Moore yasası 50. yılını doldurdu

Gordon Moore(sağda)

Teknoloji devi Intel'in kurucularından Gordon Moore'un 1965 yılında Electronics Magazine dergisine verdiği ropörtaj bugün teknoloji dünyasının geldiği noktayı doğrudan etkileyecek nitelikteydi. Öyle ki bundan 50 yıl önce yapılan ropörtajda Moore her yıl bir çip üzerindeki transistör sayısının ikiye katlanacağını söylemişti. Bu görüşün temeli performansın sürekli artarken maliyetin de azalacağı öngörüsüne dayanıyordu.

Teknolojinin sürekli ikiye katlanarak gelişmesi ve ucuzlaması ivmenin de düşmesini engelleyerek bugün milyarlarca transistörün çok ufak boyutlardaki çipsetlere sığdırılabilmesinin önünü açmıştır. Aşağıdaki fotoğrafta ilk transistör'ün bir kopyası görülürken bugün günümüzde çipsetlere yerleştirilen binlerce transistör gözle görülemeyecek kadar küçük boyutlardadır. Bu konudaki gelişimi anlatabilecek başka bir örnek ise, bugün 1971 yılındaki teknoloji ile üretime devam edilseydi günümüzün popüler akıllı telefonlarının işlemcilerinin bir araba boyutunda olacağı anlamına geliyordu.

Üretilen ilk transistörün bir kopyası(sağda)

1965 yılından bu yana çoğunlukla geçerli olan yasa için 2005 yılında Gordon Moore öngörüsünün sonsuza kadar devam edemeyeceğini ve kısa bir süre sonra geçerliliğini yitirebileceğini de ifade etmiştir. Yine de 50. yılını dolduran öngörü teknoloji üreticileri ve özellikle Intel için teknoloji geliştirme konusunda teşvik edici olmuştur.