Motorola Droid 2 hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

Motorola'nın QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli telefonu Droid'in bir sonraki modeli olan Droid 2 hakkında bazı bilgiler gün ışığına çıktı. Droid hayranları tarafından merakla beklenen Droid 2'de 1 Ghz'lık işlemci, 8 GB dahili hafıza, microSD kart girişi yer alacak. Kutu içeriğinde yer alan 8 GB'lik microSD kart ile 16 GB depolama alanına sahip olacak olan Droid 2'de dokunmatik klavye olarak Swype'a yer verilmiş. Voice to Text (sesten yazıya) özelliği ile mesajlaşma ve e-posta uygulamalarında pratik kullanım imkanı sunulacak olan Droid 2'de Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi yer alacak. Motorola, daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Droid'in Hotspot donanımına sahip olmayışını Droid 2 'de gidererek kullanıcılara hotspot özelliğini de sunuyor. Son olarak Droid 2'nin arayüzünde de değişikliğe gidildiği ve arayüzün Droid X'i andırdığı belirtiliyor. Droid 2 hakkında çıkacak olan yeni bilgileri hep beraber takip edeceğiz.

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