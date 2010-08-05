Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Droid 2 hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

Motorola'nın QWERTY klavyeli Android işletim sistemli telefonu Droid'in yeni modeli Droid 2 hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
1
13
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola Droid 2 hakkında bazı detaylar ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Motorola'nın QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli telefonu Droid'in bir sonraki modeli olan Droid 2 hakkında bazı bilgiler gün ışığına çıktı. Droid hayranları tarafından merakla beklenen Droid 2'de 1 Ghz'lık işlemci, 8 GB dahili hafıza, microSD kart girişi yer alacak. Kutu içeriğinde yer alan 8 GB'lik microSD kart ile 16 GB depolama alanına sahip olacak olan Droid 2'de dokunmatik klavye olarak Swype'a yer verilmiş. Voice to Text (sesten yazıya) özelliği ile mesajlaşma ve e-posta uygulamalarında pratik kullanım imkanı sunulacak olan Droid 2'de Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi yer alacak. Motorola, daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Droid'in Hotspot donanımına sahip olmayışını Droid 2 'de gidererek kullanıcılara hotspot özelliğini de sunuyor. Son olarak Droid 2'nin arayüzünde de değişikliğe gidildiği ve arayüzün Droid X'i andırdığı belirtiliyor. Droid 2 hakkında çıkacak olan yeni bilgileri hep beraber takip edeceğiz.

Motorola Droid 2 hakkında bazı detaylar ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
motorola son dönemde adından söz ettirmeyi başardı.. bunda droid'in yüksek payı var.. umarım bu başarısını devam ettirebilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
...TALANCI... 9 yıl
ŞAKA ŞAKA :D bence özellikler fena değil de tasarım berbat. bak bence berbat. sakın kimse üstüne alınıp avukatlık yapmasın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
...TALANCI... 9 yıl
minnicik yav. ne kadan tatlı ne kadan şukela :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
yeni telefonların çoğunu tasarımı birbirine benziyo alttan çıkan klavye tipi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShafakCool 9 yıl
4G olmaması garip!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokberks 9 yıl

safak951

4G olmaması garip!

4G'yi nerede kullanacaksınız ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokberks 9 yıl
FM Radio olacak mı peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.i. 9 yıl
Eller büyük değilse ufak yapmışlar gibi duruyor, öyleyse ufak boyutta bol özellik sadece LG de var, rekabet için iyi olurdu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13128 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Cougar 1200 CM Güç Kaynağı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim