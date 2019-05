Monmouthpedia: Dünyanın ilk Wikipedia şehri

İnternet hayatımıza her geçen gün daha çok girerken, farklı projelerde zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi Monmouthpedia.





Monmouthpedia (Trefynwy) bir proje kapsamında Galler'de küçük bir şehrin internete tamamen entegre edilmesi ile oluşmuş. Bu şehirde her noktada WiFi erişimi bulunuyor ve internete erişmek artık doğal bir eylem. Şehir sakinleri ve ziyaretçiler her an internete erişebiliyor.





Kasabayı ortaya çıkarmak 6 ay sürmüş. Kasabanın dikkat çeken diğer bir yanı ise yaklaşık 1000 adet QR kodunun okul, kamu binaları, marketler, tarihi eser gibi yapılara monte edilmiş olması. Bu 1000 QR kodu yapı ile ilgili sizi Wikipedia makalelerine yönlendiriyor.





Wikipedia gönüllüleri başlangıç aşamasında 25 dilde 500 makale hazırlayarak projeye destek vermiş. Zamanla makalelerin sayısı artacak. Projeye şehirdeki 200 farklı kurum ve firma destek veriyor. Makaleler sürekli güncellenerek canlı tutulacak.





19 Mayıs'ta ziyarete açılacak Monmouthpedia Wikipedia şehri için dünyanın dört bir yanından gezi turları düzenlenecek.









http://blog.wikimedia.org/2012/05/16/monmouthpedia_day/