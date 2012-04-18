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Monster of Puppets, Android ve iOS için hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
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15
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android ve iOS platformunda özellikle bir dönem müthiş sükse yapan oyunlardan biri olan Fruit Ninja'nın çok çeşitli alternatifleri her iki platform için de yayınlandı.
Bu oyunların bir çoğu Fruit Ninja'nın gölgesinde kalmış durumda kısa bir süre kullanıcıları meşgul edebildi fakat Mayıs ayında Google Play ve AppStore'a yayınlanacak olan Monster of Puppets adlı oyun bu sınıfın en iddialı oyunları arasında yer alacak gibi görünüyor.
Guardians: The Last Day of the Citadel adlı oyunun yapımcısı Darkkar Dev ve NuOxygen ekibinin ortak yapımı olan oyunda tıpkı Fruit Ninja'nın oynanışında olduğu gibi dokumatik ekranı kullanarak kuklaları kesmeye çalışıyoruz ve buna ek olarak tabanca ve özel silahlarla saldırı çeşitliliği arttırılmış durumda. Monster of Puppets, Mayıs ayında Android ve iOS için kullanıma sunulacak.



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BERKE_REYİZ_OLEY 4 yıl
Master of Puppets sanıpda geldim ne çıktı aq :D
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orkodesouza 6 yıl

güzel oyuna benziyor hahah. ama bence yine ninjanın gölgesinde kalmaya devam eder
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K.can.tas 6 yıl
Grafikler berbat
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genelsekreter 6 yıl
songul karlı video aratıyodum nereye geldim
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Gibson Les Paul 7 yıl
Master Of Puppets

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E_Aydin35 7 yıl
Haha güzel bir oyun, şu uçan delileri vuruyoruz galiba? :))
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FuruKasulye 7 yıl
MetallicA terk.
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ohann 7 yıl
fragmanla bizi baş başa bırakacak linki unutmuşsunuz sanırım.buyrun:

youtube.com/...
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