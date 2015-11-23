Mohawk ile her kask akıllı hale geliyor

Bisiklet ya da motosiklet sürücüleri, olası kaza durumlarında zarar görmemek adına birçok farklı kask modeli kullanıyor. Esas görevleri koruma olan bu ürünler, Indiegogo üzerinde aradığı desteği bulan Mohawk ile akıllı hale geliyor.

Fusar şirketi tarafından hazırlan ve konan 100 bin dolar hedefi tam 147 bin dolar seviyesine taşımaya başaran Mohawk, kasklar üzerine GoPro gibi bağlanıyor ve ince gövdesinde birçok gelişmiş özellik getiriyor. İlk olarak görüntüleme tarafında başladığımız zaman 12MP çözünürlükteki kamerası ile yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar (1080 piksel 30 fps) kaydedebilen ürün, bileğe ya da gidona takılan ufak bir Bluetooth kontrolcü ile kontrol edilebiliyor ve kayıt yapılmıyorken bile "HotShot" özelliğiyle geriye dönük 15 saniyelik videoyu hızlı olarak sosyal ağlara aktarabiliyor.

Akıllı telefon desteği bulunan kask aparatı, bünyesinde yer alan sensörler (İvmeölçer, jiroskop, magnetometre) yardımıyla yapılan hız, mesafe, toplam süre ve ya da sürüş açısı gibi aktivite verilerini akıllı telefon uygulamasına kaydedebiliyor. Özel ayarlamalar ve GPS ile WiFi teknolojileriyle olası bir kaza durumunda hem arkadaşlara hem de güvenlik güçlerine otomatik olarak haber verebilen Mohawk, kara kutu özelliğiyle ise kaza sırasında tam olarak nelerin olduğunu verisel olarak yine özel uygulamasında depolayabiliyor.

Su geçirmediği için tüm hava şartlarında rahatlıkla kullanılabilen Fusar Mohawk, destekli Bluetooth kulaklık sistemleriyle iletişim sürecine de el atıyor. Cihaza sahip 12 kişi aynı anda "bas konuş" temelli hızlı iletişim kurabiliyor ve bu noktada yukarıda bahsettiğimiz Bluetooth kontrolcü de kullanılabiliyor. GPS'i olduğu için gidilen yolları harita temelinde kaydedebilen ürün, lens bölümünün dönebiliyor olmasıyla kaskın yanında takıldığı zaman da yatay video kaydı gerçekleştirebiliyor.

2400 mAh gücündeki bataryası ile 2.5 saatte şarj olabilen ve 2 ile 4 saat arası ile batarya ömrü (Kullanıma bağlı) bulunan Mohawk, oldukça güçlü bir çözüm olarak hem bisiklet hem de motosiklet sürücülerinin oldukça dikkatini çekiyor. Açıklayıcı tanıtım videosunun aşağıda yer aldığı ürüne 2016 Temmuz ayında sahip olmak içinse en az 379$ bağış yapılması gerekiyor.

https://www.indiegogo.com/projects/fusar-mohawk-make-any-helmet-smart#/story