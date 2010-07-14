Motorola Droid 2 için detaylar netleşiyor

Yakın zamanda duyurduğu Droid X modeliyle Android dünyasındaki iddiasını gözler önüne seren Motorola, Droid modelinin elde ettiği başarının devamı için ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Firmanın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Droid 2 modeline ilişkin bazı detaylar da sonunda netliğe kavuştu. Doğrulandığı ifade edilen bilgilere göre Motorola Droid 2, 1GHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemciye ve 3.7-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacak.

512MB bellek kapasitesiyle gelecek olan Motorola Droid 2, 8GB büyüklüğündeki yerleşik depolama alanına ek olarak yine 8GB büyüklüğünde microSD kart ile birlikte toplamda 16GB depolama alanı sunacak. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olduğu belirtilen Droid 2, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteğine de sahip olacak. 3G hotspot özelliği ile bağlantı paylaşımına olanak tanıyacağı ifade edilen telefon Android 2.1 ya da 2.2 işletim sistemiyle gelecek.