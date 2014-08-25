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Moto 360'a rakip LG G Watch R

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto 360'a rakip LG G Watch R

Android Wear işletim sistemli G Watch akıllı saatinden sonra LG'nin G Watch 2 ile karşımıza çıkmasını bekliyorduk. Ancak firma bir sürpriz yaparak G Watch R adıyla tasarım anlamında Moto 360'a rakip olacak bir model hazırladığını duyurdu.

IFA 2014 fuarında tanıtılması beklenen G Watch R bir video vasıtasıyla ilk ipuçlarını gösterdi. Yuvarlak hatlara sahip olan G Watch R adım sayar, mesafe ölçer ve dijital pusula ile birlikte gelecek. Ayrıca cihazın kenar kısmında atanmış bir buton da yer alıyor. 

Teknoloji devlerinin yavaş yavaş girmeye başlamasıyla fuarlar artık akıllı saatlerin gövde gösterisine dönüşüyor. Eylül ayında ilk olarak Samsung'un yeni Gear serisi ile tanışacağız ve ardından Motorola Moto 360 sahneye çıkacak. Sonrasında da LG G Watch R ve Asus Shape bizi bekliyor olacak. 

Akıllı telefon pazarı sürekli yeni oyuncuların katılmasıyla büyümesini sürdürüyor. iWatch'ın da katılmasıyla rekabetin fitilinin ateşlenmesi bekleniyor.  

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join 4 yıl
Ben beğendim sonda gelen görsellerden anladığım kadarı ile. Modern tarz ile klasik tarzın karışımını seven biri yim.
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FERFEROS 4 yıl
"Feel the gap" kısmıyla Moto 360'ın siyah boşluk kısmına gönderme yapmışlar.
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Gopc@ 4 yıl
Donanım haber eskiden bilgisayar donanımları ile haberlere yoğun yer verirdi ve adına yakışanda buydu. Şimdi ise mobil haber oldu yakında watch haber olma yolunda hızla ilerliyor.
En azından adı teknoloji haber olsaydı daha isabetli olurdu.
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Spoiler_ 4 yıl
LG daha kaliteli
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MrKemal17 4 yıl
Moto 360ın ekranı tam yuvarlak değil bu tam yuvarlak olacak galiba.
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Umutcan 4 yıl
Tasarım görecelidir ama bence şu ana kadar ortaya çıkan akıllı saatlerden en iyi tasarımlısı moto360.
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SteveMeade 4 yıl
LG reklamlarına güvenmiyorum, G3 reklamında metal ses efekti verip plastik telefon çıkararak yanılttı hepimizi
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thestell 4 yıl SteveMeade
SteveMeade
LG reklamlarına güvenmiyorum, G3 reklamında metal ses efekti verip plastik telefon çıkararak yanılttı hepimizi

Amma abarttınız zaten plastik olacak dendi, reklamda da metallic design yazıyordu cunku metale benziyordu. Policarbonat design mi yazsın?
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xmasx 4 yıl
Neden bilmiyorum ama Apple da bir ozendirme durumu var. Simdiye kadar kimsenin ilgilenmedigi NFC (3 yillik bb telefonumda bile var) ve akilli kol saatleri Apple nin sunacagi urunlerle cok yakinda birden bu teknolojilerin modasi olacak gibi duruyor.
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mbald 4 yıl
Yalnız iwatch rekabete başlarsa bu akıllı aaat arenası ateşlenir ve telefonlardan çok saatleri konuşmaya başlarız
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tugares 4 yıl
İşte bu süper bir haber iki firma arasındaki rekabet mutlak surette fiyatlara yansıyacaktır..
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