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Moore yasası 50. yılını doldurdu

4 yıl
5,4b
1
31
İşlemci
Oğuz Avcı
Editör
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Moore yasası 50. yılını doldurdu

Gordon Moore(sağda) 
Teknoloji devi Intel'in kurucularından Gordon Moore'un 1965 yılında Electronics Magazine dergisine verdiği ropörtaj bugün teknoloji dünyasının geldiği noktayı doğrudan etkileyecek nitelikteydi. Öyle ki bundan 50 yıl önce yapılan ropörtajda Moore her yıl bir çip üzerindeki transistör sayısının ikiye katlanacağını söylemişti. Bu görüşün temeli performansın sürekli artarken maliyetin de azalacağı öngörüsüne dayanıyordu.
Teknolojinin sürekli ikiye katlanarak gelişmesi ve ucuzlaması ivmenin de düşmesini engelleyerek bugün milyarlarca transistörün çok ufak boyutlardaki çipsetlere sığdırılabilmesinin önünü açmıştır. Aşağıdaki fotoğrafta ilk transistör'ün bir kopyası görülürken bugün günümüzde çipsetlere yerleştirilen binlerce transistör gözle görülemeyecek kadar küçük boyutlardadır. Bu konudaki gelişimi anlatabilecek başka bir örnek ise, bugün 1971 yılındaki teknoloji ile üretime devam edilseydi günümüzün popüler akıllı telefonlarının işlemcilerinin bir araba boyutunda olacağı anlamına geliyordu.
Moore yasası 50. yılını doldurdu
 
Üretilen ilk transistörün bir kopyası(sağda) 
1965 yılından bu yana çoğunlukla geçerli olan yasa için 2005 yılında Gordon Moore öngörüsünün sonsuza kadar devam edemeyeceğini ve kısa bir süre sonra geçerliliğini yitirebileceğini de ifade etmiştir. Yine de 50. yılını dolduran öngörü teknoloji üreticileri ve özellikle Intel için teknoloji geliştirme konusunda teşvik edici olmuştur. 

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ishguzar 4 yıl en beğenilen
Moore aslında ilk 19 Nisan 1965 tarihinde yayınlanan Electronics dergisinde yayınlanan bir makalesinde "tümleşik elektronik devrelere yerleştirilebilecek eleman sayısının 18 ayda bir , iki katına çıkacağını yazdı" ardından 10 yıl sonra ise bu kuralı 24 ay olarak değiştirdi.
Moore aslında ilk 19 Nisan 1965 tarihinde yayınlanan Electronics dergisinde yayınlanan bir makalesinde "tümleşik elektronik devrelere yerleştirilebilecek eleman...
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Mephalay 4 yıl MALTHAEL
MALTHAEL
Bu transistör olayını hiç anlamıyorum nasıl o kadar küçük yapabiliyorlar , bugün bakıyorsun GTX 980 de 5 küsür milyon transistör varmış . Hata yapmadan nasıl üretiyorlarsa birisi anlatsa çok makbule geçer birde ne işe yarıyor bu transistörler ?

Transistor 3 tane bacagi olan elektronik bir eleman. Kabaca, bacaklardan birine verilen elektrik akimina gore diger bacaklardaki voltaj degisiyor. Bu parcaciktan bir kac tane kullanarak logic gate denilen parcaciklar olusturuluyor. Bunlar da islemcilerin temel donanimini olusturuyor. Ornegin 1 veya 0 isleminin sonucu 1 dir. Bunu donanimsal olarak saglayan kapinin uc bacagindan ikisi input biri output olur. Input bacaklarindan birinde yuksek voltaj yani 1, digerinde dusuk voltaj yani 0. Sonuc olarak kapi 1 uretiyor, boylece mantiksal bir islemi yapan kapi calisiyor. Ancak toplama islemi yaparken 1, 1 isleminin sunucunun 0 olmasi gerekiyor. Cunku 1 + 1 = 0, elde var 1 seklinde yorumlamak gerekiyor 2 lik sistemde. O halde toplama islemini halledecek dondonanimin logic gate lerinde inputlardab ikisi de 1 ise 0, diger durumlarda mantiksal "veya" gibi calismasi gerekiyor. Bu sekilde farkli kapilar hep transistorlerle olusturuluyor ve bunlarin fazla olmasi islemci gucunu arttiriyor. Tum bu sistem cycle generator adi verilen bir yapiya bagli, o da saniyede kac defa voltaj degisimi yapilacagina karar vveriyor, bu da islemci hizi olarak bilinen GHz degeri oluyor.
MALTHAELBu transistör olayını hiç anlamıyorum nasıl o kadar küçük yapabiliyorlar , bugün bakıyorsun GTX 980 de 5 küsür milyon transistör varmı...
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mebrar 4 yıl Turkforce
Turkforce

Ne ile ölçekleyeceğiz? Adam zaten Intel'in kurucusu ve işlemciden bahsediyor. Ekran teknolojinden değil.

Son kullanıcıya sunulan ürünlerin mevcut teknoloji ile alakası yok ki. Benim bahsettiğim şey bu. Ekranla karşılaştırın demedim.
TurkforceNe ile ölçekleyeceğiz? Adam zaten Intel'in kurucusu ve işlemciden bahsediyor. Ekran teknolojinden değil.Son ku...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
bahner 4 yıl
Mephalay
MALTHAELBu transistör olayını hiç anlamıyorum nasıl o kadar küçük yapabiliyorlar , bugün bakıyorsun GTX 980 de 5 küsür milyon transistör varmış . Hata yapmadan nasıl üretiyorlarsa birisi anlatsa çok makbule geçer birde ne işe yarıyor bu transistörler ?
Transistor 3 tane bacagi olan elektronik bir eleman. Kabaca, bacaklardan birine verilen elektrik akimina gore diger bacaklardaki voltaj degisiyor. Bu parcaciktan bir kac tane kullanarak logic gate denilen parcaciklar olusturuluyor. Bunlar da islemcilerin temel donanimini olusturuyor. Ornegin 1 veya 0 isleminin sonucu 1 dir. Bunu donanimsal olarak saglayan kapinin uc bacagindan ikisi input biri output olur. Input bacaklarindan birinde yuksek voltaj yani 1, digerinde dusuk voltaj yani 0. Sonuc olarak kapi 1 uretiyor, boylece mantiksal bir islemi yapan kapi calisiyor. Ancak toplama islemi yaparken 1, 1 isleminin sunucunun 0 olmasi gerekiyor. Cunku 1 + 1 = 0, elde var 1 seklinde yorumlamak gerekiyor 2 lik sistemde. O halde toplama islemini halledecek dondonanimin logic gate lerinde inputlardab ikisi de 1 ise 0, diger durumlarda mantiksal veya gibi calismasi gerekiyor. Bu sekilde farkli kapilar hep transistorlerle olusturuluyor ve bunlarin fazla olmasi islemci gucunu arttiriyor. Tum bu sistem cycle generator adi verilen bir yapiya bagli, o da saniyede kac defa voltaj degisimi yapilacagina karar vveriyor, bu da islemci hizi olarak bilinen GHz degeri oluyor.

Eline klavyene sağlık.
Sayende olayı anlamaya başladık.
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sis651 4 yıl
Bir de yatırım maliyetleri var. Boyutlar her küçüldüğünde ya da mimari değiştiğinde üretim alanında da değişiklikler yapmaları gerekiyor. Bunlarla ilgili maliyetlerden se kaçıyor olabilirler bu öngörüyü yavaş yavaş devirerek.
Sonuçta rakibi yok gibi, at koşturmasına gerek kalmıyor.
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MALTHAEL 4 yıl
Bu transistör olayını hiç anlamıyorum nasıl o kadar küçük yapabiliyorlar , bugün bakıyorsun GTX 980 de 5 küsür milyar transistör varmış . Hata yapmadan nasıl üretiyorlarsa birisi anlatsa çok makbule geçer birde ne işe yarıyor bu transistörler ?
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Castle Bravo 4 yıl MALTHAEL
MALTHAEL

Bu transistör olayını hiç anlamıyorum nasıl o kadar küçük yapabiliyorlar , bugün bakıyorsun GTX 980 de 5 küsür milyon transistör varmış . Hata yapmadan nasıl üretiyorlarsa birisi anlatsa çok makbule geçer birde ne işe yarıyor bu transistörler ?

980'de 5.2 milyar transistör var. Titan X'te 8 milyar.
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Mephalay 4 yıl MALTHAEL
MALTHAEL
Bu transistör olayını hiç anlamıyorum nasıl o kadar küçük yapabiliyorlar , bugün bakıyorsun GTX 980 de 5 küsür milyon transistör varmış . Hata yapmadan nasıl üretiyorlarsa birisi anlatsa çok makbule geçer birde ne işe yarıyor bu transistörler ?

Transistor 3 tane bacagi olan elektronik bir eleman. Kabaca, bacaklardan birine verilen elektrik akimina gore diger bacaklardaki voltaj degisiyor. Bu parcaciktan bir kac tane kullanarak logic gate denilen parcaciklar olusturuluyor. Bunlar da islemcilerin temel donanimini olusturuyor. Ornegin 1 veya 0 isleminin sonucu 1 dir. Bunu donanimsal olarak saglayan kapinin uc bacagindan ikisi input biri output olur. Input bacaklarindan birinde yuksek voltaj yani 1, digerinde dusuk voltaj yani 0. Sonuc olarak kapi 1 uretiyor, boylece mantiksal bir islemi yapan kapi calisiyor. Ancak toplama islemi yaparken 1, 1 isleminin sunucunun 0 olmasi gerekiyor. Cunku 1 + 1 = 0, elde var 1 seklinde yorumlamak gerekiyor 2 lik sistemde. O halde toplama islemini halledecek dondonanimin logic gate lerinde inputlardab ikisi de 1 ise 0, diger durumlarda mantiksal "veya" gibi calismasi gerekiyor. Bu sekilde farkli kapilar hep transistorlerle olusturuluyor ve bunlarin fazla olmasi islemci gucunu arttiriyor. Tum bu sistem cycle generator adi verilen bir yapiya bagli, o da saniyede kac defa voltaj degisimi yapilacagina karar vveriyor, bu da islemci hizi olarak bilinen GHz degeri oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Infinitum 4 yıl
Turkforce
mebrar
Turkforce Ne ile ölçekleyeceğiz? Adam zaten Intelin kurucusu ve işlemciden bahsediyor. Ekran teknolojinden değil.
Son kullanıcıya sunulan ürünlerin mevcut teknoloji ile alakası yok ki. Benim bahsettiğim şey bu. Ekranla karşılaştırın demedim.
Ne anlatmaya çalışıyorsun bir anlasam.

Hâla anlamadıysanız hocam, özet geçiyorum, adamlar aynı alana iki kat transistör sığdırdıkları işlemcileri bunu yaptıkları anda değilde bir sonraki yıl piyasaya sürebilir. Bize sunmak zorunda değil.
Çünkü kendilerini hızlandıracak, yarışmaları gereken rakipleri yok. Adamlar tekel. "AMD var" derseniz, "onlar maalesef çok geride kaldı" derim.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Turkforce 4 yıl Infinitum
Infinitum

Turkforce

mebrar
Turkforce Ne ile ölçekleyeceğiz? Adam zaten Intelin kurucusu ve işlemciden bahsediyor. Ekran teknolojinden değil.
Son kullanıcıya sunulan ürünlerin mevcut teknoloji ile alakası yok ki. Benim bahsettiğim şey bu. Ekranla karşılaştırın demedim.
Ne anlatmaya çalışıyorsun bir anlasam.


Hâla anlamadıysanız hocam, özet geçiyorum, adamlar aynı alana iki kat transistör sığdırdıkları işlemcileri bunu yaptıkları anda değilde bir sonraki yıl piyasaya sürebilir. Bize sunmak zorunda değil.

Çünkü kendilerini hızlandıracak, yarışmaları gereken rakipleri yok. Adamlar tekel. "AMD var" derseniz, "onlar maalesef çok geride kaldı" derim.

Neyden bahsediyorsunuz anlamıyorum. Adam intel'in kurucusu ve intelde bu yasa dedikleri şeyi uygulamak için her sene yeni işlemci çıkarttı yıllarca.
Son kullanıcıya sunulan ne demek o da ayrı bir konu. Sunulmayan işlemci olarak ne var bildiğin?

Zaten orda 3 satır rakam verdim. Gir wikipediye orda çok daha kapsamlısı var sonraki yılda olmuyor ondan sonraki yılda.
Adamın söylediği şey bir öngörü olabilir ancak. Kanun demek için sapmayan bir düzene sahip olması lazım.
Kaldı ki zaten şu anda da tutmuyor.

Sadece Transistör arttırmak da bir artı getirmiyor.
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Infinitum 4 yıl
Turkforce
mebrar
Turkforce Ne ile ölçekleyeceğiz? Adam zaten Intelin kurucusu ve işlemciden bahsediyor. Ekran teknolojinden değil.
Son kullanıcıya sunulan ürünlerin mevcut teknoloji ile alakası yok ki. Benim bahsettiğim şey bu. Ekranla karşılaştırın demedim.
Ne anlatmaya çalışıyorsun bir anlasam.

