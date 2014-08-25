Moto 360'a rakip LG G Watch R





Android Wear işletim sistemli G Watch akıllı saatinden sonra LG'nin G Watch 2 ile karşımıza çıkmasını bekliyorduk. Ancak firma bir sürpriz yaparak G Watch R adıyla tasarım anlamında Moto 360'a rakip olacak bir model hazırladığını duyurdu.





IFA 2014 fuarında tanıtılması beklenen G Watch R bir video vasıtasıyla ilk ipuçlarını gösterdi. Yuvarlak hatlara sahip olan G Watch R adım sayar, mesafe ölçer ve dijital pusula ile birlikte gelecek. Ayrıca cihazın kenar kısmında atanmış bir buton da yer alıyor.





Teknoloji devlerinin yavaş yavaş girmeye başlamasıyla fuarlar artık akıllı saatlerin gövde gösterisine dönüşüyor. Eylül ayında ilk olarak Samsung'un yeni Gear serisi ile tanışacağız ve ardından Motorola Moto 360 sahneye çıkacak. Sonrasında da LG G Watch R ve Asus Shape bizi bekliyor olacak.





Akıllı telefon pazarı sürekli yeni oyuncuların katılmasıyla büyümesini sürdürüyor. iWatch'ın da katılmasıyla rekabetin fitilinin ateşlenmesi bekleniyor.