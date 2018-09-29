Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Moğolistan Merkez Bankası, dijital para birimi için onay verdi

Moğolistan Merkez Bankası'nın verdiği izinle ülkenin en büyük mobil operatörü; "Candy" adlı proje ile ülkenin, kendine ait kripto para birimi çıkartabilecek "lisanslı" kurumu oldu.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
2,1b
1
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Moğolistan’da hazırlanan bir resmi bir rapora göre; ülkenin en büyük mobil operatörü olan Mobicom, kendi dijital para birimini piyasaya sürecek. Söz konusu şirket, Moğolistan'da bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
Mobicom’un mali kolu Mobifinance, "Candy" adlı dijital para birimini ortaya çıkaracak. Moğolistan Merkez Bankası da geçtiğimiz günlerde Candy'nin piyasaya sürülmesine onay verdi.
Moğolistan Merkez Bankası'nın dijital para düzenlemesini onaylamasından beş ay sonra, elde edilen başarılarla ilgili konuşan Mobicom CEO’su Tatsuya Hamada; bu kripto paranın, ekonomide önemli bir yer edineceğini dile getirdi. Hamada:"Kripto paraların piyasadaki hakimiyetleri arttıkça ATM'ler ve kartlar kullanılmayacak." dedi.
Moğolistan Merkez Bankası tarafından Nisan ayında ortaya konulan dijital para planında “yönetmelik, dijital para sistemine kimlerin katılacağı, kripto para sistemine katılmak için gereken izinleri alma sürecinin nasıl işleyeceği, müşterilerin ve hizmet sağlayıcıların hak ve görevleri” bulunuyor.
Candy, Moğol tüketiciler tarafından ödeme yapabilen bir sistem olarak kullanılıyor.

https://cointelegraph.com/news/mongolia-central-bank-gives-permission-to-issue-first-digital-currency Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Dört arka kameralı Lenovo S5 Pro geliyor 8 ay Microsoft, Windows 10 için Robot İşletim Sistemi'ni duyurdu 8 ay Yaşamın başlangıcı için gereken moleküller, bir kuyruklu yıldızın derinliklerinden gelmiş olabilir 8 ay Huawei Mate 20 Pro bu kez toplu taşımada görüntülendi 8 ay Samsung reklam amaçlı ücretsiz Galaxy S9 dağıttı 8 ay iPhone Xs ve Xs Max modellerinde şarj problemi ortaya çıktı 8 ay Kingston’dan konsol ve masaüstüne yeni SSD serisi 8 ay Grup FaceTime özelliği macOS 10.14.1 sürümünde geri döndü 8 ay GIGABYTE X399 AORUS Extreme ''Yeni Threadripper İşlemcilere Özel'' 8 ay Best Buy, Google'ın yeni nesil Chromecast'ini daha piyasaya sürülmeden yanlışlıkla sattı 8 ay Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED 8 ay May Mobilty'nin otonom servis araçları ABD'de yayılıyor 8 ay Google, Safari'de varsayılan arama motoru olabilmek için milyarlarca dolar ödüyor 8 ay Nokia 7.1 Plus detaylı olarak sızdırıldı 8 ay BTK, mobil görüşme azami ücret tarifesini belirledi 8 ay Elon Musk, SEC ile anlaştı: Yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek 8 ay Teşvikleri kaybeden Alman otomobil üreticileri, Avrupa'ya hibrit araç satışını durdurdu 8 ay Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek 8 ay ABD Hava Kuvvetleri eğitim uçağı ihalesini Boeing ve Saab kazandı 8 ay Elon Musk'ın SEC ile anlaşmaktan son anda vazgeçtiği iddia ediliyor 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Moğolistan Merkez Bankası, dijital para birimi için onay verdi Sonraki Samsung Galaxy P30'un görselleri ve özellikleri TENAA’da listelendi 8 ay Samsung Galaxy Note 9'a kamera performansını yükselten güncelleme 8 ay Microsoft, Skype Classic desteğini sonlandıracağını açıkladı 8 ay Güneş enerjili e-bisiklet yarışmasında 64 gün yol giden bir yarışçının öyküsü 8 ay Google'ın 2'si 1 arada Chromebook'unun ismi Pixel Slate olacak 8 ay Netflix, üç yeni bilim kurgu dizisi duyurdu 8 ay AMD, grafik mimarilerine yıldız isimleri vermeye devam edecek 8 ay Meteoroloji Genel Müdürü’nden kasırga açıklaması! Kasırga yönünü değiştirdi 8 ay Huawei, 10.1 inçlik tableti MediaPad M5 lite'ı duyurdu 8 ay Facebook ve Red ortaklığında Manifold sanal gerçeklik kamerası duyuruldu 8 ay 2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz! 8 ay Razer Phone 2'nin basın görseli sızdırıldı 8 ay Facebook, kullanıcıların telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığını kabul etti 8 ay Nokia’nın TA-1131 model numaralı cihazının özellikleri ve görüntüleri TENAA’da listelendi 8 ay İsviçreli saat üreticis Hublot'tan Bitcoin'in 10. yılına özel saat" 8 ay Honda 232 bin aracını geri çağırıyor 8 ay Razer’ın en iyi oyuncu kulaklığı Nari Ultimate duyuruldu 8 ay 90 milyon Facebook hesabı çalınmış olabilir 8 ay 2019 BMW i3, 310 kilometrelik menziliyle tanıtıldı 8 ay Patent ihlali davasında Apple'ın itirazı kabul edildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim