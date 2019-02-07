Moto G7 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!

Motorola’nın merakla beklenen orta ve alt seviyeye hitap edecek Moto G7 serisi resmiyet kazandı. Seride 4 adet akıllı telefon yer alıyor ve farklı fiyat segmentlerine hitap ediyor.

Moto G7 Plus özellikleri ve fiyatı

Moto G7 Plus modeli serinin amiral gemisi mahiyetinde. 6.24 inçlik ekranında 2270x1080 piksel çözünürlük sunuyor. V şeklinde çentikli tasarım ve ince alt çerçeve sayesinde telefon agresif bir ekran-kasa oranına kavuşuyor. Alüminyum gövdenin arka kısmında parmak izi okuyucu yer alıyor.

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Modele 8 adet özelleştirilmiş Kryo 260 çekirdeğinden oluşan 14nm sürecindeki Snapdragon 636 yonga seti güç veriyor ve sınıfına göre oldukça iyi bir performans sunuyor diyebiliriz. Yonga setine 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 12MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Arka kamera 4K kayıt yapabiliyor. 3000mAh kapasiteli batarya 27W hızlı şarj desteğine sahip. 15 dakika şarj ile 12 saat kullanım elde edebiliyorsunuz. Moto G7 Plus modeli 300 Avro fiyat etiketine sahip ve Avrupa odaklı satışa sunulacak.

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Moto G7 özellikleri ve fiyatı

Moto G7 biraz daha alta konumlanıyor. 6.2 inçlik ekranında 2270x1080 piksel çözünürlük sunan modelde yine V çentik tasarımını görüyoruz. Modele 8 adet özelleştirilmiş Kryo 250 çekirdeğinden oluşan 14nm sürecindeki Snapdragon 632 yonga seti güç veriyor. Yonga setine 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K video yine bu modelde de bulunuyor. 3000mAh kapasiteli batarya daha düşük bir hızlı şarj desteğine sahip. Moto G7 modeli 300$ fiyat etiketine sahip ve ABD odaklı satışa sunulacak.

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Moto G7 Power özellikleri ve fiyatı

Moto G7 Power modeli daha çok bataryaya odaklanıyor. 6.2 inçlik ekranında 720 x 1520 piksel çözünürlük sunan model daha büyük bir çentik barındırıyor. Batarya nedeniyle kasa kalınlığı 9.3mm seviyesine çıkmış.

Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş. Cihazın fiyatı 250$ olarak açıklandı.

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Moto G7 Play özellikleri ve fiyatı

Moto G7 Play en düşük fiyata sahip model durumunda. 5.7 inçlik ekranda 720 x 1512 çözünürlük sunuluyor ve çentikli bir tasarım mevcut. Snapdragon 632 yonga setine 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bataryaya sahip telefonun fiyatı 200$.