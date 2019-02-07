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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Moto G7 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!

Moto G7 serisinde 4 model yer alıyor. Moto G7 ve Moto G7 Plus orta seviyede. Moto G7 Power ve Moto G7 Play ise giriş seviyesine yaklaşıyor. Detaylar haberimizde.
3 ay
3,2b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’nın merakla beklenen orta ve alt seviyeye hitap edecek Moto G7 serisi resmiyet kazandı. Seride 4 adet akıllı telefon yer alıyor ve farklı fiyat segmentlerine hitap ediyor.

Moto G7 Plus özellikleri ve fiyatı

Moto G7 Plus modeli serinin amiral gemisi mahiyetinde. 6.24 inçlik ekranında 2270x1080 piksel çözünürlük sunuyor. V şeklinde çentikli tasarım ve ince alt çerçeve sayesinde telefon agresif bir ekran-kasa oranına kavuşuyor. Alüminyum gövdenin arka kısmında parmak izi okuyucu yer alıyor.

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Modele 8 adet özelleştirilmiş Kryo 260 çekirdeğinden oluşan 14nm sürecindeki Snapdragon 636 yonga seti güç veriyor ve sınıfına göre oldukça iyi bir performans sunuyor diyebiliriz. Yonga setine 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 12MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Arka kamera 4K kayıt yapabiliyor. 3000mAh kapasiteli batarya 27W hızlı şarj desteğine sahip. 15 dakika şarj ile 12 saat kullanım elde edebiliyorsunuz. Moto G7 Plus modeli 300 Avro fiyat etiketine sahip ve Avrupa odaklı satışa sunulacak.

Moto G7 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!
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Moto G7 özellikleri ve fiyatı

Moto G7 biraz daha alta konumlanıyor. 6.2 inçlik ekranında 2270x1080 piksel çözünürlük sunan modelde yine V çentik tasarımını görüyoruz. Modele 8 adet özelleştirilmiş Kryo 250 çekirdeğinden oluşan 14nm sürecindeki Snapdragon 632 yonga seti güç veriyor. Yonga setine 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K video yine bu modelde de bulunuyor. 3000mAh kapasiteli batarya daha düşük bir hızlı şarj desteğine sahip. Moto G7 modeli 300$ fiyat etiketine sahip ve ABD odaklı satışa sunulacak.

 

Moto G7 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!
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Moto G7 Power özellikleri ve fiyatı

Moto G7 Power modeli daha çok bataryaya odaklanıyor. 6.2 inçlik ekranında 720 x 1520 piksel çözünürlük sunan model daha büyük bir çentik barındırıyor. Batarya nedeniyle kasa kalınlığı 9.3mm seviyesine çıkmış.

Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş. Cihazın fiyatı 250$ olarak açıklandı.

 

Moto G7 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!
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Moto G7 Play özellikleri ve fiyatı

Moto G7 Play en düşük fiyata sahip model durumunda. 5.7 inçlik ekranda 720 x 1512 çözünürlük sunuluyor ve çentikli bir tasarım mevcut. Snapdragon 632 yonga setine 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bataryaya sahip telefonun fiyatı 200$.

 

https://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G7-Play-Power-Plus-official-features_id113482 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
High Sierra 3 ay en beğenilen
Kötü bir seri açıkçası.
Düz G7 ve Play olmamalıydı. Sadece G7 ve G7 Plus mantıklı duruyor ki bu cihazlardaki donanım da 2019 koşullarında iyi değil. Birinde S675 diğerinde S660 olmalıydı.
Kötü bir seri açıkçası.Düz G7 ve Play olmamalıydı. Sadece G7 ve G7 Plus mantıklı duruyor ki bu cihazlardaki donanım da 2019 koşullarında iyi değil. Birinde ...
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balcis 3 ay
en güçlü işlemcisi 636. ram'lerde 6 seçeneği yok. bataryalar 3000. batarya birinde büyük o da 720p.
resmen nasıl "hiçbir konuda en iyi olmayız?" diye kasmışlar.
toplasan bir telefon anca eder etmez.
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intel7mix 3 ay
1080p aşağı ekran olmamalı ve pil neden 3000 mah takılı kalmış.
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Askaparta 3 ay
Amerikalılar tüm modelleri getirseler bize Moto çılgınlığı başlayabilir.
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TearsForFears 3 ay
"Snapdragon 636 yonga seti güç veriyor ve sınıfına göre oldukça iyi bir performans sunuyor diyebiliriz. "
Aynen snapdragon 636 sınıfına göre çok iyi performans sunuyor. Pocophone fiyatına snapdragon 636 satmaya çalışıyorlar.
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High Sierra 3 ay en beğenilen
Kötü bir seri açıkçası.
Düz G7 ve Play olmamalıydı. Sadece G7 ve G7 Plus mantıklı duruyor ki bu cihazlardaki donanım da 2019 koşullarında iyi değil. Birinde S675 diğerinde S660 olmalıydı.
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saMetallica 3 ay
z4 serisi nasıl olacak bakalım.bekliyoruz..
hoş beklesek ne olacak moto z2 bile getirmediler. hep play modellerini kırpılmışlarını getiriyorlar.
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