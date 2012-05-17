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Monmouthpedia: Dünyanın ilk Wikipedia şehri

7 yıl
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1
16
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet hayatımıza her geçen gün daha çok girerken, farklı projelerde zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi Monmouthpedia.

Monmouthpedia (Trefynwy) bir proje kapsamında Galler'de küçük bir şehrin internete tamamen entegre edilmesi ile oluşmuş. Bu şehirde her noktada WiFi erişimi bulunuyor ve internete erişmek artık doğal bir eylem. Şehir sakinleri ve ziyaretçiler her an internete erişebiliyor.

Kasabayı ortaya çıkarmak 6 ay sürmüş. Kasabanın dikkat çeken diğer bir yanı ise yaklaşık 1000 adet QR kodunun okul, kamu binaları, marketler, tarihi eser gibi yapılara monte edilmiş olması. Bu 1000 QR kodu yapı ile ilgili sizi Wikipedia makalelerine yönlendiriyor. 

Wikipedia gönüllüleri başlangıç aşamasında 25 dilde 500 makale hazırlayarak projeye destek vermiş. Zamanla makalelerin sayısı artacak. Projeye şehirdeki 200 farklı kurum ve firma destek veriyor. Makaleler sürekli güncellenerek canlı tutulacak.

19 Mayıs'ta ziyarete açılacak Monmouthpedia Wikipedia şehri için dünyanın dört bir yanından gezi turları düzenlenecek. 
Monmouthpedia: Dünyanın ilk Wikipedia şehri
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http://blog.wikimedia.org/2012/05/16/monmouthpedia_day/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cehennemden_Cennete 7 yıl
Tebrikler cidden editör arkadaşa. Dün; 16:24 de eklenmiş bu haber siteye. Ve o saatten bu zamana hala iki resmi görünür kılmadı.
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Mr.Lonely 7 yıl
Şahsen çok güzel bi şey gibi görmüyorum. Sanallaştıkça sanallaşıyoruz...
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aohung1104 7 yıl
Keşke Norveç'te doğsaydım güzel yer.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OnrbK 7 yıl
Wiki ile ilişkisine sözüm yok ama kasaba mükemmel.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok iyi bir proje, olmuş bilgi kaynağı istiyorsam ilk adresim Vikipedi olur standart olarak hep :)
Bu arada kaç Megabit şu kasabadaki internet?? :))
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erkut17500 7 yıl
Siz resimleri görebiliyor musunuz?
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dede17 7 yıl
hımmm güzel fikir
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RAN7843 7 yıl
bu bır denemedir gelecek ve geleceği tasarlıyorlarrr
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Lord Kinross 7 yıl
Bundan en az 2 ila 3 nesil sonra kanser oranlarına bakalım bir de.
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eXaeL@DH 7 yıl
Güzel bir fikir millet ileri gidiyor biz geriye. Keşke Norveç'te doğsaydım güzel yer.
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mahmut716 7 yıl
eureka dizisi aklıma geldi
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artenis 7 yıl
Keşke daha güvenilir bir kaynak haline gelse bu gelişmelerden daha iyi olurdu
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artenis 7 yıl artenis
artenis

Keşke daha güvenilir bir kaynak haline gelse bu gelişmelerden daha iyi olurdu

BU yoruma eksi veren arkadaşlar ARAŞTIRMALARINI o kaynağa GÜVENEREK yapıyorlar sanırım, bilmemek ayıp değil ama ....
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Ouroboros 7 yıl
resimleri düzeltir misiniz?
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