Hocam benim anladığım kadarıyla Intel, bazı dönemler piyasayı analiz edip transistör sayısını ikiye katlayabilmelerine rağmen bunu piyasaya sunmuyor olabilir ve eğer arkadaş bunu anlatmaya çalışıyorsa gayet mantıklı. Maaliyeti düşürüp fiyatı aynı tutup kârı arttırma imkanları var ama uzun vadede düşünürsek, işlemci teknolojilerinin duraklamasını kullanıcı önünde olabildiğince geciktirmek ister böyle bir firma. Adam teknolojiyi anında sunup neden sonunu daha erken getirsin ki?
Şu anda örneğini bile görüyoruz, Skylake işlemcilerin çıkış tarihini Haziran'dan Ağustos'a ertelediler, üretimde bâzı sorunlar var vs. diye tahmin ediliyor ama bence büyük ihtimal 4. ve 5. nesil işlemci satışlarında düşme olmadığı için ve bu işlemcilerin stoklarını eritmek için yaptılar bunu. Bunu yapabilecek firma pekala teknolojisinin tamamını kamuoyuna sunmayabilir.
Bu durumun ismine kanun denilemeyeceği konusunda size katılıyorum, sonuçta transistörleri ürettikleri maddenin de bir işlenme sınırı olduğu için, bu kanun yeni bir madde kullanılmazsa birkaç yıl sonra geçersiz hale gelebilir.
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E_Aydin35 4 yıl
Bu sektörde 50 yıl geçirip, görmek... Muazzam bir tecrübe. İmrenilesi bir durum. :)
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Archspire 4 yıl
bir yerden sonra moore falan kalmayacak.quantum mekanikleri sağolsun.
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halitozbasli 4 yıl
Adamın teorisi 2005'e kadar çalıştı. 2005de transtör boyutları okadar ufaldıki onu basa bilecek iğnenin atom boyutlarına inmesi zorunluluğu doğdu ki buda üretim maliyetini artırmaya başladı ve şirketler çift çekirdek işine girişti işlemcinin boyutunu ufaltmak yerine işlemci başına düşen görev ve yük sayısını azaltmanın yoluna gittiler; o gündündür bu gündür işlemci hızları aşağı yukarı aynı kaldı çekirdek sayısı artmaya başladı nerdeyse hersene çekirdek sayısı 2 ye katlanmaya başladı 8 çekirdekli akıllı telefonlar var örneğin. Bundan sonraki adım için şirketler argeye devam ediyor lakin quantum işlemcilerin gelmesine daha en az 10 sene var teknoloji sıkışmış durumda.
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PsychicPower 4 yıl halitozbasli
halitozbasli
Adamın teorisi 2005'e kadar çalıştı. 2005de transtör boyutları okadar ufaldıki onu basa bilecek iğnenin atom boyutlarına inmesi zorunluluğu doğdu ki buda üretim maliyetini artırmaya başladı ve şirketler çift çekirdek işine girişti işlemcinin boyutunu ufaltmak yerine işlemci başına düşen görev ve yük sayısını azaltmanın yoluna gittiler; o gündündür bu gündür işlemci hızları aşağı yukarı aynı kaldı çekirdek sayısı artmaya başladı nerdeyse hersene çekirdek sayısı 2 ye katlanmaya başladı 8 çekirdekli akıllı telefonlar var örneğin. Bundan sonraki adım için şirketler argeye devam ediyor lakin quantum işlemcilerin gelmesine daha en az 10 sene var teknoloji sıkışmış durumda.

"O gün bu gündür işlemci hızları aşağı yukarı aynı kaldı" kardeş hamgi dünyada yaşıyorsun bilmiyorum ama ya söylemeye çalıştığını çok yanlış anlatıyorsun yada kafan uçmuş. Ha tabi saat frekanslarını kastediyor olabilirsin onlar çok yükselmedi. Ancak çekirdek başına düşen performans küçük istisnalar dışında hep artmıştır.
Çoklu çekirdek de moore yasasının geçerliliğini kaybetmeye başlamasından değil, daha fazla transistörle gitgide daha da karmaşıklaşan çekirdeklerden performans eldesinin zorlaşmasıydı. Yani tek çekirdekle devam edip daha düşük bir performans ivmesiyle devam etmek yerine topu biraz da programcıya atarak işlemciye paralelliği getirdiler. Ama az önce dediğim gibi moore yasası değil, karmaşık çekirdek yapısı buna sebep olmuştur. Node'ların küçülme hızı azalırsa çok çekirdek bizi kurtaramaz, her yeni çekirdekle tüketim, ısı ve die size güzelce artar yani
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cagan1234 4 yıl
Teknolojinin bu hızda ilerlemesi Moore Kanunu ile alakalıdır. Dev Şirketler bir ürüne milyarlarca bütçe akıttıklarında siz, bunu şans işi olarak mı görüyorsunuz? Yoksa bu füturistik bir düşünceye hatta bir kanuna mı dayalı? Yarın birgün satın aldığınız silikon işlemcilerin, silikon yerine başka bir maddeden yapılmayacağı ne malum? İşte bu malumiyet Moore yasası yardımıyla tahmin ediliyor. Bu kanunu araştırırsak, önümüzdeki yıllar içinde moleküler biyoloji ve nanoteknoloji sayesinde optik işlemcilere geçiş öngörülüyor. Aynı şekilde Moore Kanunu, teknolojideki 3. dalganın, yani teknolojinin sınırlarını zorladığımızın bir habercisi. Artık yeni bir maddeye geçişe az kaldı. İşte Teknoloji de fizikle doğrudan alakalı.
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