyattaki paket farklılıklarınıda yazsaydınız

bağış fiyatları güzelde son kullanıcı fiyatı ne olur bilemem kesin bizim cebi aşar
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Ralphi 6 yıl
Şimdi sokaklar bomboş...
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seven44 6 yıl en beğenilen
çok hoş ya
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