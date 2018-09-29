Moğolistan Merkez Bankası, dijital para birimi için onay verdi

Moğolistan’da hazırlanan bir resmi bir rapora göre; ülkenin en büyük mobil operatörü olan Mobicom, kendi dijital para birimini piyasaya sürecek. Söz konusu şirket, Moğolistan'da bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Mobicom’un mali kolu Mobifinance, "Candy" adlı dijital para birimini ortaya çıkaracak. Moğolistan Merkez Bankası da geçtiğimiz günlerde Candy'nin piyasaya sürülmesine onay verdi.

Moğolistan Merkez Bankası'nın dijital para düzenlemesini onaylamasından beş ay sonra, elde edilen başarılarla ilgili konuşan Mobicom CEO’su Tatsuya Hamada; bu kripto paranın, ekonomide önemli bir yer edineceğini dile getirdi. Hamada:"Kripto paraların piyasadaki hakimiyetleri arttıkça ATM'ler ve kartlar kullanılmayacak." dedi.

Moğolistan Merkez Bankası tarafından Nisan ayında ortaya konulan dijital para planında “yönetmelik, dijital para sistemine kimlerin katılacağı, kripto para sistemine katılmak için gereken izinleri alma sürecinin nasıl işleyeceği, müşterilerin ve hizmet sağlayıcıların hak ve görevleri” bulunuyor.

Candy, Moğol tüketiciler tarafından ödeme yapabilen bir sistem olarak kullanılıyor.

https://cointelegraph.com/news/mongolia-central-bank-gives-permission-to-issue-first-digital-currency