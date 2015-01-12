Monster Products yeni suya dayanıklı ürünlerini tanıttı

Genellikle kulaklık ve mikrofonları ile bilinen Monster Cable Products bu kez SuperStar BlackFloat ve iSport Bluetooth Wireless ismini verdiği iki yeni ürününü tanıttı.

SuperStar BlackFloat adındaki ilk ürün su geçirmez olması ve su üstünde kalabilmesi ile dikkat çekiyor. Bluetooth ile bağlantı kurulabilen hoparlör Bluetooth teknolojisine sahip olmayan cihazlar ile 3.5mm'lik girişi sayesinde bağlantı kurabiliyor. Taşınabilir boyutlarda olan ve havuz partileri için geliştirildiği belirtilen hoparlör 5 saatlik pil ömrü sunabiliyor.Neon mavi ve neon yeşil renk seçeneklerine sahip cihazın ABD fiyat etiketi ise 169 dolar.

Bir diğer tanıtılan ürün olan iSport Bluetooth Wireless ise sporcular hedef alınarak üretilmiş bir kulaklık. Spor yapan kişilerin daha kolay müzik dinlemeleri için tasarlanmış bu kulaklığın bir de Super Slim modeli bulunuyor. Super Slim modelde ise kask kullanan kişiler herhangi bir rahatsızlık duymadan bu kulaklıkları kaskları ile beraber kullanabiliyor. Her iki modelin de Bluetooth ile kablosuz şekilde çalışabildiği kulaklıkların Super slim modeli 149 dolar, standart modeli ise 129 dolarlık ABD fiyatına sahip. Çıkış tarihi ise henüz belli değil.