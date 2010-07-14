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Motorola Droid 2 için detaylar netleşiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,7b
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8
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakın zamanda duyurduğu Droid X modeliyle Android dünyasındaki iddiasını gözler önüne seren Motorola, Droid modelinin elde ettiği başarının devamı için ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Firmanın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Droid 2 modeline ilişkin bazı detaylar da sonunda netliğe kavuştu. Doğrulandığı ifade edilen bilgilere göre Motorola Droid 2, 1GHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemciye ve 3.7-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacak.

512MB bellek kapasitesiyle gelecek olan Motorola Droid 2, 8GB büyüklüğündeki yerleşik depolama alanına ek olarak yine 8GB büyüklüğünde microSD kart ile birlikte toplamda 16GB depolama alanı sunacak. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olduğu belirtilen Droid 2, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteğine de sahip olacak. 3G hotspot özelliği ile bağlantı paylaşımına olanak tanıyacağı ifade edilen telefon Android 2.1 ya da 2.2 işletim sistemiyle gelecek.


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vidoko 9 yıl
motorola ürünlei sağlam oluyor inşllah skıntısı olmaz
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Reis-i Eagles 9 yıl
buyrun manual:

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mehmetgirgin 9 yıl
türkiyeye gelir umarım
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cyberfox 9 yıl
niye illaki fiziksel klavye, aynı modelin bir de klavyesiz olanını çıkartsalar daha iyi satış yakalarlar. Fiziksel klavye hem ağırlık olarak hemde kalınlık olarak dezavantajlı
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Momo-Oz 9 yıl
almayı düşündüğüm bi telefon yanlız tuş tablası biraz dandik gibi geldi ..
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pazer89 9 yıl
tuşlar yumuşak plastikten olduğu için öyle gözüküyor bi de tuşlar ortaya doğru bombeli oluyor ama kullanımı rahat, bi dandikliği yok.
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KENSHIN 9 yıl
Çıktığı zaman milestone'umu upgrade edeceğim bununla. Klavyesi çok daha iyi gibi gözüküyor.
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pazer89 9 yıl
nette dolaşan bazı resimler vardı shadow diye acaba o başka bi telefon olarak mı çıkacak. Milestonenun makyajlısı olmuş bu.
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